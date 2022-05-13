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Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин


Райская птица. Автор: Judy Garfin.

Райская птица. Автор: Judy Garfin.

Витиеватые узоры растений, чьи стебли и листья сплетаясь между собой, тянутся к пёстрым птицам, сидящим на ветках. Яркие цвета, сочные оттенки, абстрактные формы и богатые растительные мотивы оживают в работах современного художника Джуди Гарфин (Judy Garfin) известной во всём мире своими чрезвычайно детализированными и гипер-реалистичными картинами.

Благодаря необычной технике исполнения, скрупулезности и чувству прекрасного Джуди создаёт сочные картины с яркими сюжетами. Её метод письма заключается в том, что она изначально начинает работать без каких-либо эскизов и набросков на белом фоне, тщательно прорабатывая каждый эпизод и деталь, а лишь потом переходит к следующей части, что позволяет создавать запутанные, но от того не менее прекрасные изображения, где всё гармонично дополняет друг друга.
Ворон среди опавших листьев. Автор: Judy Garfin.

Ворон среди опавших листьев. Автор: Judy Garfin.

 
Осень. Автор: Judy Garfin.

Осень. Автор: Judy Garfin.

 
Кора. Автор: Judy Garfin.

Кора. Автор: Judy Garfin.

 
Волшебный сад. Автор: Judy Garfin.

Волшебный сад. Автор: Judy Garfin.

 
Сказочный лес. Автор: Judy Garfin.

Сказочный лес. Автор: Judy Garfin.

 
Цветочное поле. Автор: Judy Garfin.

Цветочное поле. Автор: Judy Garfin.

 
Цветочные мотивы. Автор: Judy Garfin.

Цветочные мотивы. Автор: Judy Garfin.

 
Стебли. Автор: Judy Garfin.

Стебли. Автор: Judy Garfin.

 
Лилии. Автор: Judy Garfin.

Лилии. Автор: Judy Garfin.

 
Райские птички. Автор: Judy Garfin.

Райские птички. Автор: Judy Garfin.

 
Тайны леса. Автор: Judy Garfin.

Тайны леса. Автор: Judy Garfin.

 
Веточка золотистых листьев. Автор: Judy Garfin.

Веточка золотистых листьев. Автор: Judy Garfin.

 

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Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин

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Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди ГарфинПодписаться на мой Instagram
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