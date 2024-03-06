7 мест на Земле, где кошки чувствуют себя как в раю

Кошки прошли долгий путь от божества в Древнем Египте до бродячих животных в наши дни. Но еще есть места на Земле, где их приютят, полюбят, будут обожать и развлекать. Здесь они себя чувствуют как настоящие монаршие особы.









1. Дом-музей Эрнеста Хемингуэя (Ки-Уэст, Флорида)

2. Кошачий остров (о. Тасиро, Япония)

3. «Кошачья лодка» (Амстердам, Нидерланды)

4. Хостел бродячих кошек (Стамбул, Турция)

5. Монастырь прыгающих кошек (Озеро Инле, Бирма)

6. Кошачья деревня (Хутонг, Тайвань)

7. Хора (Миконос, Греция)