Ордос – китайский «город будущего», который превратился в крупнейший город-призрак

Примерно 15 лет назад бурно развивающаяся угледобывающая промышленность побудила органы местной власти вложить деньги в развитие города, который стал бы новым центром культуры, экономики и политики. Новый город Ордос, также известный как Кангбаши, рассчитали на один миллион жителей. Возвели в нём массивные концептуальные архитектурные проекты, жилые башни, культурные и спортивные объекты.



«Весь город похож на постапокалиптическую космическую станцию из фантастического фильма», – говорит фотограф Рафаэль Оливье, который побывал в нём и сделал серию снимков под названием «Ордос – несбывшаяся утопия». С кадрами этого автора предлагаем ознакомиться ниже.







Ордос расположен в провинции Внутренняя Монголия. В этом районе находится одна шестая часть угольных запасов Китая.



В конце 90-х и начале 2000-х годов частные горнодобывающие компании получили права на разработку этих месторождений. Развитие добывающей промышленности привело к крупным налоговым поступлениям.







«Местные власти решили с нуля построить этот чрезвычайно амбициозный город», – говорит Оливье. В 2005 году сотни миллионов инвестировали в инфраструктуру и недвижимость.







Но к 2010 году выяснилось, что спрос на новоявленном рынке жилья отсутствует. По словам Оливье, высокие налоги на недвижимость сдерживают семьи от переезда в Ордос.







К тому же «Новый город» Ордос стоит всего в нескольких километрах от процветающего провинциального «Старого города». «Люди просто не видят смысла в переезде», – говорит Оливье.







«В итоге лишь правительственные чиновники и строители-мигранты посчитали целесообразным здесь обосноваться, а большая часть города не заселена», – говорит Оливье.

В 2010 году пустовали 90% квартир.







Городской музей искусства «похож на приземлившийся объект», как заявили архитекторы MAD Architects.







Последние несколько лет местное правительство прилагает усилия по привлечению жителей. Крестьян подкупают «щедрой компенсацией и бесплатными квартирами», лишь бы переселились.







Государственные учреждения из округи в 32 км переместили в Ордос, чтобы привлечь госслужащих к переселению ближе к месту работы.







В Ордосе появились филиалы хороших вузов. Пустые многоквартирные дома преобразовали в общежития, где расселили студентов. В результате подобных усилий население Ордоса выросло до 100 000 человек. Однако сложно назвать точную численность жителей. Некоторые полагают, что правительство скрывает цифры, чтобы не раскрывать градостроительную катастрофу.







Правительство полагало, что достаточно «построить город, а люди сами придут». Это широко распространённая проблема в Китае, где чиновники надеются к 2020 году увеличить городское население более чем в два раза.







Такие города как Ордос рассчитаны на переселение народных масс из сельской местности. Но народ не всегда к такому готов. «Этот феномен подобен раковой опухоли для развития страны и представляет серьёзную угрозу для китайской экономики», – говорит Оливье. (Экономика Китая ориентирована на экспорт и в серьёзной степени ощутила на себе мировой кризис. Переселив людей в города, власти планируют повысить внутреннее потребление).







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