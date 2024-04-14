Как уборка влияет на ваш интеллект

Как оказалось, уборка — это не всегда принуждение и бесполезная трата времени.
Когда некоторые люди чувствуют себя разбитыми, они могут пойти на расслабляющий массаж, йогу или в бассейн, чтобы немного разгрузить голову. Но для других быстрое протирание полок, уборка кухни или даже наведение порядка в спальном шкафу будет не менее полезным для психического здоровья занятием.
Негативное влияние беспорядка
Развитие депрессии и усиление раздражительности
Результаты одного из последних социологических исследований показали, что женщины, которые описывали свое жилое пространство как загроможденное или полное незавершенных проектов, с большей вероятностью испытывали усталость и депрессию, чем те, кто описывал свои дома как спокойное место силы. Но помимо усугубления симптомов депрессии, беспорядок в квартире вполне способен и банально вызвать нервное напряжение.
Снижение концентрации внимания
Между тем, исследование, проведенное учеными Принстонского университета, показало, что домашний беспорядок может мешать сосредоточиться на поставленных задачах. Более того, учеными было выявлено, что долгое отсутствие уборки ведет к перегружению зрительной коры головного мозга объектами, не имеющими отношения к конкретной задаче, а это, в свою очередь, затрудняет сосредоточение и эффективное выполнение проектов.
Улучшение физического состояния
Удивительно, но факт: люди, регулярно проводящие дома уборку, как правило, имеют более крепкий иммунитет, в отличие от тех, кто пренебрегает чистотой своей жилплощади. В частности, Николь Кейт, доктор философии и профессор Индианского университета, провела исследование, чтобы убедиться в этом, и результаты эксперимента подтвердили несомненную пользу уборки, которая, как оказалось, имеет даже большее значение, чем доступность зеленых районов для прогулок.
Возвращение чувства контроля
Когда человек понимает, что собственная жизнь выходит из-под контроля, уборка может стать необычным способом вернуть его — все из-за того, что уборка дает людям чувство мастерства и контроля над окружающей средой. Так, в результате исследования, проведенного Университетом Коннектикута, было установлено, что во время сильного стресса люди по умолчанию прибегают к повторяющимся формам поведения, таким как уборка, потому что это возвращает ощущение контроля в условиях полного хаоса.
Поднятие настроения
Исследование, опубликованное в журнале «Mindfulness», показало, что люди, которые были внимательны при мытье посуды — другими словами, уделяли время тому, чтобы ощутить запах моющего средства — сообщили о снижении нервозности на 27 процентов и улучшении ментального здоровья на 25 процентов. Более того, даже обыкновенное наличие свежих простыней в спальне способствует лучшему ночному отдыху, а когда мы больше отдыхаем, это дает целый ряд преимуществ для психического здоровья, в том числе и то самое поднятие настроения.
Улучшение концентрации внимания
Уже давно не секрет, что беспорядок действительно мешает сосредоточиться на рабочих делах, ограничивая способность мозга обрабатывать поступающую информацию. Фактически ученые обнаружили, что люди менее раздражительны, менее отвлекаемы и более продуктивны, если находятся в правильно организованном рабочем месте. Можно сказать, что ограничение количества вещей в кабинете в перспективе способно иметь такое же влияние, поскольку сокращает численность факторов, отвлекающих внимание.
Как включить уборку в свою жизнь
Во время протекания депрессивного эпизода или эмоционального выгорания найти подходящий способ вернуться к уборке не так просто, как кажется.
Начать с малого
Зачастую люди откладывают уборку, потому что предстоящий процесс ощущается невыносимо долгим и энергозатратным. Чтобы не превращать уборку в большое дело, выберите одну задачу по дому, которую вы сможете выполнять ежедневно, и приступайте. Постепенно вырабатываемая привычка каждый день мыть посуду или, например, чистить раковину сподвигнет вас со временем расширить границы своих возможностей и относиться к уборке как непримечательному занятию, которое, как оказалось, не требует колоссального количества времени и тем не более не отнимает много сил.
Установить таймер
Еще один вариант запуска процедуры уборки — поставить таймер и посмотреть, как много вы можете сделать по дому за отведенный период времени. Для начала выделите 15 или 20 минут на уборку, установите таймер, а затем начните с основной жилой зоны квартиры. Проще всего в первую очередь убрать вещи, которые хаотично раскиданы, по своим местам. Когда сработает таймер, на сегодня можно закончить.
Главное достоинство этого метода — человек не перегружает себя тревожными мыслями о том, чтобы посвятить уборке три часа своей жизни. Вместо этого он выполняет по дому все, что в его силах, и переходит к другому виду деятельности.
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