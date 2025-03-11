Как атрибут нищеты превратился в гламурный предмет высокого стиля: История лоскутного одеяла

История лоскутного шитья

Лоскутное шитье из Египта, XVI век. Музей Оксфорда.

Из лоскутов шили скорее вынужденно - от бедности

Технику лоскутного шитья перенимали многие народы и культуры, в том числе община амишей

Чтобы сделать большое лоскутное одеяло,порой требовалась работа нескольких человек

Техники лоскутного шитья

Вариант лоскутного шитья. Фото: quiltshow.ru

Лоскутное шитье в стиле «ляпочиха»

Пэчворк в стиле «крейзи». Бруклинский музей

Лоскутное одеяло. Фото: museum59.ru

Лоскутное одеяло. Фото: quiltshow.ru

Как народный промысел стал частью искусства авангарда

Соня Делоне, художница

Такое одеяло сшила в 1911 году Соня своему сыну