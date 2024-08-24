С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Так себе снимки.Фотографии, сдела...
  • Ингерман Ланская
    савейскае пиво - это в большинстве бутылированная моча или разбавленная водопроводной водой..Его крепость изме...
  • Алиса Майская
    Представления автора об уюте странные.Отличные дизайнер...

10 шокирующих вещей, с которыми сталкиваются путешественники в разных странах


Индийские поезда и другие неприятности туристов.

Индийские поезда и другие неприятности туристов.

Отправляясь в путешествие люди мечтают о ярких впечатлениях, о приятном времяпровождении и о позитивных эмоциях. Но часто они сталкиваются с вещами, которые из не просто откровенно шокируют, но порой портят всё впечатление от путешествия.

1. Соединенные Штаты


Лос-Анджелес - город автомобильных пробок и потерянных людей.

Лос-Анджелес - город автомобильных пробок и потерянных людей.

 

Люди в Лос-Анджелесе не настолько счастливы и беззаботны, как это показывается в фильмах. Этот город бурлит, как котел, и приезжие в нем зачастую попросту теряются и чувствуют себя "не в своей тарелке".

2. Великобритания


Великобритания - страна самых внимательных людей.

Великобритания - страна самых внимательных людей.

 

Стоит быть готовыми к тому, что все вокруг будут интересоваться, как дела и все ли в порядке. Причем, это будет происходить постоянно.

3. Австралия


Австралия - страна кенгуру и клятв.

Австралия - страна кенгуру и клятв.

 

В этой стране чуть ли не каждый день можно услышать слово "клянусь".

4. Франция


Париж - столица любви с неубранными улицами.

Париж - столица любви с неубранными улицами.

 

Париж известен тем, что в нем люди зачастую очень разочаровываются, особенно японцы. Город настолько разрекламирован в средствах массовой информации, что иностранцы, которые приезжают в него, зачастую недоумевают, почему столица любви и романтики такая ужасно грязнаяю

5. Китай


Туалет среди улицы - норма для Китая.

Туалет среди улицы - норма для Китая.

 

Ходить в туалет по большому вопросу прямо на улице здесь вполне нормально. Для местных жителей... Но это может шокировать гостей страны.

6. Россия


Такие две разные столицы.

Такие две разные столицы.

 

Москва и Санкт-Петербург настолько различны, что порой трудно поверить, что они находятся в одной и той же стране. Обычно иностранцам Москва кажется большой и холодной, а Санкт-Петербург иностранцы часто приравнивают к Вене.

7. Соединенные Штаты


Азия в Америке.

Азия в Америке.

 

В Сан-Франциско азиатское влияние на культуру города чувствуется намного сильнее, чем иностранец мог бы даже предположить.

8. Япония


Такой популярный канал!

Такой популярный канал!

 

Как известно, в Японии все не так, как в остальном мире. В стране существует канал спутникового радио, который называется "Rokki". На нем в режиме нонстоп 24 часа в сутки 7 дней в неделю играет саундтрек к фильму "Рокки".

9. Индия


Индийские поезда.

Индийские поезда.

 

В жаркой стране стоит ожидать того, что в поезд придется "прорываться с боем". При этом не стоит удивляться, если кто-то будет передавать своих детей из рук в руки через окно вагона.

10. Соединенные Штаты


Такие разные американские цены.

Такие разные американские цены.

 

Ценники в любом магазине не включают в себя налоги. Причиной является то, что в каждом штате свои собственные налоги, а в некоторых штатах даже нет налога с продаж.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх