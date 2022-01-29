Лет до ста расти нам без старости: как жители Гималаев открыли секрет долголетия

Хунзакуты - долгожители из Гималаев. Фото: interesnoznat.com
Изнурительные диеты, абонементы в спортзал, волшебные пилюли - к каким только средствам не прибегают современные люди, чтобы обрести долголетие и продлить молодость. Пока универсальный эликсир не придуман, остается пробовать различные способы, но они не всегда оказываются эффективны. Возможно, секрет успеха можно узнать у жителей одного из сел, затерянных в Гималаях. Местные люди, живущие вдали от цивилизации, прекрасно выглядят, празднуют столетние юбилеи, и уверяют исследователей: все, что нужно человеку для здоровья, дано ему самой природой!
Представители народности хунзакуты. Фото: interesnoznat.com
Загадочное племя долгожителей носит название хунзакуты, поскольку их поселение расположено на берегу реки Хунза, что протекает по территории Индии в Гималаях. Об этих людях европейцы узнали в начале ХХ века от английского врача Мак-Каррисона, который уехал в Индию оказывать помощь народам, проживающим в горах. По его наблюдениям, единственными, кто не страдал от болезней, были хунзакуты, люди, которые вели обособленный образ жизни и буквально светились здоровьем.
Хунзакуты заготавливают курагу. Фото: interesnoznat.com
Чтобы узнать подробнее о жизнедеятельности племени, французы направили исследовательскую экспедицию в гости к хунзакутам. Европейцев встретили доброжелательно. Когда ученые провели перепись населения, то пришли в изумление: среди 20 тысяч хунзакутов большинство оказалось долгожителями. Возраст их старейшин был около 120 лет, а некоторых - и того больше!
Курага - основа рациона народа хунзакуты. Фото: interesnoznat.com
Феномен долгожительства этих людей оказалось разгадать несложно. Ученые изучили их образ жизни и рацион. Оказалось, что на их здоровье благотворно влияет экологически чистая среда, спокойствие и не обремененность волнениями, регулярные физические нагрузки и "правильное" питание, в основе которого - фрукты (преимущественно абрикосы), овощи, пророщенные зерна, брынза. Весной у хунзакута - естественный период голодания, пока не поспеет новый урожай, они пьют компот из кураги.
Хунзакуты - долгожители из Гималаев. Фото: interesnoznat.com
Стоит также отметить, что все тот же врач Мак-Каррисон, рассказавший миру о хунзакута, поставил эксперимент. Он решил исследовать степень полезности рациона местного населения и поставил опыт на 1200 крысах. Он разделил подопытных на три группы и стал кормить разными продуктами: теми, что едят европейцы, теми, которые превалируют я рационе индусов, и теми, которые характерны для людей из долины реки Хунза. Оказалось, что первая группа крыс стала агрессивна и раздражительна, вторая была подвержена тем же болезням, что и индусы, а вот крысы из третьей группы чувствовали себя прекрасно, были жизнерадостны и активны.
Хунзакуты - долгожители из Гималаев. Фото: interesnoznat.com
Интересно и еще одно наблюдение, сделанное французскими врачами в 1977 году. Хунзакута были признаны единственным народом в мире, который не страдал от онкозаболеваний, в то время, как во всех остальных странах мира от рака постоянно умирали люди.
Саид Абдул Мобуд, долгожитель хунзакута, доживший до 160 лет. Фото: interesnoznat.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии