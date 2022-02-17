Косички, хвостики, каскады — в современном мире чего только не делают с волосами, чтобы создать красивую прическу. В обыденной жизни удачная укладка стала одним из символов моды и стиля. Но раньше (а в некоторых случаях — и по сей день) прическа имела для народов особое значение.
Китай
Привычный казачий чуб, который среди своих зовется «оселедец», по одной из версий являлся символом достоинства и отличия, как медаль. Его могли носить только зрелые казаки, обычно за левым ухом, где, по суевериям, сидит черт, и такая прическа устрашала врагов. Считается также, что по длине чуба и его ухоженности можно было определить звание казака и боевую выучку.
Женщины Намибии обмазывают тело и косы красной глиной, чтобы защитить от палящего солнца. А вот сам способ укладки показывает статус девушек — у незамужних косы падают на лицо, а у замужних забраны назад.
Есть и случаи, когда прическа оказывается данью религии. Например, пейсы — завивающиеся волосы на висках у ультраортодоксальных и ортодоксальных иудеев. В заповедях священной книги Торы запрещается стричь края волос на голове, а также бороде.
Эфиопия
Япония
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Узбекистан
Украина
Конго
Испания
Судан
Украина
Ангола
Израиль
Бавария
Намибия
Папуа — Новая Гвинея
Намибия
Народы майя
Индия
Ямайка
Индейцы Южной Америки
Индейцы Северной Америки
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Такие разные прически мира
Косички, хвостики, каскады — в современном мире чего только не делают с волосами, чтобы создать красивую прическу. В обыденной жизни удачная укладка стала одним из символов моды и стиля. Но раньше (а в некоторых случаях — и по сей день) прическа имела для народов особое значение.
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