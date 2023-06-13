Самые дорогие ураганы в истории Америки

Против стихии люди бессильны. Можно лишь предупреждать о её приближении (и то не всегда), да подсчитывать ущерб после неё.



Вспомним самые дорогие ураганы в истории США.









Ураган Камилла, 1969 год

Ураган Эндрю, 1992 год

Ураган Иван, 2004 год

Ураган Вильма, 2005 год

Ураган Рита, 2005 год

Ураган Катрина, 2005 год

Ураган Айк, 2008 год

Ураган Сэнди, 2012 год

Ураган Ирма, 2017 год

Ураган Харви, 2017 год