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Шашлык в банке: как приготовить сочное мясо без мангала и у себя дома


Шашлык в банке.

Шашлык в банке.

От одного только упоминания о шашлыке сразу начинают течь слюнки. Но что же делать, если выход на природу запланирован еще нескоро, а попробовать кусок сочного мяса на шампуре хочется уже сейчас. Попробуйте сделать шашлык в банке прямо дома.

Подготовьте мясо для шашлыка в банке.

Подготовьте мясо для шашлыка в банке.

 

Необходимые ингредиенты:

• Свинина – 1 кг;
• Бекон – 250 гр;
• Лук – 3 шт;
• Лимонный сок – 3-4 ст. л;
• Соль;
• Специи.

Сначала необходимо замариновать мясо. Порежьте свинину на кусочки, уложите в емкость. Добавьте соль, любимые специи, лимонный сок. Нарежьте лук кольцами и перемешайте с мясом. Оставьте мариноваться на полчаса.

За это время нарежьте тонкими слайсами бекон, подготовьте две 3-литровые банки и деревянные шпажки.

Далее необходимо нанизать мясо на шпажки, чередуя его с луком и беконом.
Шашлык должен готовиться 60-80 минут.

Шашлык должен готовиться 60-80 минут.

 

В каждую банку вертикально поставьте 4-5 «шампуров». Отверстие банки закройте фольгой.
Важно! Снаружи банка должна быть сухой.

Банки поставьте в холодную духовку (чтобы они не треснули от разницы температур) и установите ее на 180-200 градусов. Время приготовления 60-80 минут.
Шашлык в банке.

Шашлык в банке.

 

Когда мясо будет готово, не спешите сразу доставать банки. Выключите духовку и дайте им еще минут пять постоять. Шашлык готов! Приятного аппетита!
Домашний шашлык.

Домашний шашлык.

 

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Шашлык в банке: как приготовить сочное мясо без мангала и у себя дома

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Шашлык в банке: как приготовить сочное мясо без мангала и у себя домаПодписаться на мой Instagram
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