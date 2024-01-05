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Легенда джаза Диззи Гиллеспи: Как огромные щёки помогли виртуозу-хулигану стать знаменитым



Он оставил ярчайший след в истории развития джаза, стал основателем нового стиля, записал множество альбомов и создал несколько музыкальных коллективов. Диззи Гиллеспи, головокружительный джазмен, виртуозно играющий на трубе, загнутой вверх. Во время его выступлений слушатели, не отрываясь, смотрели на лицо музыканта, который раздувал щёки до невероятных размеров, извлекая удивительные звуки из своего инструмента.

Диззи – головокружительный


Диззи Гиллеспи. / Фото: www.cult-and-art.net

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.cult-and-art.net

 

Джон Биркс Гиллеспи был самым младшим, девятым ребенком в семье. В простой рабочей семье было множество музыкальных инструментов: папа будущего музыканта и композитора, работая простым каменщиком, всё свободное время отдавал музыке, был звездой местного ансамбля.
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 

Маленький Джон увлечённо извлекал звуки из всех инструментов, до которых мог дотянуться. Но свое второе имя «Диззи» мальчик заслужил тогда не из-за виртуозного владения музыкальными инструментами, а за свои шалости и проказы, от которых у любого могла закружиться голова.
Диззи Гиллеспи.

Диззи Гиллеспи.

 

Впрочем, музыкальный дар юного Диззи тоже не мог никого оставить равнодушным. В 10 лет он стал студентом Лоринбургского института – общеобразовательного колледжа для темнокожих детей. Здесь Гиллеспи учился играть на тромбоне, посещал занятия по теории и гармонике. Но любимым инструментом Джона стала труба, игре на которой он учился самостоятельно. Уже к 15 годам он понял: именно на этом музыкальном инструменте он готов играть постоянно, извлекая всё новые и новые звуки, совершенствуя собственное мастерство. Во время учёбы он становится участником оркестра колледжа. А вот получение диплома об образовании ему пришлось отложить на несколько месяцев из-за переезда мамы из Южной Каролины в Филадельфию.

Первые шаги в искусстве


Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 

В ночных клубах Филадельфии Диззи Гиллеспи начинал свою музыкальную карьеру, выступая в качестве третьего трубача бэнда Фрэнка Фейрфакса. Перебравшись в Нью-Йорк стал участником гарлемского оркестра Тедди Хилла. На прослушивании он эпатировал комиссию, явившись в непривычных для музыкантов пальто и перчатках. Если бы не его виртуозное владение инструментом, возможно, Тедди Хилл отказал бы ему в зачислении в состав. Однако, наряду с эксцентричными манерами, кандидат продемонстрировал ещё и профессиональное мастерство, равного которому не было.
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 

В будущем музыкант ещё неоднократно станет удивлять, а некоторых даже раздражать собственным стилем и манерой поведения. Но именно эксцентричная манера игры и станет одной из первых ступенек на пути к всемирной славе трубача, аранжировщика и композитора. Тогда же он своим слегка шутовским поведением умудрился настроить против себя, за редким исключением, всех своих коллег, которые стали требовать у руководителя увольнения Диззи. Но Тедди Хилл сумел конфликт уладить. В гастрольном туре оркестра по Европе Гиллеспи пользовался заслуженным успехом, он уже играет партии первой трубы, оставаясь третьим трубачом.
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 

В 1939 году оркестр распался, Диззи перешёл в коллектив Кэба Кэллоуэя, а в 1940 году женился на Лоррейн Уиллис, выступавшей в гарлемском театре в качестве танцовщицы. Насмешки и розыгрыши Диззи не находили понимания среди коллег, а сам Кэллоуэй не смог понять всей глубины и таланта музыканта, с которым ему довелось работать. Дошло даже до выяснения отношений с помощью кулаков, после чего головокружительный Диззи был уволен.
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 

Стоит отметить, что именно во время работы в коллективе Кэба Кэллоуэя Диззи стал сотрудничать и записывать композиции с музыкантами, оказавшими влияние на стиль музыканта и всю его дальнейшую карьеру.

Легенда джаза, родоначальник бибопа


Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 

К началу 1940-х годов Гиллеспи уже был довольно знаменит благодаря своей необычной манере игры, получившей название «головокружительной пассажной техники». Музыка в его исполнении была уникальной. Он будто не играл, а жил внутри произведения, заставляя слушателя каждой клеточкой почувствовать силу музыки. Импульсивная игра, влекущая аудиторию неожиданными поворотами и смысловыми акцентами, дополненными сложнейшей гармонической структурой, сделала музыканта звездой.
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vialma.com

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vialma.com

 
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.lisimg.com

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.lisimg.com

 

Позже, в поисках новых путей в музыке, Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер и Телониус Монк стали родоначальниками нового направления джаза – бибопа. Дальше карьера музыканта идёт по восходящей: он создаёт новые коллективы, записывает пластинки и собирает тысячи поклонников на своих концертах. Посмотреть на уникального музыканта, чье лицо во время игры преображается, а щёки становятся огромными, съезжаются тысячи поклонников.

Феномен Гиллеспи


Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 

Когда Диззи Гиллеспи играл на трубе, его шея и щёки находились в таком состоянии, будто их подключили к мощному насосу. Феномен Гиллеспи изучал учёный и пришли к выводу, что у музыканта имеется патология, называемая ларнгоцеле – воздушная киста гортани, из-за чего его шея становится раздутой и напряженной во время прохождения потока воздуха, необходимого для извлечения звуков из трубы. Однако обычно такая воздушная киста одна, у Диззи же было два воздушных мешочка, которые могли образоваться из-за непрерывного выдувания воздуха.
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.buzzfeed.com

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.buzzfeed.com

http://vs-t.ru/legenda-dzhaza-dizzi-gillespi-kak-ogromnye-shhyoki-pomogli-virtuozu-xuliganu-stat-znamenitym
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 

Растянутые щеки музыканта были отдельным явлением, которое называют ещё «болезнью стеклодува». Повторяемое сильное воздействие на мышцы растягивает и деформирует щеки. Из-за многократного нагнетания воздуха в ротовой полости лицо музыканта и приобрело подобные анатомические особенности. Они стали его визитной карточкой.
Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 

Диззи Гиллеспи. / Фото: www.vintag.es

 

Диззи Гиллеспи прожил яркую творческую жизнь, оставив богатейшее музыкальное наследие. Он скончался в 1993 году в Нью-Джерси, от онкологического заболевания поджелудочной железы.

Тина Тинг Хелзет родилась через 70 лет после феноменального Диззи Гиллеспи, но труба стала и для неё любимым музыкальным инструментом, играть на котором она начала уже в 7 лет. Сегодня у неё разнообразнейший репертуар – она исполняет сольную, оркестровую и камерную музыку, и является сегодня одним из лучших в мире молодых трубачей.

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