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Такие разные прически мира

Косички, хвостики, каскады — в современном мире чего только не делают с волосами, чтобы создать красивую прическу. В обыденной жизни удачная укладка стала одним из символов моды и стиля. Но раньше (а в некоторых случаях — и по сей день) прическа имела для народов особое значение.

Такие разные прически мира

Китай

Привычный казачий чуб, который среди своих зовется «оселедец», по одной из версий являлся символом достоинства и отличия, как медаль. Его могли носить только зрелые казаки, обычно за левым ухом, где, по суевериям, сидит черт, и такая прическа устрашала врагов. Считается также, что по длине чуба и его ухоженности можно было определить звание казака и боевую выучку.

Женщины Намибии обмазывают тело и косы красной глиной, чтобы защитить от палящего солнца. А вот сам способ укладки показывает статус девушек — у незамужних косы падают на лицо, а у замужних забраны назад.

Есть и случаи, когда прическа оказывается данью религии. Например, пейсы — завивающиеся волосы на висках у ультраортодоксальных и ортодоксальных иудеев. В заповедях священной книги Торы запрещается стричь края волос на голове, а также бороде.

Такие разные прически мира

Эфиопия

Такие разные прически мира

Япония

Такие разные прически мира

Россия

Такие разные прически мира

Узбекистан

Такие разные прически мира

Украина

Такие разные прически мира

Конго

Такие разные прически мира

Испания

Такие разные прически мира

Судан

Такие разные прически мира

Украина

Такие разные прически мира

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Такие разные прически мира

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Такие разные прически мира

Намибия

Такие разные прически мира

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Такие разные прически мира

Индия

Такие разные прически мира

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Такие разные прически мира

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