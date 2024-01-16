Как быстро освежить постельное бельё без стирки

Делимся полезными советами, как одновременно освежить постельное белье и сэкономить свое время.
Безусловно, предложенные методы не заменят полноценного очищения ткани в стиральной машине, однако помогут освежить ее в перерывах между стирками. Поддержание чистоты постельного белья необходимо для защиты матраса, пухового одеяла и подушек от естественных выделений и запахов тела.
Рассказываем о четырех способах, рекомендованных экспертами.
Проветривайте постель
Каждое утро вне зависимости от погоды на улице открывайте окно, чтобы воздух циркулировал в помещении, и расстилайте одеяло на кровати. Пылевые клещи все еще могут жить в постельном белье даже у самых чистоплотных людей, поэтому проветривание наволочек может обеспечить поступление свежего воздуха в ткань и уничтожить всех клещей. Помимо этого, проветривание нейтрализует все запахи, которые скопились на пододеяльнике и наволочках за последние 30 часов.
Развесьте постельное белье на улице
Что может быть лучше дезинфекции постели свежим воздухом? Только сочетание с солнечным светом. Пока воздух будет избавлять белье от посторонних запахов, ультрафиолетовые лучи солнца помогут убить оставшиеся бактерии и даже отбелить нежелательные пятна.
Добавьте немного соды
Хотя пищевая сода в основном ассоциируется с выпечкой и более уместно применима непосредственно для чистки матраса, ее можно использовать и для придания свежести постельному белью. Все, что нужно сделать, это посыпать содой простыни и оставить на некоторое время. Пищевая сода впитает излишки жира и устранит любые запахи, но подождать все-таки придется: лучше, чтобы она действовала не менее часа. Через отведенное время соду достаточно легко убрать с помощью пылесоса — и можно наслаждаться ароматом свежести у постельного белья.
Используйте спрей для подушек
Большинство специальных спреев для подушек предназначены для улучшения качества сна, но у них есть и приятный бонус: они могут освежить белье и придать спальне благоухающий аромат. Спреи более чем просты в использовании: вам нужно только иногда опрыскивать подушки и простыни в перерывах между стирками.
Не стоит тратить баснословные суммы на спреи, если вы этого не хотите: довольно легко приготовить такой спрей и в домашних условиях. Для этого смешайте воду, гамамелис и эфирные масла на свой вкус во флаконе со встроенным распылителем.
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