10 бесполезных вещей в доме

Избавьтесь от этих предметов, чтобы расчистить пространство и сделать дом уютнее.







Сегодня мы поделимся с вами списком вещей, которые, как вы думаете, вам нужны, но на самом деле просто загромождают пространство в доме. Отдайте эти вещи на благотворительность, продайте, подарите друзьям или выбросьте.



Косметика, которой вы не пользуетесь

Сломанные вещи

Старые открытки/письма/билеты в кино

Прочитанные книги

Старые кухонные губки

Ненужные резинки/заколки для волос

Старые коробки

Просроченные медикаменты

Просроченные специи и соусы

Ненужные кабели и зарядки

Порой нам просто не подходит конкретное средство, но зачем-то мы все равно храним его в косметичке или на полке в ванной комнате. Соберите волю в кулак и избавьтесь от ненужных флаконов — это может значительно расчистить пространство. Выбрасывать, к слову, необязательно — если это не помада или тушь, можно подарить банку/тюбик подруге — вдруг продукт подойдет ей куда больше?Часто мы продолжаем хранить вышедшую из строя технику, испорченную одежду или сломанную мебель просто потому, что нам жалко от них избавиться. А между тем это лишь засоряет наш дом. Если вещь действительно не поддается ремонту — лучше от нее избавиться.Да, все это может быть данью былым временам и отношениям, однако со временем такая макулатура превращается в настоящий магнит для пыли, порой опасной для здоровья. Переберите ящики и избавьтесь если не от всех, то хотя бы от большинства этих памятников прошлого. В крайнем случае — упорядочите их: заведите специальную шкатулку/альбом, где будете хранить бумаги, или вовсе отсканируйте их и превратите в электронные версии.Перебрать книжный шкаф тоже необходимо. Признайтесь себе честно — к какой литературе вы точно больше не вернетесь и отложите ее в отдельную коробку. А затем раздайте друзьям, устройте распродажу или отнесите в благотворительную организацию.Порой на кухне скапливается множество старых грязных губок и тряпок для уборки. Это не просто хлам, это — источник опасных инфекций. Так что поспешите выбросить использованные принадлежности для уборки и обзавестись новыми.Ржавым старым заколкам и сломанным или растянутым резинками тоже не место в вашем доме. Соберите их и выбросите сегодня же.У многих есть тяга к хранению коробок от техники или подарочных упаковок. Если они месяцами стоят пустыми и никак не используются — лучше выбросить их или сдать в переработку.Заведите привычку проверять срок годности лекарств каждые полгода. Выбрасывайте все препараты, которые просрочены хотя бы на несколько дней — они не только теряют свои свойства, но и становятся опасны для здоровья.Проверили срок хранения таблеток? Теперь пора взяться за холодильник и кухонные шкафчики! Тщательно переберите соусы и специи — часто они лежат без дела годами и превращаются в хлам, непригодный к употреблению.У многих есть особый ящик, в котором лежат десятки кабелей и зарядных устройств — причем некоторые от техники, которую мы уже давно выбросили или продали. Разобрать эту паутину из проводов никогда не будет лишним.