9 лайфхаков от опытных садоводов

Комнатные растения любят не только полив, солнечный свет и своевременную подкормку. Есть еще несколько вещей, которые они оценят по достоинству. Рассказываем, с помощью каких подручных средств вы сможете порадовать своих зеленых друзей. Спойлер: о некоторых из них вы даже не догадывались.







Лайфхак 1: Боритесь с вредителями с помощью средства для мытья посуды

Лайфхак 2: Восстановите кактус трубочкой

Лайфхак 3: Спасите гниющие растения перекисью водорода

Лайфхак 4: Поливайте растения водой из-под макарон

Лайфхак 5: Протирайте листья майонезом

Лайфхак 6: «Поливайте» цветы кубиками льда

Лайфхак 7: Сделайте дренаж из губки для посуды

Лайфхак 8: Используйте губку для ускорения роста цветов

Лайфхак 9: Подкармливайте растения кофе

Используйте моющее средство против мучнистого червецаОказывается, у средства для мытья посуды есть много скрытых функций, о которых мы даже не подозреваем.Например, оно является эффективным методом борьбы с различными вредителями, в том числе, и с самым надоедливым – мучнистым червецом. Опытные садоводы рекомендуют обрабатывать растения фунгицидными средствами. Однако из-за того, что червячки маленькие и незаметные, а раствор нужно наносить точечно, он не всегда дает желаемый результат.А вот средство для мытья посуды позволяет добраться до всех очагов вредителя. Смешайте в миске один литр теплой воды и столовую ложку средства, после чего окуните в приготовленный раствор все растение. Также можно дополнительно обработать цветок из пульверизатора и протереть поврежденные листья ватным диском, смоченным в мыльном растворе.Вам понадобится трубочка для коктейлейЛюбите кактусы? Тогда вы наверняка знаете, что «особи», которые активно растут в высоту, часто ломаются где-то посередине. Но это вовсе не повод выбрасывать растение – его можно реанимировать с помощью одного хитрого способа. Возьмите коктейльную трубочку из плотного пластика, сделайте с ее помощью отверстие в той части кактуса, которая осталась в горшке, а затем вставьте в отломившуюся половинку и удалите мякоть вокруг нее. Таким образом, у вас должна остаться сердцевина в виде палочки, которую нужно будет поместить в подготовленное отверстие. Получится своеобразный пазл, благодаря которому кактус быстрее срастется и восстановится.Перекись водорода нужно смешать с водой.Переборщили с водой, и растение оказалось не в самом выгодном положении? Ничего страшного. Есть одно средство, которое не позволит корням загнить. Для этого вам нужно смешать литр воды и три столовых ложки перекиси водорода, а затем полить приготовленным раствором цветок. Перекись насытит грунт кислородом и, тем самым, немного разрыхлит ее изнутри. Благодаря такой хитрости корни не загниют в земле и растение получится спасти.На заметку: Перекись водорода можно использовать для ухода за растениями на постоянной основе. На каждый литр воды используйте по две-три капли антисептика и поливайте цветы. Так вы сможете укрепить их общее состояние.Вода, в которой варились макароны, полезна для цветовЧто вы делаете с водой, в которой варилась гречка, рис, картофель, макароны? Наверняка выливаете в раковину и благополучно забываете про нее. На первый взгляд, такое решение кажется вполне логичным и обоснованным, ведь в пищу этот «бульон» употреблять нельзя, а что с ним еще делать? Но если в квартире есть комнатные растения, эта вода станет весьма полезной.Крупы, овощи и макаронные изделия содержат в своем составе много витаминов, минералов, антиоксидантов и прочих веществ, полезных для здоровья растений. Например, крахмал, которого много в картофеле, может вернуть листьям блеск, а также восстановить увядшие или пожелтевшие участки. Так почему бы не воспользоваться этими свойствами?«Бульон» станет отличным вариантом подкормки, которую можно будет использовать ежедневно. Для этого слейте воду после приготовления крупы, овощей или макарон в отдельную емкость, дождитесь, пока она остынет до комнатной температуры, и каждый день добавляйте по столовой ложке в горшки с растениями.Обратите внимание, что для подкормки можно применять только пресную воду. Если вы солили ее, смело выливайте из кастрюли сразу в раковину – такая жидкость лишь навредит растениям.Выдавите майонез в тарелку, чтобы было удобнееЕсли вы редко протираете листья растений, самое время пересмотреть свои привычки, так как от их чистоты напрямую зависит состояние вашего здоровья. Вместе с пылью вы убираете аллергены из своей квартиры, а также ускоряете фотосинтез и очищение воздуха, благодаря чему улучшается микроклимат.А чтобы крупные листья растений блестели и радовали своим красивым внешним видом, протирайте их майонезом. Да-да, вы все верно поняли. Оказывается, у этого соуса есть скрытые свойства, полезные для комнатных цветов. Нанесите на салфетку небольшое количество майонеза и пройдитесь по всем листьям – результат вас приятно удивит.Кубики льда позволят влаге медленно расходится по грунту.Если вы забываете вовремя поливать цветы или не контролируете количество воды, которое попадает в горшок, рекомендуем вместо воды из лейки использовать обычные кубики льда. Это отличное решение для растений, которые не любят, когда из «топят»: так как лед тает медленно, цветы постепенно впитывают в себя нужное количество влаги. Кроме того, лед поможет при поливе подвесных растений или цветов, которые стоят на шкафах и высоких полках – вы точно будете уверены, что не разольете воду.Все, что вам нужно сделать – поместить пять-шесть кубиков льда вокруг растения, подождать, пока он растает, и оценить степень увлажненности грунта. Если он покажется вам сухим, добавьте еще несколько кубиков, и так до того момента, пока земля не будет хорошо «полита».Одной губки будет достаточно.А чтобы растения лучше удерживали влагу, можно сделать оригинальный дренаж для горшков из старых губок для мытья посуды. Этот лайфхак будет особенно полезен, если вы собираетесь в отпуск или часто забываете полить растения.Для начала нужно обезжирить губку, чтобы бактерии, которые поселились на ее поверхности, не перешли в грунт. Замочите ее в мыльном растворе примерно на час (можно дольше), после чего ополосните в теплой воде и разрежьте на маленькие кусочки. Затем смешайте губку с грунтом в горшке и хорошо полейте цветок. Готово – теперь вы можете не переживать о том, что растение «попросит» воды уже через два дня.Разрежьте губку и заверните в нее ростокКстати, губка помогает не только обеспечить достаточное количество влаги, но также ускорить рост молодых растений, которые только что отделили от материнского куста. Обычно их помещают в небольшую емкость с водой, ждут, пока появятся новые белые корешки, и лишь после этого сажают в землю. Но эта процедура может занять не один день, а если вы не хотите ждать, воспользуйтесь помощью губки для посуды.Отрежьте жесткую часть, а поролоновую разрежьте вдоль и закутайте в нее нижнюю часть молодого ростка. После этого закрепите губку ниткой или зубочисткой, чтобы она надежно держалась, и поместите растение в стакан с водой. Так «детка» будет получать равномерное увлажнение, а значит – сможет быстрее дать густые корешки.Кофейная гуща содержит много полезных веществ.Кофе – отличный бодрящий напиток для вас и прекрасная подкормка для комнатных цветов, так как он содержит фосфорные и азотные соединения, кальций и магний. Только добавлять в почву можно исключительно свежую кофейную гущу. А вот использованная лишь навредит растениям: во-первых, она теряет свою кислотность, а во-вторых, становится причиной появления мошек в грунте.