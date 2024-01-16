Как быстро освежить постельное бельё без стирки

Делимся полезными советами, как одновременно освежить постельное белье и сэкономить свое время.







Безусловно, предложенные методы не заменят полноценного очищения ткани в стиральной машине, однако помогут освежить ее в перерывах между стирками. Поддержание чистоты постельного белья необходимо для защиты матраса, пухового одеяла и подушек от естественных выделений и запахов тела.

Рассказываем о четырех способах, рекомендованных экспертами.



Проветривайте постель

Развесьте постельное белье на улице

Добавьте немного соды

Используйте спрей для подушек

Каждое утро вне зависимости от погоды на улице открывайте окно, чтобы воздух циркулировал в помещении, и расстилайте одеяло на кровати. Пылевые клещи все еще могут жить в постельном белье даже у самых чистоплотных людей, поэтому проветривание наволочек может обеспечить поступление свежего воздуха в ткань и уничтожить всех клещей. Помимо этого, проветривание нейтрализует все запахи, которые скопились на пододеяльнике и наволочках за последние 30 часов.Что может быть лучше дезинфекции постели свежим воздухом? Только сочетание с солнечным светом. Пока воздух будет избавлять белье от посторонних запахов, ультрафиолетовые лучи солнца помогут убить оставшиеся бактерии и даже отбелить нежелательные пятна.Хотя пищевая сода в основном ассоциируется с выпечкой и более уместно применима непосредственно для чистки матраса, ее можно использовать и для придания свежести постельному белью. Все, что нужно сделать, это посыпать содой простыни и оставить на некоторое время. Пищевая сода впитает излишки жира и устранит любые запахи, но подождать все-таки придется: лучше, чтобы она действовала не менее часа. Через отведенное время соду достаточно легко убрать с помощью пылесоса — и можно наслаждаться ароматом свежести у постельного белья.Большинство специальных спреев для подушек предназначены для улучшения качества сна, но у них есть и приятный бонус: они могут освежить белье и придать спальне благоухающий аромат. Спреи более чем просты в использовании: вам нужно только иногда опрыскивать подушки и простыни в перерывах между стирками.Не стоит тратить баснословные суммы на спреи, если вы этого не хотите: довольно легко приготовить такой спрей и в домашних условиях. Для этого смешайте воду, гамамелис и эфирные масла на свой вкус во флаконе со встроенным распылителем.