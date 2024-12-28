С нами не соску...
Как выглядели красавицы царской России

Понятия о женской красоте меняются каждые несколько десятков лет — в моду входят разные типы фигуры, аристократичные лица и прочие признаки красивой девушки. Этот календарь был напечатан еще в далеком 1904 году: известные актрисы, жены работников средств массовой информации и жены богатых промышленников собрались, чтобы продемонстрировать окружающим свою ослепительную внешность.

Госпожа Ячменева, госпожа Хилькова и госпожа Хренникова: судя по отсутствию ярких псевдонимов, перед нами — начинающие актрисы, удостоенные, тем не менее, страниц календаря

Как выглядели красавицы царской России

Вот очень интересный снимок: здесь изображены украинские девушки из разных частей страны. Слева — Подольская губерния, справа — Черниговская.

Как выглядели красавицы царской России

Сюзанна Варлей и Катерина Томская — обе из богатых, близких к правительственным кругам семей.

Как выглядели красавицы царской России

Демонстрация разных типов девичьей красоты со всех концов царской России: полька, эстонка и одесситка отличаются правильной формой лица и бездонными (по крайней мере, на снимке) глазами.

Как выглядели красавицы царской России

Русская артистка и молдаванка.

Как выглядели красавицы царской России

Еврейка из Белоруссии и девушка с Поволжья.

Как выглядели красавицы царской России

Румынка, финнка и шведка — судя по костюмам, перед нами певички высокого уровня, может быть, даже актрисы театра.

Как выглядели красавицы царской России

Донская казачка и украинка в национальных нарядах.

Как выглядели красавицы царской России

Малоросска и полька — первая в национальном платке, вторая простоволоса, что намекает о свободе нравов.

Как выглядели красавицы царской России

Модели Архитектурной школы, на которых учащиеся отрабатывали свои художественные навыки.

Как выглядели красавицы царской России

Актриса, госпожа Домашева, и балерина, госпожа Кякшт. Только вглядитесь в эти утонченные, одухотворенные лица!

Как выглядели красавицы царской России

Русская гречанка (ее выдает классический изгиб носа) и немецкая фрау, чей наряд выдает принадлежность к высшему сословию.

Как выглядели красавицы царской России

Польская и еврейская красотки. Судя по типажу лица, девушка-полька также относится к авраамову племени.

Как выглядели красавицы царской России

Крымская татарка и белорусская девушка, обе в национальных костюмах и с предметами, показывающими быт девушек.

Как выглядели красавицы царской России

Финнка и еврейка. Вторая, судя по богатому наряду, дочь одного из зажиточных московских евреев.

Как выглядели красавицы царской России

источник

