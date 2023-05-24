Что такое туманы? Это скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара. Иногда они красивы, иногда — очень опасны.



Красивые туманы — в объективе.







При температуре воздуха выше −10 °C, частички в воздухе — это капельки воды, от −10 до −15 °C — смесь капелек воды и кристалликов льда, при температуре ниже −15 °C — кристаллики льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей). (Фото David Burr):







Непрерывная продолжительность туманов составляет обычно от нескольких часов (а иногда полчаса-час) до нескольких суток, особенно в холодный период года. (Фото Canadian Press):







Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100 % (по крайней мере, превышает 85—90 %). (Фото Andrew Milligan):







В сильные морозы (−30 °C и ниже) в населённых пунктах, на железнодорожных станциях и аэродромах так называемые морозные туманы могут наблюдаться при любой относительной влажности воздуха (даже менее 50 %) — за счёт конденсации водяного пара, образующегося при сгорании топлива (в двигателях, печах и т. п.) и выбрасываемого в атмосферу через выхлопные трубы и дымоходы. (Фото Toby Melville):







По способу возникновения туманы делятся на два вида:





Туманы охлаждения — образуются из-за конденсации водяного пара при охлаждении воздуха ниже точки росы.

— образуются из-за конденсации водяного пара при охлаждении воздуха ниже точки росы.

Туманы испарения — являются испарениями с более тёплой испаряющей поверхности в холодный воздух над водоёмами и влажными участками суши. (Фото Michael Bager):

