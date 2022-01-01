Самые известные гомосексуалисты, которые изменили мир

Среди творческих личностей во все времена, можно было встретить немало гомосексуалистов. Имена некоторых из них знают во всем мире. Сегодняшнюю статью мы посвятим самым известным гомосексуалам разных эпох, которые внесли свою лепту в наш мир.
1. Святой Элред
Наверное, многим будет очень трудно поверить, но Святой Элред является покровителем всех гомосексуалов. Жил он в двенадцатом веке и оставил после себя массу различных исторических сочинений. Одно из них очень заинтересовало ученых. В нем он писал, что видел в дружбе между монахами нечто большее. Также он упоминал, что еще в школе он замечал, что был не равнодушен к своему полу. И даже не смотря на все порывы в таком возрасте, он понимал, насколько сладостно быть любимым и любить самому.
Если рассматривать Элреда с точки зрения современности, то в первую очередь он является видным теологом и очень добрым настоятелем аббатства. Нынешние прихожане англиканской церкви нетрадиционной ориентации почитают Элреда своим святым.
2. Гай Юлий Цезарь
Исходя из истории, можно заметить, что Цезаря неоднократно обвиняли в проституции. Именно продажа своего тела помогла ему взойти на трон. Так, на протяжении трех лет Юлий Цезарь продавал себя за небольшие деньги последнему царю Вифинии Никомеду IV. Как только страсть царя к юному телу Цезаря разгорелась, он потратил огромное количество денег из государственной казны, чтобы оплатить ночи и дни любви с Юлием.
3. Оскар Уайльд
После выхода в свет книги «Портрет Дориана Грея» известный писатель начал активно встречаться с мужчинами. Он никогда не стыдился этого и всегда открыто показывал свою любовь к своему полу. Но даже лавры известного писателя не спасли Уайльда от тюрьмы. В тысяча девятьсот восемьдесят пятом году его обвинили в непристойном поведении и отправили на каторжные работы. Именно этот эпизод на всю жизнь сломал известного писателя.
4. Фредди Меркьюри
Фредди Меркьюри – это известная всему миру легендарная личность. Он подарил нам множество песен, многие из которых стали легендарными. Фредди был влюблен в Мэри, которая в последствии стала его невестой. Но он до последнего не признавался ей, что является бисексуалом. Именно поэтому он отменил свадьбу с девушкой. Известный певец говорил, что может переспать с кем угодно, ведь бывают дни, когда он не может ни о чем думать кроме секса. Исходя из рассказов его друзей, у Фредди было много любовников, а больше всего ему нравились брутальные мужчины с усами. Вполне вероятно, что именно это пристрастие сгубило легендарного певца. В сорок пять лет он скончался от СПИДа.
5. Элтон Джон
Элтон Джон является британским рок-певцом, виртуозным пианистом и прекрасным композитором. Благодаря таланту этого удивительного человека, мир получил свыше трехсот записей его песен. Поклонников этого знаменитого человека совершенно не смущает его ориентация. В девяносто третьем году Элтон познакомился со своим будущим мужем. На данный момент он счастливо воспитывает двоих детей с любимым человеком. Официальное признание от Элтона Джона о его нетрадиционной ориентации было в восемьдесят восьмом. До этого у Джона было два брака с женщинами, и только после признания он нашел свою истинную любовь и счастливо живет до сих пор.
6. Стивен Фрай
Даже сама королева назвала Фрая эталоном английского стиля. Стивен очень интересный человек. Он пишет удивительные произведения, играет в различных постановках и фильмах, а также является отличным драматургом. Помимо этого, он записывает аудиокниги, в числе которых книги о Гарри Поттере. Джоан Роулинг, которая написала о мальчике-волшебнике, была в восторге от аудио версии своей книги, озвученной Стивеном Фраем.
Фрай довольно открытый человек. Публично он говорит о себе вещи, которые многие бы никогда не решились озвучить. На данный момент Стивен счастливо живет со своим мужем Эллиотом Спенсером.
7. Иэн МакКеллен
Иэн является известным британским актером, за плечами которого очень много отличных ролей, таких как Гэндальф во «Властелине колец», Магнето в «Людях Х» и так далее.
Известный актер признался в своей нетрадиционной ориентации в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году. На сегодняшний день он является большим активистом, который выступает за права сексуальных меньшинств. К сожалению, сейчас он одинок.
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