Самые дорогие ураганы в истории Америки

Против стихии люди бессильны. Можно лишь предупреждать о её приближении (и то не всегда), да подсчитывать ущерб после неё.
Вспомним самые дорогие ураганы в истории США.
Ураган Камилла, 1969 год
Может он и не самый дорогой, но вспомнить его стоит. 17 августа 1969 года в районе реки Миссисипи в США пронесся один из самых мощных ураганов за всю историю, получивший название «Камилла». В результате разгула стихии погибли 259 человек.
Тропический шторм начался 14 августа 1969 года, в кратчайшее время набрал мощь до уровня третьей категории по шкале классификации Саффира-Симпсона, прошёл по восточному берегу Кубы и, стремительно продолжая увеличивать интенсивность, вошёл в акваторию Мексиканского залива, вызвав грандиозные разрушения на его прибрежных территориях и разрушив почти всю инфраструктуру в устье реки Миссисипи. Скорость ветра урагана достигала 310 км/ч, атмосферное давление в центре упало до 679 миллиметров ртутного столба, зарегистрированная высота волн составила 7,3 метров.
Камилла явилась причиной последовавших масштабных наводнений, оползней и человеческих смертей в Миссисипи и в районе горной системы Аппалачи в штате Виргиния. В общей сложности ураган унёс жизни 259 человек и нанёс ущерб на сумму около 1,42 миллиардов долларов США в ценах 1969 года (9.14 млрд долларов в пересчёте на 2005 год).
Ураган Эндрю, 1992 год
Циклон сформировался на востоке Атлантического океана 16 августа и через восемь дней приблизился к территории США. Скорость ветра достигала 270 км/ч. Ураган «Эндрю» уничтожил 63 тыс. зданий. 230 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Ущерб от урагана составил $27.3 млрд. До урагана Катрина 2005 года ураган Эндрю являлся самым разрушительным ураганом в США за всю историю наблюдений.
Ураган Иван, 2004 год
Ураган Иван 2 сентября 2004 года неподалеку от Кабе-Верде начала формироваться область низкого давления, на следующий день ураган понесся со скоростью 25 км/ч. К 7 сентября скорость урагана достигла 200 км/ч. К Ямайке ураган приблизился уже со скоростью 260 км/ч. Затем «Иван» повернул к Мексиканскому заливу и обрушился на Алабаму.
К концу сентября ураган достиг Вирджинии и Нью-Джерси. 22 сентября ураган опять прошёлся по юго-восточному побережью, ещё успел заглянуть в Техас и Луизиану, прежде чем навсегда исчезнуть. Во время прохождения по территории США ураган вызвал 117 смерчей. Ущерб от урагана только в США достиг 18 млрд долларов США, а общий ущерб — более 26 млрд долларов США.
Ураган Вильма, 2005 год
Циклон сформировался 15 октября в Карибском море, у берегов Ямайки. Порывы ветра достигали скорости 298 км/ч. Погибли 62 человека, ущерб оценили в $27.4 млрд.
Это самый интенсивный тропический циклон из всех, когда-либо зарегистрированных в Атлантическом океане до урагана Ирма.
Ураган Рита, 2005 год
Это один из наиболее интенсивных ураганов в США и самый мощный тропический циклон, наблюдавшийся в Мексиканском заливе. Ураган сформировался 17 сентября 2005 года недалеко от Тёркс и Кайкос. Своей максимальной интенсивности он достиг 21 сентября, когда скорость ветра в урагане достигала 1290 км/ч или 80 м/с. Тогда же ему была присвоена 5 категория урагана по шкале Саффира — Симпсона. Ураган вышел на побережье 24 сентября в районе южной границы штатов Техас и Луизиана, ослабев к тому времени до третьей категории. В тот же день, окончательно растеряв силы, он потерял статус урагана и тропического шторма.
Число жертв урагана составило 120 человек, из них 113 погибших пришлось на штат Техас. Однако лишь 7 человек из 120 погибли непосредственно от урагана; остальные стали жертвами аварий при эвакуации, болезней и пищевого отравления. Ущерб от урагана — 18.5 млрд долларов.
Ураган Катрина, 2005 год
23 августа 2005 года самый разрушительный ураган в истории США, сформировавшийся недалеко от Багамских островов, задел Флориду, затем прошел по Мексиканскому заливу и обрушился на Луизиану и Миссисипи. Скорость ветра составляла около 280 км/ч.
Это был ураган 5 категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона, шестой по силе ураган Атлантического бассейна за всю историю наблюдений. В результате бедствия погибли 1836 человек, а экономический ущерб был оценен в $125 млрд. Наиболее тяжёлый ущерб был причинён Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80% площади города. На восстановление Нового Орлеана конгресс выделил $110 млрд.
«Помогите нам! Люди, собака, кот.»
Ураган Айк, 2008 год
Ураган «Айк» — пятый ураган сезона 2008 года, приближавшийся к юго-восточному побережью США, до этого ударивший по Кубе.
4 сентября урагану была присвоена 4 по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона степень опасности. Диаметр шторма составлял более 900 км. Эпицентр шторма был расположен примерно в 1150 км к юго-востоку от города Уилмингтон (штат Северная Каролина), скорость ветра достигала 135 км/ч.
Всего (с учетом Кубы) погибло 214 человек, ущерб оценили в $38 млрд.
Ураган Сэнди, 2012 год
Ураган «Сэнди»http://funhere.ru/?p=24246 — мощный тропический циклон, образовавшийся в конце октября 2012 года и затронувший Ямайку, Кубу, Багамские острова, Гаити, побережье Флориды и, впоследствии, северо-восток США и восточную Канаду. Наиболее тяжёлый ущерб был причинён северо-восточным штатам США, в частности штатам Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут.
В ходе шторма погибли 185 человек, а экономический ущерб оценили в $68.7 млрд.
Ураган Ирма, 2017 год
Это, самый продолжительный ураган 5 категории за всю историю наблюдений и самый смертоносный атлантический ураган сезона ураганов 2017 года.
Ураган Ирма сформировался 30 августа 2017 года близ островов Кабо-Верде при выходе сильной тропической волны из континентальной части Африки. Благодаря благоприятным условиям ураган всего через 24 часа после формирования перерос в ураган 2 категории. 5 сентября Ирма превратился в ураган наивысшей, 5 категории опасности. Скорость ветра достигла 297 км/ч (скорость порывов ветра — 360 км/ч), что сделало Ирму сильнейшим атлантическим тропическим циклоном со времён «Вильмы» в 2005 году.
Жертвами урагана стали не менее 134 человек. Материальный ущерб оценивается в 64.8 млрд долларов США.
Ураган Харви, 2017 год
Это тропический циклон, который в результате сильных дождей вызвал катастрофические наводнения в юго-восточной части Техаса в августе 2017 года. Это первый мощный ураган в месте выхода на берег в США. Кроме того, это сильнейший ураган в Мексиканском заливе после урагана «Катрина» в 2005 году.
Из-за «Харви» погибли по меньшей мере 83 человека. Ущерб — $125 млрд. Из-за наводнения в Хьюстоне стали частыми случаи мародёрства, поэтому был введён комендантский час с 22:00 до 5:00.
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