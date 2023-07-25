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Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

Примерно 15 лет назад бурно развивающаяся угледобывающая промышленность побудила органы местной власти вложить деньги в развитие города, который стал бы новым центром культуры, экономики и политики. Новый город Ордос, также известный как Кангбаши, рассчитали на один миллион жителей. Возвели в нём массивные концептуальные архитектурные проекты, жилые башни, культурные и спортивные объекты.

«Весь город похож на постапокалиптическую космическую станцию из фантастического фильма», – говорит фотограф Рафаэль Оливье, который побывал в нём и сделал серию снимков под названием «Ордос – несбывшаяся утопия». С кадрами этого автора предлагаем ознакомиться ниже.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

Ордос расположен в провинции Внутренняя Монголия. В этом районе находится одна шестая часть угольных запасов Китая.

В конце 90-х и начале 2000-х годов частные горнодобывающие компании получили права на разработку этих месторождений. Развитие добывающей промышленности привело к крупным налоговым поступлениям.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

«Местные власти решили с нуля построить этот чрезвычайно амбициозный город», – говорит Оливье. В 2005 году сотни миллионов инвестировали в инфраструктуру и недвижимость.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

Но к 2010 году выяснилось, что спрос на новоявленном рынке жилья отсутствует. По словам Оливье, высокие налоги на недвижимость сдерживают семьи от переезда в Ордос.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

К тому же «Новый город» Ордос стоит всего в нескольких километрах от процветающего провинциального «Старого города». «Люди просто не видят смысла в переезде», – говорит Оливье.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

«В итоге лишь правительственные чиновники и строители-мигранты посчитали целесообразным здесь обосноваться, а большая часть города не заселена», – говорит Оливье.
В 2010 году пустовали 90% квартир.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

Городской музей искусства «похож на приземлившийся объект», как заявили архитекторы MAD Architects.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

Последние несколько лет местное правительство прилагает усилия по привлечению жителей. Крестьян подкупают «щедрой компенсацией и бесплатными квартирами», лишь бы переселились.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

Государственные учреждения из округи в 32 км переместили в Ордос, чтобы привлечь госслужащих к переселению ближе к месту работы.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

В Ордосе появились филиалы хороших вузов. Пустые многоквартирные дома преобразовали в общежития, где расселили студентов. В результате подобных усилий население Ордоса выросло до 100 000 человек. Однако сложно назвать точную численность жителей. Некоторые полагают, что правительство скрывает цифры, чтобы не раскрывать градостроительную катастрофу.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

Правительство полагало, что достаточно «построить город, а люди сами придут». Это широко распространённая проблема в Китае, где чиновники надеются к 2020 году увеличить городское население более чем в два раза.

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

Такие города как Ордос рассчитаны на переселение народных масс из сельской местности. Но народ не всегда к такому готов. «Этот феномен подобен раковой опухоли для развития страны и представляет серьёзную угрозу для китайской экономики», – говорит Оливье. (Экономика Китая ориентирована на экспорт и в серьёзной степени ощутила на себе мировой кризис. Переселив людей в города, власти планируют повысить внутреннее потребление).

Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

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