40 Вариантов кровати из деревянных поддонов

Вы когда-нибудь задумывались о том, какой должна быть ваша кровать? Это непростая задача, поскольку вы должны учитывать множество факторов, так как вы проводите в спальне треть своей жизни.

Почему бы не попробовать сделать кровать из поддонов? Поддоны - прекрасный материал для конструирования, а также для изготовления мебели. Сегодняшний обзор посвящен кроватям из поддонов разных конструкций - большинство из них можно легко построить самостоятельно, если у вас есть время и желание.

У этих кроватей из поддонов, сделанных своими руками, есть еще одно преимущество: они отлично смотрятся. Все, что делается из поддонов, сейчас является дизайнерской тенденцией, не упустите свой шанс, чтобы создать свой вариант для дома.

Что такое строительный поддон

Поддоны существуют уже много лет и в основном используются для хранения, упаковки и отправки различных товаров, от зерна до более тяжелого оборудования. В последнее время эти поддоны стали намного больше, чем просто бездушными подставками под груз, поскольку списанные поддоны стали популярной темой для домашних мастеров, и люди блестяще используют их в конструкциях мебели из поддонов и деревянных конструкциях домашнего декора.

Где найти бесплатные поддоны

Найти бесплатные поддоны не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Малый бизнес часто просто выбрасывают свои поддоны в мусорный контейнер. Они могут даже выложить их рядом с мусорными контейнерами, чтобы их могли забрать службы по переработке мусора.

Или ищите распределительный центр. У них может быть множество поддонов, которые не работают с их оборудованием, слегка сломаны или не соответствуют стандарту, который им требуется для их использования. Просто спросите, могут ли они отложить их, чтобы вы забрали их.

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1. Однослойный подиум

Самый простой и быстрый способ сделать кровать из поддонов - собрать однослойный подиум из четырех поддонов. Скрепите их между собой и расположите сверху матрац, предварительно убедившись, что в досках нет торчащих гвоздей. Вы также можете добавить изголовье или небольшую прикроватную тумбу. Хороший вариант для интерьеров в стиле минимализм.

Варианты однослойного подиума

2. Двуслойный подиум

В этом варианте на создание каркаса кровати потребуется в два раза больше поддонов (минимум 8 шт), чем в первом. В такой конструкции есть свои преимущества - появляется место для хранения одежды или постельного белья и спальное место становится выше, а следовательно на ней будет теплее спать. Вы также можете сделать изголовье, если останутся поддоны.

Варианты двуслойного подиума

3. Т-образная

Большая Т-образная конструкция отличается от предыдущих тем, что появляется место для хранения, что позволяет не размещать дополнительные прикроватные тумбы.

Варианты т-образной кровати

4. Одинарная

Завершите свой уютный уголок отличным вариантом небольшой кровати. Компактная конструкция под узкий матрац можно использовать как основную кровать, так и гостевую.

Варианты одинарной кровати

5. Угловой диван-кровать

Диван-кровать из поддонов может быть хорошей идеей для гостиной, маленькой квартиры, уголка для чтения или открытого пространства. А места для хранения могут сэкономить много места в квартире.

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Варианты угловой кровати

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