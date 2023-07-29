10 археологических находок, связанных с древней торговлей

Китай торговал морепродуктами с австралийскими аборигенами.
Торговля всегда была фактором развития цивилизации. Сегодня археологи находят множество артефактов, которые позволяют узнать о том, какой была торговля столетия и даже тысячелетия назад. Доподлинно известно, что один и тот же товар имел разную стоимость в разных регионах, а сама торговля имела и свою тёмную сторону – распространение болезней и грабежей.
1. Продовольственные рынки
Древняя торговля: продовольственный рынок майя.
Южная Америка
Долгое время ученые полагали, что у майя не было рынков. Это объясняется тем, что элита распределяла продовольствие среди гражданского населения за их работу и за их лояльность, чем, по сути, делала ненужной торговлю. Но в городах майя было больше людей, чем их фермы могли прокормить. Этот факт не прошел мимо внимания исследователей.
Кроме того, в найденных поселениях, датируемых 300-900 г.г. н.э., обнаружили открытые пространства, которые не имели какой-либо четкой цели. Было выдвинуто предположение, что это были рынки. Во-первых, они были достаточно большими, а во-вторых тому служит подтверждением проведенный в 2007 году анализ почвы, которая была взята в Чунчукмиле на полуострове Юкатан.
При лабораторных испытаниях искали фосфор, химическое вещество, которое есть во всех органических продуктах. На любом продовольственном рынке остаются кусочки пищи. Когда они разлагаются, фосфор остается в земле. Результаты показали, что на этих открытых площадях в земле содержалось в 40 раз больше фосфора, чем на улицах и в домах майя.
2. Цитрон
Древняя торговля: цитроны для элиты.
Италия
В древности лимоны были чем-то вроде современной икры. В Древнем Риме они были доступны только тем, кто мог их себе позволить. На протяжении более 1000 лет в Средиземноморском регионе было известно только два вида цитрусовых — цитрон и лимон. Последний был достаточно редок в Риме, поэтому был очень дорогим и ценился знатью за свой вкус и целебные свойства.
Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что лимоны появились в Средиземноморье через 400 лет после цитронов. В Риме самое раннее свидетельство использования лимонов было обнаружено на Римском Форуме, и оно датируется примерно периодом между концом I века до н.э. и началом I века нашей эры.
В конце концов, из Юго-Восточной Азии были завезены другие цитрусовые - апельсин, мандарин, лайм и помело. Однако их рассматривали как обычные товарные культуры, в то время, как лимон и цитрон оставались эксклюзивными и принадлежали только богатым.
3. Золото
Древняя торговля: ирландские изделия из привозного золота.
Ирландия
Во время недавнего исследования было сделано удивительное открытие: золотые артефакты, сделанные в эпоху бронзы, в 2500 году до нашей эры. Анализ показал, что золото было добыто не в Ирландии, а, скорее всего, в Корнуолле.
При этом, нужды в импорте не было, ведь в Ирландии было много золота, и оно было легко доступным. Тем не менее, ювелиры предпочли делать украшения из иноземного золота, вероятно, чтобы сделать их более «экзотичными». Примерно в то же время в Корнуолле и на юге Великобритании произошло падение значения местного золота.
Местные жители видели в нем единственную ценность как в товаре для торговли. Сегодня золото имеет универсальную финансовую ценность, но торговля золотом в Ирландии и Корнуолле доказывает, что желтый металл ценился в древние времена разными людьми совершенно по разным причинам.
4. Посуда
Древняя торговля: посуда из Ниидзава Сэндзука.
Япония
В 2014 году небольшая стеклянная тарелка стала свидетельством еще одного неожиданного торгового пути древности. 15-сантиметровая красивая тарелка была найдена в кургане в японском некрополе Ниидзава Сэндзука. Она датируется концом V века нашей эры. Испытания показали, что синее стекло на самом деле на несколько веков старше, и что оно было сделано в римском Средиземноморье.
В нем содержались известняк и диоксид кремния в почти одинаковых количествах, что было нехарактерно для известных стеклянных изделиях той эпохи и местоположения. Присутствие сурьмы еще более сбило с толку ученых относительно возраста изделия. Римляне перестали использовать металлические соединения в посуде во втором веке.
Также ряд штрихов предполагает, что тарелка была окрашена в Персии, прежде чем отправиться в Японию. Это не только раскрывает торговлю между японцами и римлянами, но также показывает, что международная торговля между Востоком и Западом возникла раньше, чем было принято считать.
5. Морепродукты
Древняя торговля: китайская монета найденная в Австралии.
Китай
Японцы, возможно, заказывали у римлян тарелки, но китайцы сами посещали общины окрестных аборигенов. В 2014 году на австралийском острове Элко была обнаружена единственная монета. Специалисты определили в ней китайскую медную монету 1736-1795 годов времен династии Цин.
Подобная находка стала доказательством контактов между местными жителями этого отдаленного острова и Китая и единственным свидетельством того, что китайская торговля трепангами достигла этого уголка Австралии. Покупатели были не этническими китайцами, а людьми из Макассана из Индонезии. Они выступали в роли посредников, продавая далее трепангов (морских огурцов) китайцам.
6. Шоколад
Древняя торговля: глиняный горшок для шоколада.
Аризона, США
Шоколад был популярным напитком в древней Америке. Сегодня много известно о любви майя и ацтеков к какао-бобам в виде жидкого и пенистого напитка. Но есть мало свидетельств о влиянии шоколада на американский юго-запад.
Недавно исследователи изучили 75 глиняных горшков из двух археологических участков — Пуэбло-Бонито, который датируется примерно 900 годом нашей эры, и Лос-Муэртос в Аризоне, датирующимся XIV веком.
На горшках были найдены следы шоколада - теофиллина, кофеина и теобромина. Это показало, что шоколад использовался всеми уровнями общества и импортировался в огромных количествах.
7. Медь
Древняя торговля: медный топор Эци.
Швейцария
Мумифицированные останки Эци были найдены в 1991 году на итальянско-австрийской границе. Среди снаряжения 5300-летнего мужчины был прекрасный медный топор. Анализ металла предположил, что топор сделали из металла, добытого в Южной Тоскане. Это подразумевало существование торгового пути между Альпами и центральной Италией, который ученые считали невозможным 5300 лет назад.
Тем не менее, в 2017 году в деревне Цуг-Ридматт в Швейцарии нашли еще один медный топор, который имел ту же форму, что и топор Эци. Хотя он был в 2 раза меньше по размеру, топор также был изготовлен из меди, добытой в Южной Тоскане. Оба были найдены в сотнях километров от места их происхождения. Только междугородняя торговля может достаточно объяснить подобное. Новый топор был сделан примерно 5 100 — 5 300 лет назад. Это примерно то же время, когда умер Эци.
8. Вино, рыбный соус или оливковое масло
Древняя торговля: раскопки Монте Тестаччо.
Италия
Монте Тестаччо - это искусственный холм в центре Рима, который сделан из примерно 25 миллионов глиняных черепков. Часть этих черепков принадлежат бесчисленным амфорам, которые разбивались и сбрасывались в одну кучу в течение трех столетий. В 2015 году археологи исследовали эту самую крупную в мире кучу мусора, которая много рассказала о том, что и как римляне хранили в своих сосудах.
Это были вовсе не «кружки» ручной работы. Каждая амфора весила 30 килограммов в пустом состоянии и более 100 килограммов при наполнении ее вином, рыбным соусом или оливковым маслом. В отличие от большинства древних горшков, исследователям не нужно было догадываться, что содержали эти сосуды.
Каждая амфора содержала эквивалент штрих-кода - надпись о содержании, весе, происхождении, имени производителя, когда амфора была отправлена в Рим, дату прибытия и уплаченные налоги. Эта информация позволила ученым узнать о сложной торговой сети в Средиземноморье, по которой доставляли товары в Рим почти 2000 лет назад.
9. Изделия из оленьих рогов
Древняя торговля: викинги торговали изделиями из оленьих рогов.
Норвегия
Исторически, началом эпохи викингов считается июнь 793 года. В этом месяце норвежцы отплыли на английский остров Линдисфарн и разграбили его. Тем не менее, исследование гребней для волос из оленьего рога, проведенное в 2015 году, изменило историю викингов, и рассказала о ранее неизвестном мирном их образе жизни. Гребни были найдены в Рибе, одном из старейших датских поселений и оживленном торговом центре.
Олени не водятся в Дании, и их рога завозили из Норвегии. До того, как викинги стали налетчиками, они, вероятно, оттачивали свои знаменитые морские навыки, доставляя оленьи рога на рынок в Рибе. Таким образом, истинный расцвет викингов начался еще в 725 году, когда норвежцы стали предприимчивыми торговцами.
10. Белки (squirrel)
Древняя торговля: череп женщины из Хоксна.
Англия
Викинги распространяли по миру не только страх и гребни для волос. Существует также большая вероятность того, что именно они занесли проказу в юго-восточную Англию. Мародеры когда-то торговали популярным товаром - белками. Мех и мясо этих животных очень ценились, а некоторые разводили их в качестве домашних животных.
Около 30 лет назад в английской деревне Хоксн был обнаружен череп женщины, которая умерла давным-давно, между 885 г. н.э. и 1015 г. н.э. На черепе были признаки ужасного обезображивания, и недавний анализ кости определил, что женщина болела проказой. Это заболевание не наблюдалось в других частях Англии еще несколько сотен лет.
В это время проказа уже существовала у скандинавов в Дании и Швеции, где жили викинги. Трудно сказать, как женщина заразилась проказой. Но, учитывая происхождение болезни, вполне вероятно, что это произошло из-за торговли белками (эти животные также могли заражаться более легкой версией проказы).
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