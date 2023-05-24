Что такое туманы? Это скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара. Иногда они красивы, иногда — очень опасны.
Красивые туманы — в объективе.
При температуре воздуха выше −10 °C, частички в воздухе — это капельки воды, от −10 до −15 °C — смесь капелек воды и кристалликов льда, при температуре ниже −15 °C — кристаллики льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей). (Фото David Burr):
Непрерывная продолжительность туманов составляет обычно от нескольких часов (а иногда полчаса-час) до нескольких суток, особенно в холодный период года. (Фото Canadian Press):
Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100 % (по крайней мере, превышает 85—90 %). (Фото Andrew Milligan):
В сильные морозы (−30 °C и ниже) в населённых пунктах, на железнодорожных станциях и аэродромах так называемые морозные туманы могут наблюдаться при любой относительной влажности воздуха (даже менее 50 %) — за счёт конденсации водяного пара, образующегося при сгорании топлива (в двигателях, печах и т. п.) и выбрасываемого в атмосферу через выхлопные трубы и дымоходы. (Фото Toby Melville):
По способу возникновения туманы делятся на два вида:
- Туманы охлаждения — образуются из-за конденсации водяного пара при охлаждении воздуха ниже точки росы.
- Туманы испарения — являются испарениями с более тёплой испаряющей поверхности в холодный воздух над водоёмами и влажными участками суши. (Фото Michael Bager):
Радиус капель тумана обычно колеблется от 1 до 60 мкм. Большинство же капель имеет радиус 5—15 мкм при положительной температуре воздуха и 2—5 мкм при отрицательной температуре. (Фото David W. Cerny):
Самое большое количество туманных дней на уровне моря — в среднем более 120 в году — наблюдается на канадском острове Ньюфаундленде в Атлантическом океане. (Фото Michael Probst):
В России лидером по частоте накрытия туманами является Дальний Восток — Сахалин, Курилы, Камчатка, побережье Хабаровского и Приморского краев. В тёплое время года туманы приходят с моря и могут стоять по несколько суток подряд. (Фото Ben Birchall):
В России максимальное количество дней с туманом — 124, в Южно-Курильске. (Фото David Sims):
К туманам в разговорной речи и в художественной литературе порой относят так называемые сухие туманы (помоха, мгла) — значительное ухудшение видимости за счёт дыма лесных, торфяных или степных пожаров, либо за счёт лёссовой пыли или части песка, поднимаемых и переносимых ветром иногда на значительные расстояния, а также за счёт выбросов промышленных предприятий. (Фото David Burr):
Сильным туман считается при видимости менее или равной 200 метрам. Дымка — очень слабый туман. (Фото Ashwini Bhatia):
Морской туман — адвективный туман, возникший над морем в ходе переноса холодного воздуха на тёплую воду. Этот туман является туманом испарения. Туманы такого типа часты, например, в Арктике, когда воздух попадает с ледового покрова на открытую поверхность моря. (Фото Sercan Kucuksahin):
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