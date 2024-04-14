Как уборка влияет на ваш интеллект

Как оказалось, уборка — это не всегда принуждение и бесполезная трата времени.







Когда некоторые люди чувствуют себя разбитыми, они могут пойти на расслабляющий массаж, йогу или в бассейн, чтобы немного разгрузить голову. Но для других быстрое протирание полок, уборка кухни или даже наведение порядка в спальном шкафу будет не менее полезным для психического здоровья занятием.



Негативное влияние беспорядка

Развитие депрессии и усиление раздражительности

Снижение концентрации внимания

Улучшение физического состояния

Возвращение чувства контроля

Поднятие настроения

Улучшение концентрации внимания

Как включить уборку в свою жизнь

Начать с малого

Установить таймер

Результаты одного из последних социологических исследований показали, что женщины, которые описывали свое жилое пространство как загроможденное или полное незавершенных проектов, с большей вероятностью испытывали усталость и депрессию, чем те, кто описывал свои дома как спокойное место силы. Но помимо усугубления симптомов депрессии, беспорядок в квартире вполне способен и банально вызвать нервное напряжение.Между тем, исследование, проведенное учеными Принстонского университета, показало, что домашний беспорядок может мешать сосредоточиться на поставленных задачах. Более того, учеными было выявлено, что долгое отсутствие уборки ведет к перегружению зрительной коры головного мозга объектами, не имеющими отношения к конкретной задаче, а это, в свою очередь, затрудняет сосредоточение и эффективное выполнение проектов.Удивительно, но факт: люди, регулярно проводящие дома уборку, как правило, имеют более крепкий иммунитет, в отличие от тех, кто пренебрегает чистотой своей жилплощади. В частности, Николь Кейт, доктор философии и профессор Индианского университета, провела исследование, чтобы убедиться в этом, и результаты эксперимента подтвердили несомненную пользу уборки, которая, как оказалось, имеет даже большее значение, чем доступность зеленых районов для прогулок.Когда человек понимает, что собственная жизнь выходит из-под контроля, уборка может стать необычным способом вернуть его — все из-за того, что уборка дает людям чувство мастерства и контроля над окружающей средой. Так, в результате исследования, проведенного Университетом Коннектикута, было установлено, что во время сильного стресса люди по умолчанию прибегают к повторяющимся формам поведения, таким как уборка, потому что это возвращает ощущение контроля в условиях полного хаоса.Исследование, опубликованное в журнале «Mindfulness», показало, что люди, которые были внимательны при мытье посуды — другими словами, уделяли время тому, чтобы ощутить запах моющего средства — сообщили о снижении нервозности на 27 процентов и улучшении ментального здоровья на 25 процентов. Более того, даже обыкновенное наличие свежих простыней в спальне способствует лучшему ночному отдыху, а когда мы больше отдыхаем, это дает целый ряд преимуществ для психического здоровья, в том числе и то самое поднятие настроения.Уже давно не секрет, что беспорядок действительно мешает сосредоточиться на рабочих делах, ограничивая способность мозга обрабатывать поступающую информацию. Фактически ученые обнаружили, что люди менее раздражительны, менее отвлекаемы и более продуктивны, если находятся в правильно организованном рабочем месте. Можно сказать, что ограничение количества вещей в кабинете в перспективе способно иметь такое же влияние, поскольку сокращает численность факторов, отвлекающих внимание.Во время протекания депрессивного эпизода или эмоционального выгорания найти подходящий способ вернуться к уборке не так просто, как кажется.Зачастую люди откладывают уборку, потому что предстоящий процесс ощущается невыносимо долгим и энергозатратным. Чтобы не превращать уборку в большое дело, выберите одну задачу по дому, которую вы сможете выполнять ежедневно, и приступайте. Постепенно вырабатываемая привычка каждый день мыть посуду или, например, чистить раковину сподвигнет вас со временем расширить границы своих возможностей и относиться к уборке как непримечательному занятию, которое, как оказалось, не требует колоссального количества времени и тем не более не отнимает много сил.Еще один вариант запуска процедуры уборки — поставить таймер и посмотреть, как много вы можете сделать по дому за отведенный период времени. Для начала выделите 15 или 20 минут на уборку, установите таймер, а затем начните с основной жилой зоны квартиры. Проще всего в первую очередь убрать вещи, которые хаотично раскиданы, по своим местам. Когда сработает таймер, на сегодня можно закончить.Главное достоинство этого метода — человек не перегружает себя тревожными мыслями о том, чтобы посвятить уборке три часа своей жизни. Вместо этого он выполняет по дому все, что в его силах, и переходит к другому виду деятельности.