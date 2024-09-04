С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 468 подписчиков

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

Посуда из нержавеющей стали очень быстро загрязняется, если периодически ее не очищать. Сделать поверхность таких изделий чистой можно с помощью простого способа. Для его осуществления понадобятся средства, которые найдутся в любом доме.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

Потребуется:

1 ч.л. (с горкой) лимонной кислоты;

3 ст.л. пищевой соды;

3 ст.л. перекиси водорода;

1 ст.л. моющего средства для посуды;

Губка для мытья посуды.



Очищаем чайник из нержавеющей стали:

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

В чайник налейте воду из под крана.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

Положите в него лимонную кислоту и вскипятите чайник. После этого дайте ему постоять около 5-7 минут.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

В это время приготовьте средство для очищения чайника. В емкости смешайте соду, перекись водорода и моющее средство для посуды. Хорошо размешайте составляющие для получения однородной консистенции.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязненийКак быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

Кипяток с содой из чайника еще пригодится – им можно прочистить трубы в раковине. Для этого в раковину насыпьте соду, влейте уксус, а когда реакция закончится – вылейте воду из чайника.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязненийКак быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязненийКак быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

Начинаем очищать чайник от грязи. Мягкой стороной губки для мытья посуды нанесите подготовленное средство на поверхность чайника. Оставьте его в таком состоянии на 10-20 минут, в зависимости от степени загрязненности.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

Таким простым способом можно почистить кастрюли, сковороды и раковину по той же схеме.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

Жесткой стороной губки протрите чайник еще раз и смойте средство водой. После такого промывания чайник должен полностью высохнуть.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

Только потом его можно заполнить и включать в сеть.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязненийКак быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

Вся посуда просто сверкает чистотой.

Как быстро очистить посуду из нержавеющей стали от загрязнений

Супер экономный способ практически не потребовал усилий и финансовых затрат.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Посуда
чистка

Картина дня

наверх