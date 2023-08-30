Зачем американским «морским пчёлам» нужна была перчатка-пистолет

Среди многочисленных видов оружия, разрабатываемого в разные периоды истории, всегда хватало совершенно бесполезных изобретений. Запущенное в серийное производство оружие внезапно оказывается совершенно неподходящим для тех условий, для которых оно предназначалось. Так произошло и со стреляющей перчаткой, разработанной специально для военных инженеров.
Не совсем шпионское оружие
Перчатка-пистолет. / Фото: nww2m.com
При взгляде на стреляющую перчатку производства компании Sedgley, поневоле возникают мысли о шпионах и крайне необычном оружии. В арсенале разведки имеется невообразимое количество устройств разного назначения, которые по вполне понятным причинам скрывают от посторонних глаз в самых невообразимых местах. Тем не менее эта перчатка – исключение из правил. Разрабатывалась она не для шпионских игр, а для самозащиты, причём предназначалась для обычных рабочих, занятых выполнением различных инженерных задач.
Перчатка-пистолет. / Фото: mavink.com
Во время Второй мировой войны Соединённые Штаты использовали многочисленные острова в Тихом океане для размещения собственных баз. На них базировались самолёты и военные суда, но для этого требовалось построить хотя бы элементарную инфраструктуру, включая и аэродромы. В подобных работах задействовались сотни военных технических специалистов, которых называли «морскими пчёлами». Они с помощью тяжёлой строительной техники расчищали площадки от джунглей и оборудовали их соответствующим образом. Но вот обеспечить им соответствующую охрану армия была не в состоянии. Время от времени будущие базы подвергались нападениям японцев, те скрытно высаживались на островах для совершения диверсий и нападали на рабочих. В этих стычках было убито и пострадало много специалистов, и тогда Стэнли Мартин Хейт, капитан военно-морских сил США придумал оружие для самообороны.
Стреляющая перчатка
Перчатка-пистолет. / Фото: drive2.ru
По мнению Стэнли Хейта, это оружие было практически идеальным для военных строителей. Оно всегда находилось под рукой, а точнее, на руке, за ним не требовалось тянуться и в спешке доставать. К тому же оно не занимало рук и не мешало выполнению прямых обязанностей. Японские диверсанты, чтобы как можно меньше шуметь, шли в рукопашную, а значит и контактная перчатка являлась лучшим средством для самообороны.
Перчатка-пистолет. / Фото: mavink.com
Устройство её было очень простым, если не сказать примитивным. Оружие представляло собой единственный ствол с простейшим спусковым механизмом и ручной перезарядкой. После срабатывания требовалось вручную открыть камору, извлечь из неё стреляную гильзу и вложить новый патрон калибра. 38. Спусковой скобы у устройства не было, вместо неё рядом со стволом располагался штырь достаточной длины, чтобы выступать за костяшки пальцев. Крепилось оно на тыльной стороне перчатки при помощи нескольких заклёпок. По задумке капитана, чтобы совершить выстрел, человек должен был нанести по противнику удар рукой в перчатке. При этом штырь нажимал на спуск и происходил выстрел.
Перчатка-пистолет. / Фото: twitter.com
Серийный выпуск стреляющей перчатки поручили компании Sedgley. Компания эта была примечательна тем, что её нельзя было назвать в полном смысле слова оружейной. Раньше она занималась массовым изготовлением слесарного инструмента и на этом поприще успела завоевать определённую славу. Потом она переделывала списанные ружья в охотничьи, а одним из направлений её работы было выполнение военных заказов от ВМС Соединённых Штатов. Именно поэтому ей и достался заказ на изготовление столь нестандартного оружия. Конечно, о массовом производстве речь не шла. По разным данным, всего было выпущено до двухсот экземпляров.
Дёшево, сердито и бесполезно
Перчатка-пистолет. / Фото: twitter.com
Вот только на практике всё оказалось совсем не так, как в теории. Из оружия нормально можно было сделать только один выстрел, а на второй уже попросту не хватало времени, поскольку процесс заряжания оказался слишком уж долгим и сложным, особенно в условиях нападения. К тому же японские диверсанты в подавляющем большинстве пользовались штыками, и ударить нападавшего при этом было проблематично.
Перчатка-пистолет. / Фото: drive2.ru
За всё время был документально зафиксирован только один случай использования стреляющей перчатки, когда вооружённый ножом японец сумел залезть в кабину трактора.
Перчатка-пистолет. / Фото: warspot.ru
Многие специалисты, которым выпало счастье обладать нестандартным оружием, отказались от его использования и предпочли приобрести собственный пистолет. Один из них почтой отправил перчатку домой в качестве сувенира, а через много лет родственники подарили её местному музею.
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