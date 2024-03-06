7 мест на Земле, где кошки чувствуют себя как в раю

Кошки прошли долгий путь от божества в Древнем Египте до бродячих животных в наши дни. Но еще есть места на Земле, где их приютят, полюбят, будут обожать и развлекать. Здесь они себя чувствуют как настоящие монаршие особы.
1. Дом-музей Эрнеста Хемингуэя (Ки-Уэст, Флорида)
Кошка в доме Хемингуэя.
Эрнест Хемингуэй известен как писатель, авантюрист, путешественник, символ мужественности и любитель кошек. «Дом-музей Эрнеста Хемингуэя» был главной резиденцией легендарного автора на протяжении почти десяти лет, здесь написаны многие из его лучших работ. Тем не менее, дом также привлекает туристов обилием кошек полидактильной породы, у которых по шесть пальцев на каждой лапе.
Рассказывают, что белого шестипалого кота Хемингуэю подарил капитан судна. Любитель кошек по жизни, Хемингуэй принял его в свой дом во Флориде и назвал Снежком. Сегодня результаты романтических подвигов Снежка можно увидеть в виде 40 животных, которые бегают повсюду. Кошки варьируются породами и по темпераменту, но по традиции, начатой Хемингуэем, все они названы в честь знаменитых современников автора.
Эрнест Хемингуэй со своими сыновьями и котятами на Кубе, 1942 год.
Кошачье кладбище в доме-музее Эрнеста Хемингуэя.
Кошка спит в кровати великого писателя.
2. Кошачий остров (о. Тасиро, Япония)
Маленький японский остров Тасиро справедливо заслужил свое название: Кошачий остров. Бродячих животных изначально завозили сюда, чтобы они уничтожили мышей, которые мешали местному промыслу, поедая шелкопрядов. После того, как торговля шелком прекратилась, а молодые люди уехали с острова, кошки остались.
В настоящее время популяция одичавших животных затмевает человеческое население острова. Местные считают, что кормление кошек приносит удачу, и рыбаки говорят, что они могут помочь в прогнозировании улова рыбы и погодных условий. В результате, на о. Тасиро кошки имеют высокий статус. Собаки там полностью запрещены, а различные экскурсии и выставки сделали крошечный остров интересной остановкой для туристов. Кошки даже оказали влияние на японскую поп-культуру: здесь снимают детские фильмы и сериалы.
Храм кошек на острове Тасиро.
Святыня кошкам на Кошачьем острове.
3. «Кошачья лодка» (Амстердам, Нидерланды)
Что делать, если желание приютить бродячих кошек и котят не имеет границ, а свое жилье уже переполнено животными? Голландка Henriette van Weelde решила вопрос кардинально, купив для кошек плавучий дом.
De Poezenboot («Кошачья лодка») – приют для хвостатых, который спустили на воду в 1966 году в амстердамском канале Херенграхт. Многим покажется странным близость кошек с водой, но навряд ли животные сильно волнуются, регулярно получая пищу и ветеринарный уход «на дому». Плавучий домик рассчитан на 50 мурлык, многие из которых, попав сюда, быстро находят новых хозяев. 14 кошек и котов живут здесь качестве постоянных обитателей, а самый старый, Koeienkat, считается «почетным капитаном корабля».
Приветственный знак возле причала Poezenboot.
Кот-пассажир плавучего дома.
4. Хостел бродячих кошек (Стамбул, Турция)
Бездомные кошкам в столице Турции оказывают уважение, как нигде больше. Как гласит популярная мусульманская пословица, «если вы убили кошку, вам нужно построить мечеть, чтобы быть прощенным Богом», и поэтому за многие годы бродячие кошки стали неотъемлемой частью городской жизни Стамбула.
Как дань уважения к бродячим животным, «Хостел бродячих кошек» предлагается как жилье и для хвостатых, и для людей. Его стены покрыты рисунками мурлык, а сидячие места предоставляются им в первую очередь.
5. Монастырь прыгающих кошек (Озеро Инле, Бирма)
Породистая бирманская кошка раньше была драгоценностью в дворцах и храмах Бирмы. Теперь же у себя на родине она стала редкостью. В попытке сохранить и возродить эту величественную породу, Монастырь прыгающих кошек (Inthar Heritage House) в Мьянме стал постоянным местом жительства более чем 50 породистых бирманских кошек. Кошки могут свободно перемещаться как в закрытом «святилище», так и в «кошачьем селе», открытом для туристов. Здесь множество игрушек и хитрых развлечений, которые развлекают усатых и хвостатых.
Эти кошки служат не только для дальнейшего развития породы в Мьянме, но и как место встречи, где люди могут оценить красоту и изящество животных, посетить выступления, которые с животными готовят буддистские монахи. Посетители могут посидеть в кафе и пообщаться с бирманскими кошками при условии, что проявят уважение к их царственной родословной.
Монастырь прыгающих кошек на озере Инле.
Буддистский монах в Монастыре прыгающих кошек.
Бирманские кошки в Инле.
6. Кошачья деревня (Хутонг, Тайвань)
Городок Houtong, в свое время процветающий от добычи угля, к середине 2000-х годов пришел в запустение. Шахты закрылись, население уехало, а пустые улицы стали домом для растущей популяции бродячих кошек. В 2008 году местный любитель кошек стал искать добровольцев для оказания им помощи и кормежки. После размещения сайта Кошачьей деревни в интернете, она стала вирусной сенсацией. Теперь сюда приезжает множество туристов, чтобы сфотографироваться с местными мурлыками. А Хутонг принял себе новый, «кошачий», статус. Теперь в городке везде кошачьи тематические магазины сувениров, кафе и пекарни.
Кошка, осматривающая Хутонг.
Кошачьи домики в Хутонге.
7. Хора (Миконос, Греция)
Живописные пляжи и белоснежные улицы Хоры уже на долгое время стали пристанищем для бродячих кошек, но местные жители только приветствуют их. К большому удовольствию туристов, животных здесь много и их никто не трогает. В Хоре каждая улица имеет собственную кошку-талисман, а на каждом углу можно сделать красочное фото с симпатичным хвостатым. В Хоре даже есть свои знаменитости. Местные кошки навсегда остаются в истории, их фотографии сохраняются в специальных альбомах в местных кафе.
Кошка в старой части Хора
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