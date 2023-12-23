5 откровенно безумных краш-тестов, которые вышли за привычные рамки

Старт, внимание, пуск.
Когда автомобиль выходит на рынок, нельзя просто так взять и выпустить его. Сначала нужно провести многочисленные тесты на качество. Краш-тесты, как таковые являются неотъемлемой частью проверки. Однако далеко не все из них проводятся по шаблону. Иногда тестировщики позволяют выйти себе за грани привычного.
1. Самый-самый лосиный тест
Лось на дороге.
Среди тестировщиком «лосиным тестом» называют испытание с объездом внезапно возникшего препятствия на дороге. В этом тесте испытывают управляемость, стабильность и прогнозируемость поведения авто. Забавно, но с конца 80-х в этих тестах используют действительно 454-килограмового лося, с которым машина сталкивается на скорости в 70 км/ч. Само собой, бедных зверушек никто не гробит. Используют для этих целей специальный манекен.
2. Полное перекрытие
Полезно знать, не так ли?
Была такая программа под названием «Пятая передача». Она принесла в мир намного больше полезного, чем ее родственница «Top Gear». Например, в одном из тестовых заездов ребята продемонстрировали, что будет с машиной на столкновении с преградой на скорости в 193 км/ч. Результаты аварий красноречивый. В таком столкновении не выживет никто.
3. Финт ушами
Пристегивайте ремни, товарищи.
Еще один занимательный краш-тест «Пятой передачи», в котором специалисты показали, что происходит с пассажирами кабриолетов в случае их опрокидывания. Так как опрокидывание широко распространённая вещь при ДТП, многим было полезно узнать, что в такой ситуации в кабриолете их спасет только пристегнутый ремень.
4. Живой ARCAP
Слабоумие и отвага, больше ничего не скажешь.
Краш-тест, проведенный по методике ARCAP (40-процентное перекрытие на скорости 64 км/ч) в России под патронажем Hyundai. Вместо манекена использовали живого человека, профессионального каскадера Мартина Иванова. После аварии специалист смог сам покинуть автомобиль, чтобы изучить повреждения.
5. Счастливое безумие
Такого не делают даже сейчас.
Компания Mercedes-Benz начала проводить свои собственные краш-тесты одной из первых. Случилось это уже в 60-е годы прошлого столетия. Любопытно то, что Mercedes-Benz решили использовать не только манекены, но и специальные реактивные установки для запуска своих машин. Некоторые из этих тестов получались слишком брутальными.
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