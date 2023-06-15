Подкормка для герани, чтобы цвела круглый год

Герань довольно неприхотлива, но за ней, как и за любым растением, нужен хотя бы минимальный уход.



Предлагаем вам дать герани две простые подкормки, которые защитят растение и дадут ему силы на яркое и продолжительное цветение!







В 1 л отстоянной воды добавьте 1 каплю йода, взболтайте.







Поливайте раз в месяц, осторожно, по краю горшка, примерно по 50-100 мл на одно растение. Йод защищает растение от вредоносных микроорганизмов, а также помогает процессу бутонизации.







Для второй подкормки на 2 л отстоянной воды добавьте 1 ст. л. касторового масла. Интенсивно взбалтывайте в бутылке пару минут и сразу же поливайте растения эмульсией.







Оставшейся подкормкой можно также опрыскать цветы, при этом постоянно взбалтывая бутылку. Касторовое масло работает удивительным образом на цветах: делает их оттенок более ярким и насыщенным, и также увеличивает продолжительность цветения. Чаще раза в месяц давать такую подкормку не следует.





Читать далее →