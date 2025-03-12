Гиганты древности, которые наводили ужас

В детстве всех нас восхищали динозавры. Но много ли мы знаем о них на самом деле? Виды динозавров, некогда бродивших по нашей планете, очень разнообразны. Некоторые из них были размером с современную курицу, а другие так велики, что трудно себе представить.
Смок
Наш парад самых крупных животных открывает архозавр триасового периода, чьё название переводится с польского как «дракон». Его вес достигал примерно 1000 кг.
Мозазавр
Самый крупный из обнаруженных мозазавров имел длину более 15 метров и весил 15 тонн. Эти хищники царили в подводном мире, пока им на смену не пришли акулы.
Эласмозавр
При своём относительно небольшом весе около 3 тонн, этот плезиозавр достигал в длину почти 14 метров. Как и другие подводные хищники, питался в основном рыбой и кальмарами.
Кронозавр
Самый крупный из вида плиозавров, кронозавр получил своё название в честь греческого титана Кроноса, пожравшего собственных детей. Этот монстр господствовал в подводном мире, пожирая всех, встречавшихся на его пути. Его вес составлял около 7 тонн.
Шастазавр
Этот слегка напоминающий дельфина ихтиозавр или «рыбоящер» властвовал в океане во времена мезозоя. Его вес достигал невероятных 75 тонн.
Саркозух
Эта 12-метровая рептилия напоминает современного крокодила, хотя и не является его предком. Вес такого «суперкрокодила» достигал 15 тонн, а значит, он был вдвое длиннее и вдесятеро тяжелее современных крокодилов.
Кетцалькоатль
При сравнении птерозавров имеет значение не вес, а размах крыльев. В этой категории первенство принадлежит кетцалькоатлю с его невероятными десятью метрами. По размеру он сравним с небольшим аэропланом.
Риохазавр
Это девятиметровое десятитонное травоядное создание жило Южной Америке около 200 млн лет назад. Считается, что он передвигался медленно, и, в отличие от других завроподов, не мог подниматься на задние ноги.
Дейнохейрус
Название этого крупнейшего из орнитомимов (напоминающих птицу динозавров) переводится как «страшная рука» благодаря огромным когтям. Однако предполагается, что эти когти он использовал лишь в мирных целях, забираясь на деревья.
Гигантораптор
Название этого самого крупного из овираптозавров говорит само за себя. По сути, он являлся огромной птицей. Любопытно, что учёные до сих пор не могут решить, питался он растениями или животными (а возможно, что и теми, и другими).
Магнапаулия
Магнапаулия относится к виду гадрозавров, или утконосых динозавров. Этот пятнадцатитонный 25-метровый зверь, несмотря на свой размер, невероятно быстро мог перемещаться на задних ногах по равнинам Северной Америки.
Титаноцератопс
Этот, судя по названию, весьма крупный родственник трицератопса опередил своего хорошо известного сородича на несколько миллионов лет.
Ютараптор
Хотя название «велоцираптор» больше знакомо широкой публике, на самом деле эти ящеры были не так уж велики (всего-то около 15 кг). С другой стороны, ютараптор весил целых 750 кг и достигал в длину более 6 метров.
Тираннозавр
Это создание являлось одним из самых крупных плотоядных за всю историю Земли, так что мало кто может тягаться с ним размерами.
Спинозавр
Разве что спинозавр, первым в мире научившийся плавать динозавр с мордой крокодила, ведь он весил на 10 тонн больше тираннозавра.
Амфицелий
Этот массивный динозавр долгое время считался крупнейшим из когда-либо ходивших по Земле созданий. Его длина оценивалась в 58 метров, а вес в 122 тонны. К сожалению, его окаменелые останки оказались утрачены в 1870 году, и потомкам остались лишь записи. В результате недавнего анализа выяснилось, что невероятный размер мог быть следствием всего лишь типографской ошибки. Но теперь мы вряд ли когда-нибудь сможем узнать наверняка.
Брухаткайозаврм
И этот обнаруженный в Индии динозавр мог бы претендовать на звание самого крупного в истории ящера, с его длиной в 46 метров и весом в 200 тонн. Почему «мог бы»? Потому что пока обнаружены лишь части скелета, и у учёных нет полной уверенности, что он вообще когда-либо существовал.
Футалогнкозавр
Эксперты полагают, что этот найденный в Патагонии динозавр мог достигать длины 30 метров и веса более 50 тонн. Его отличают чрезвычайно широкие бёдра – до 3 метров в ширину.
Аргентинозавр
Этот венчающий наш хит-парад ящер назван в честь Аргентины, где был обнаружен. Его длина составляет около 36,5 метров, а вес мог доходить до 100 тонн. Лишь один из его позвонков имеет толщину 4 метра.
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