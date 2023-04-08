«Золото партии» — пропавшие сокровища СССР

В 1985 году в золотом фонде хранилось около 2400 тонн драгоценного металла. За шесть лет сокровища в буквальном смысле испарились. Найти «Золото партии» не смогли ни русские спецслужбы, ни детективы элитного американского агентства.
Роковые золотовалютные запасы
«Золото партии» окружено ореолом странных смертей. После распада СССР в 1991 году подряд произошли три странных самоубийства. Летом под окнами своего дома нашли Николая Кручину — управляющего делами ЦК КПСС. Он курировал вклады партии в зарубежных банках. Вслед за ним в октябре из окна выбросился Георгий Павлов, который занимал аналогичную должность до Кручины. Через десять дней трагически погиб Дмитрий Лисоволик — заведующий сектором США ЦК КПСС. Следствие установило, что все три случая — самоубийства.
«Золото партии» продолжило «казнить» людей и через несколько лет после распада СССР, когда никто не знал, где на самом деле богатства Союза. В 1994 году убили фотографа журнала «Советский Союз» Юрия Королёва, в 1996 году обнаружили тело бывшего полковника КГБ Леонида Кучерука. Согласно сводкам, жертвы подвергались пыткам. Считается, что они знали слишком много о судьбе золотовалютного запаса.
Золотой запас СССР
Как у советского правительства накопились столь внушительные суммы: 2400 тонны золота и 11 миллиардов американских долларов? Приток средств в казну СССР был впечатляющим. Все члены партии, а их в 1985 году насчитывалось около 20 миллионов человек, регулярно платили взносы. Часть денег шла на содержание государственного аппарата, часть направлялась в «хранилище». Кроме того, КПСС зарабатывала на продаже коммунистической литературы.
Деньги в запас шли также из советского фонда мира, который формировался из добровольных пожертвований. Не следует забывать, что в СССР церкви и храмы платили налоги. Многочисленные денежные «ручейки» превратили казну в огромный запасник. Для надёжности средства обменивали на золотые слитки на внешнем рынке.
Куда пропал государственный золотой запас?
Ни русские прокуроры, ни американские детективы не могли найти «золото партии». Все следы обрывались. В 1992 году вице-премьер РСФСР Егор Гайдар нанял детективов из элитного американского агентства Kroll — лучших сыщиков того времени, специализирующихся на поиске денег. За услуги вице-премьер заплатил 500 тысяч рублей. Агенты нашли незначительные суммы и установили косвенные связи некоторых лиц с золотовалютным запасом. Однако для дальнейшего расследования Kroll запросило ещё 500 тысяч. Российское руководство детективам отказало.
Сегодня существует три основные версии исчезновения «золота партии». Перед самым распадом СССР золото и валюта могли быть переведены в зарубежные банки, в которых Советский Союз значился в списке партнёров. Однако тогда операции пришлось бы доверить иностранным специалистам. За границу золото могло быть вывезено русскими курьерами. Сложно представить, сколько нужно посыльных, чтобы передать 240 тонн золота, да ещё и незаметно.
Самая распространённая версия говорит о том, что золото и валюта никуда не вывозились вообще. После распада СССР драгоценный металл превратился в капитал. По сути уже не советская КПСС — первые капиталисты государственного масштаба. Идеи Союза были уничтожены, а страна катилась к частной собственности. Именно из «золота партии» возникли первые кооперативы, полугосударственные предприятия и инновационные молодёжные центры. Таким образом, золотовалютный запас просто растворился на счетах новых фирм и в карманах успешных бизнесменов.
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