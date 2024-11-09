Даже с «душком» не выбрасывали: как советские хозяйки хранили продукты

Советская семья/ фото: banzay.ru
Советские хозяйки и представить себе не могли, какие в будущем будут системы хранения продуктов — многокамерные холодильники, вертикальные и горизонтальные морозильные камеры, электрические сушилки и подвальные помещения, оборудованные принудительной вентиляцией. Нашим бабушкам и мамам приходилось проявлять смекалку, чтобы как можно дольше сохранить еду свежей.
В Советском Союзе секреты хранения продуктов передавались от бабушек. Опыт был бесценным. Простые советы помогали сохранить еду свежей как можно дольше. Также мудрые советы можно было прочитать в периодическом печатном издании «Работница» и «Крестьянка». В журналах печатались секреты по ведению домашнего хозяйства, кулинарные рецепты и уход за домом. Вот некоторые из них:
1. В СССР хлеб не плесневел
Хлебница/ фото: ozon.ru
У советских хозяек хлебобулочные изделия практически не портились. А все потому, что его хранили без использования целлофановых пакетов. Для хранения испеченного или магазинного хлеба на каждой кухне стояли деревянные хлебницы. Их берегли и даже дарили молодоженам на свадьбу. Сейчас может показаться, что деревянные хлебницы очень громоздкие и занимают много места на столе. Но тогда об этом не задумывались. Главное, сохранить вкус и свежесть продукта.
Хлеб в хлебницах не покрывался плесенью благодаря пористой структуре дерева. Через древесину хорошо циркулировал воздух и впитывалась лишняя влага, которую любят плесневые грибы. Хлеб оставался свежим всю неделю, а затем засыхал. Но и засохший он был пригодным для употребления — из него готовили сухари. В деревянном приспособлении можно было хранить любые виды хлебобулочных изделий: сушки, баранки, булочки и пряники. Позже появились металлические хлебницы. Но в них хлеб уже не хранился так долго. Тогда хозяйки стали класть на дно хлебницы деревянную разделочную доску — она помогала избавлять хлебницу от лишней влаги.
2. Томатный соус оставался свежим месяцами
Томатный соус/ фото: culture.ru
В СССР самым популярным томатным соусом был «Краснодарский» и «Южный». Его продавали в банках объемом 690 граммов. Для приготовления соуса использовались свежие протертые помидоры и специи. Натуральные продукты быстро портились, поэтому после вскрытия банки нужно было его использовать в течение пары дней. То же самое касалось томатной пасты. Но в советских журналах учили, как остановить образование мицелия грибов. Для этого нужно было поверх пасты налить подсолнечное масло. Благодаря такому трюку томатные продукты можно было хранить до месяца. Больше плесень им была не страшна.
3. Разрезанная луковица не засыхала
Репчатый лук/ фото: nl.pinterest.com
Советским хозяйкам помогало подсолнечное масло не только сохранить свежесть томатной пасты, но и репчатому луку. Свежий лук в СССР пользовался большим спросом. Его старались выращивать самостоятельно, либо покупали с запасом — сразу по 1-2 мешка на зиму. Большая часть луковиц была крупной, и чтобы они не засыхали после разрезания, их щедро смазывали подсолнечным маслом. В таком виде с луком ничего не случалось — его можно было употреблять как в свежем, так и в вареном виде.
4. Из старого сала готовили намазку на хлеб
Соленое сало/ фото: attuale.ru
У каждой заботливой хозяйки СССР на столе всегда лежало соленое сало. Это был универсальный продукт, который подавали к первым и вторым блюдам, использовали в качестве закуски или просто ели вприкуску с хлебом. Чаще сало заготавливали в домашних условиях сразу по несколько килограммов. И нередко оно могло залежаться и приобрести неприятный запах — его называли с «душком». Заветренное сало не выбрасывали. У него обрезали желтые края, перекручивали на мясорубке и замораживали в морозильной камере. Перед употреблением сало размораживали, добавляли свежий чеснок и намазывали на хлеб.
5. Свежая петрушка не увядала
Свежая зелень/ фото: retailplanningblog.com
Конечно, самым популярным методом хранения свежих продуктов была их заморозка. Но заморозить удавалось не так много, как сейчас. В советских холодильниках была всего одна морозильная камера, в которую нужно было поместить мясо, рыбу и полуфабрикаты. Для хранения ягод, овощей и зелени выделялся маленький уголок. Женщины старались придумать разные способы сохранения свежей зелени и им удалось.
Один метод оказался удачным! Чтобы сорванная петрушка, укроп и другая зелень быстро не увядала, ее ставили в стакан с водой так, чтобы листья не касались воды, затем накрывали мокрой марлей и убирали в холодильник. В таком виде зелень могла простоять до двух недель, главное, периодически менять воду.
6. Сыр не покрывался плесенью раньше времени
Домашний сыр/ фото: 1000.menu
В советские годы сыр относился к дорогим продуктам. Даже в деревнях хозяйкам, которые держали коров и коз, нужно было потратить много времени на его приготовление. Поэтому каждый кусочек был на вес золота. При неправильном хранении сыр быстро плесневел или покрывался твердой корочкой. Чтобы этого избежать, сыр заворачивали в хлопковую ткань, смоченную в соленой воде. В завернутом виде его можно было хранить даже без холодильника.
А если в семье не было холодильника, к примеру, он был на ремонте, то для временного хранения сливочного масла использовали слегка соленую холодную воду. Масло опускали в кастрюлю с подготовленной водой. Оно совсем не впитывало соль, оставалось свежим и без горечи.
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