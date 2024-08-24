10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах

Индийские поезда и другие неприятности туристов.
Отправляясь в путешествие люди мечтают о ярких впечатлениях, о приятном времяпровождении и о позитивных эмоциях. Но часто они сталкиваются с вещами, которые из не просто откровенно шокируют, но порой портят всё впечатление от путешествия.
1. Соединенные Штаты
Лос-Анджелес - город автомобильных пробок и потерянных людей.
Люди в Лос-Анджелесе не настолько счастливы и беззаботны, как это показывается в фильмах. Этот город бурлит, как котел, и приезжие в нем зачастую попросту теряются и чувствуют себя "не в своей тарелке".
2. Великобритания
Великобритания - страна самых внимательных людей.
Стоит быть готовыми к тому, что все вокруг будут интересоваться, как дела и все ли в порядке. Причем, это будет происходить постоянно.
3. Австралия
Австралия - страна кенгуру и клятв.
В этой стране чуть ли не каждый день можно услышать слово "клянусь".
4. Франция
Париж - столица любви с неубранными улицами.
Париж известен тем, что в нем люди зачастую очень разочаровываются, особенно японцы. Город настолько разрекламирован в средствах массовой информации, что иностранцы, которые приезжают в него, зачастую недоумевают, почему столица любви и романтики такая ужасно грязнаяю
5. Китай
Туалет среди улицы - норма для Китая.
Ходить в туалет по большому вопросу прямо на улице здесь вполне нормально. Для местных жителей... Но это может шокировать гостей страны.
6. Россия
Такие две разные столицы.
Москва и Санкт-Петербург настолько различны, что порой трудно поверить, что они находятся в одной и той же стране. Обычно иностранцам Москва кажется большой и холодной, а Санкт-Петербург иностранцы часто приравнивают к Вене.
7. Соединенные Штаты
Азия в Америке.
В Сан-Франциско азиатское влияние на культуру города чувствуется намного сильнее, чем иностранец мог бы даже предположить.
8. Япония
Такой популярный канал!
Как известно, в Японии все не так, как в остальном мире. В стране существует канал спутникового радио, который называется "Rokki". На нем в режиме нонстоп 24 часа в сутки 7 дней в неделю играет саундтрек к фильму "Рокки".
9. Индия
Индийские поезда.
В жаркой стране стоит ожидать того, что в поезд придется "прорываться с боем". При этом не стоит удивляться, если кто-то будет передавать своих детей из рук в руки через окно вагона.
10. Соединенные Штаты
Такие разные американские цены.
Ценники в любом магазине не включают в себя налоги. Причиной является то, что в каждом штате свои собственные налоги, а в некоторых штатах даже нет налога с продаж.
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