Как выглядели красавицы царской России

Понятия о женской красоте меняются каждые несколько десятков лет — в моду входят разные типы фигуры, аристократичные лица и прочие признаки красивой девушки. Этот календарь был напечатан еще в далеком 1904 году: известные актрисы, жены работников средств массовой информации и жены богатых промышленников собрались, чтобы продемонстрировать окружающим свою ослепительную внешность.



Госпожа Ячменева, госпожа Хилькова и госпожа Хренникова: судя по отсутствию ярких псевдонимов, перед нами — начинающие актрисы, удостоенные, тем не менее, страниц календаря







Вот очень интересный снимок: здесь изображены украинские девушки из разных частей страны. Слева — Подольская губерния, справа — Черниговская.







Сюзанна Варлей и Катерина Томская — обе из богатых, близких к правительственным кругам семей.







Демонстрация разных типов девичьей красоты со всех концов царской России: полька, эстонка и одесситка отличаются правильной формой лица и бездонными (по крайней мере, на снимке) глазами.







Русская артистка и молдаванка.







Еврейка из Белоруссии и девушка с Поволжья.







Румынка, финнка и шведка — судя по костюмам, перед нами певички высокого уровня, может быть, даже актрисы театра.







Донская казачка и украинка в национальных нарядах.







Малоросска и полька — первая в национальном платке, вторая простоволоса, что намекает о свободе нравов.







Модели Архитектурной школы, на которых учащиеся отрабатывали свои художественные навыки.







Актриса, госпожа Домашева, и балерина, госпожа Кякшт. Только вглядитесь в эти утонченные, одухотворенные лица!







Русская гречанка (ее выдает классический изгиб носа) и немецкая фрау, чей наряд выдает принадлежность к высшему сословию.







Польская и еврейская красотки. Судя по типажу лица, девушка-полька также относится к авраамову племени.







Крымская татарка и белорусская девушка, обе в национальных костюмах и с предметами, показывающими быт девушек.







Финнка и еврейка. Вторая, судя по богатому наряду, дочь одного из зажиточных московских евреев.







