10 правил счастливого интерьера

Интерьер — это зеркало внутреннего мира человека. Правильно организованное пространство может не только отражать характер, но и привлекать любовь и богатство.







Для того, чтобы привлечь в дом достаток, любовь и успех дизайнеру приходится становится декоратором, психологом и даже мастером восточных практик. Чтобы все вещи и предметы служили радостным целям и приносили удачу и счастье необходимо следовать нескольким правилам. Но обо всем по порядку.





Любовь любит чистоту

Делаем прихожую привлекательной

Гостиная — расставляем мебель

Радуга успеха

Растения для любви и богатства

Парные предметы — как язык символов

Спальня и кровать

Кухня

Вода как источник жизни и активатор богатства

Порядок в шкафах — порядок в голове

Захламленное жилище притягивает негатив и не позволяет новому приходить в жизнь. К такому мнению пришли биоэнергетики, психологи, декораторы и специалисты по фен-шуй. Поэтому прежде чем впустить в дом долгожданную любовь, деньги и успех нужно освободить квартиру от старых завалов, которые оттягивают на себя энергию. Данное утверждение логично и с точки зрения физики: когда пространство захламлено, то воздуху нет возможности нормально циркулировать, а значит обновляться. Только без фанатизма, главная задача расхламления — оставить все нужное и выбросить все старое и ненужное, что хранится годами без всякого движения и употребления: старые банки, пустые коробки, ненужные вещи и обувь. Чем меньше в доме хлама, тем больше воздуха и энергии и тем привлекательнее помещение для новых, позитивных изменений.Каким должен быть вход в дом? Чистый просторный, светлый. Это «визитка» дома, первое впечатление гость получает именно здесь. С нее же начинается путешествие энергии в дом. В нашей жизни прихожая не так функциональна, как спальня, кухня или санузел, однако она отвечает за финансовый достаток. Поэтому в прихожей должно быть чисто. Заваленные антресоли, старые сломанные вещи могут привести к ссорам, нехватке денег. Кроме того, скопление различного хлама, затрудняет перемещении энергии космоса. В прихожей должно быть светло — если коридор достаточно длинный и темный, то можно улучшить ситуацию, расположив на стенах вдоль коридора светильники. Обувь необходимо хранить в закрытых обувницах, вещи в закрытых шкафах. Посмотрев на свою прихожую глазами важного гостя, можно следовать дальше.Гостиная отвечает за связь с внешним миром, ведь это пространство для приема гостей. Чем больше света и пространства — тем лучше. Мебель в гостиной должна стоять красиво, функционально и удобно. Чтобы свет беспрепятственно попадал в помещение — перед окнами нельзя ставить шкафы, стенки и прочую мебель. Если гостиная небольшая, необходимо отказаться от крупной мебели в пользу модульных систем. Необходимо найти баланс, если диван стоит на одной стороне, то шкаф и комод нужно разместить на противоположной. Собранные на одной стороне крупные предметы дают ощущение неуравновешенности так и дисбаланса во всех сферах жизни.Цветовая палитра в современном интерьере может быть разной, но именно цвет влияет на состояние жителей квартиры. Цвет может лечить, вдохновлять, угнетать и привлекать необходимое. Достаточно добавить необходимых красок в интерьер, чтобы привлечь желаемое. И совсем необязательно применять этот цвет на стене или в мебели, достаточно использовать его в декоре. Красный, белый и розовый оттенки привлекают любовь, зеленый, золотой и медный — цвета изобилия и достатка. Кстати, с точки зрения психологии, красный помогает избавиться от лени, добавляет оптимизма, желания жить и действовать, достигать успехов, быть более активными. Он также помогает найти взаимопонимание с кредиторами или деловыми партнерами, обеспечивая успех в финансовых делах. Желтый дает уверенность себе, стремление быть успешными и быстрее найти решение какой-либо-проблемы. А зеленый поможет привлечь деньги и добавит магнетизма в общении с противоположным полом, а фиолетовый возвращение долга.Цветы — украшение вашего дома. Помимо пользы существуют комнатные денежные цветы, которые способны увеличивать доход. Самое известное денежное растение — это толстянка. Считается с ростом цветка растет и прибыль обитателей дома. С точки зрения дизайна интерьера — это очень красивое растение, которое привнесет свой колорит помещению. Кстати, как и замиокулькас — долларовое дерево. Растение с богатой кроной стало давно украшением не только офисных помещений, но и домов и квартир. К денежным растениям относиться бамбук, герань, фикус. Для того, чтобы активизировать энергетику бамбука, рекомендуется повесить на него три китайских монетки. Денежной геранью называют ту, которая цветет красным цветом. Считается, что сила этого растения заключена в ее аромате, которые и притягивает деньги. А вот за любовь отвечает спатифиллум, символизирующий семейные отношения, мирт привлекающий мир и антуриум, названный мужским счастьем.Для любви и успеха в личных отношениях все предметы в доме должны быть парными. Пара стульев, пара, кресел, пара чашек и так далее. Парными могут быть и безделушки, украшающие дом. Это пара журавлей, лебедей, декоративных сердечек. Кстати, пара подсвечников или свечей — это тоже идеальный вариант для использования подсветки в прихожей или спальни.Спальня — одна из точек силы дома. Спальня символизирует здоровье и любовную жизнь. Это место для отдыха, чтения, занятий любовью. Люди, у которых нет своей спальни, особенно взрослые, испытывают различные проблемы личного характера и проблемы с финансами. Кровать должна быть кроватью, не диваном, ни креслом, а должна располагаться так, чтобы с обеих сторон к ней был обеспечен удобный и свободный подход. Над изголовьем кровати не должно быть не полок, не картин, не зеркал. Не подходит для спальни и глянцевый потолок. А вот парным предметам: тумбочкам, лампам, пуфикам здесь самое место. Чтобы любовь не иссякала, работать в спальне категорически нельзя, как впрочем и заниматься спортом. Согласно учению фен-шуй — это разные энергии. В однокомнатной квартире кровать необходимо зонировать ширмой или экраном, чтобы защитить от посторонних взглядов. Кстати, красивое постельном белье — красного или розового цвета тоже привлекает любовь.Кухня — это символ очага, богатства и изобилия в доме. Интерьер кухни, приготовление пищи и последующая уборка кухни — важный способ показать, насколько хозяин заботится о себе и своих близких. С точки зрения дизайна, как и фен-шуй делить кухню на зоны с помощью разных по уровню полов, подиумов, ступеней — недопустимо, как и использовать много красного цвета. Так как именно здесь собираются все члены семьи, а красный — может спровоцировать споры и ссоры. Черный и синий — тоже не лучший вариант. Допустимы лишь акценты этих цветов. Освещение на кухне должно быть не только центральным, приветствуется периферийная подсветка и встраиваемые точечные источники света.Кухонная плита — это источник огня и тепла, место силы и домашнего очага. Если с плитой все нормально в доме — ее место расположение и окружение, то в семье будет все нормально: теплота, душевность, сила семьи. Если все накормлены и сыты и обогреты, то и ругаться нет причины.В фен-шуй принято считать воду самым сильным активатором богатства и как символ безграничных возможностей и огромный потенциал в развитии. Здесь может быть аквариум с рыбками, фонтанчик или даже картина с изображением моря. Помимо своего символичного значения, фонтан и аквариум — это отличный искусственный увлажнитель воздуха. А также великолепный декоративный элемент. Кстати, аквариум прекрасно борется со стрессом, за мирно плавающими рыбками можно наблюдать часами. И кстати о воде. Чтобы деньги не утекали, как вода вся сантехника должна быть в идеальном состоянии. Никаких протечек или намеков на то.Часто для того, чтобы просто поднять себе настроение, достаточно разобрать и вычистить один-два ящика в шкафу. Что делать с ненужными подарками и вещами? Все, что угодно — только не хранить. Не стоит хранить фотографии, относящиеся к неудачному периоду. Они отягощают жизнь, навевают грустные воспоминания. В квартире всегда должно быть место семейным фотографиям, реликвиям, дипломам и фотографиям на которых все запечатлены здоровыми и счастливыми.