Единственный в мире торт, в котором сразу 18 разных вкусов
Пожалуй, каждый хоть раз в жизни терялся перед выбором в кондитерской – всего там много и всё такое вкусное. Парижскому кондитеру удалось решить проблему выбора торта, предлагая клиентам сразу 18 вкусов в одном десерте. А источником вдохновения для него стала известная головоломка.
Кондитер Седрик Гролет представил своё видение известной головоломки. Что-то принципиально новое он не изобрёл, зато сделал уж точно самую вкусную из всех головоломок. Никакого металла и пластика! Головоломка состоит из восхитительного торта и позолоты.
Сладкий шедевр Седрика Гролета.
Гролет сделал свой сладкий шедевр в парижском кафе Le Dalí. Сладкая головоломка состоит из 27 пирожных-кубиков. Каждый из кубиков - миниатюрный образец одного из вкуснейших рецептов тортов Grolet В.
Такие разные золотые кубики.
Для тех, кто никак не может определиться, какой торт ему заказать на торжество, сладкий кубик Рубика станет настоящим спасением. Теперь все торты кафе Le Dalí можно попробовать в один присест – дюжина вкусов в одном десерте.
Феерия вкуса и цвета.
Особо стоит отметить дизайн необычного десерта: каждое из пирожных, входящих в него – настоящее произведение искусства, украшенное кокосовой стружкой, золотом, марципаном или фисташками.
18 вкусов в одном торте.
Попробовать такой десерт немного страшно – уж очень красив это кубик Рубика.
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