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Нью-Йорк в 70-е

Клуб Studio 54 открылся в 1977 году и быстро стал легендой. Там царила атмосфера угара и свободных нравов: в заведение было непросто попасть, но зато внутри была уйма наркотиков и даже можно было заниматься сексом — ВИЧ пришел в США несколькими годами позже. Еще одно культовое место на Манхэттене 70-х — клуб CBGB (Country, Bluegrass, Blues and Other Musc for Uplifting Gourmandizers). Он, как и Studio 54, считается колыбелью панк-рока и нью-вейва.

Нью-Йорк в 70-е

Нью-Йорк в 70-е

Крис Стейн и Дебби Харри целуются в метро

Нью-Йорк в 70-е

Группа Blondie

Нью-Йорк в 70-е

Перед выступлением The Shirts в CBGB

Нью-Йорк в 70-е

Панк в CBGB

Нью-Йорк в 70-е

Американский глэм-рок-коллектив New York Dolls в гримерке

Нью-Йорк в 70-е

Джоуи Рамон в туалете CBGB

Нью-Йорк в 70-е

Ramones фотографируются на обложку своего первого альбома

Нью-Йорк в 70-е

Мик Джаггер в Studio 54 на вечеринке по случаю дня рождения своей жены Бьянки

Нью-Йорк в 70-е

Бьянка Джаггер на белой лошади в свой день рождения в Studio 54

Нью-Йорк в 70-е

Очередь на вход в клуб Studio 54

Нью-Йорк в 70-е

Энди Уорхол и Лу Рид в Studio 54

Нью-Йорк в 70-е

Лу Рид позирует для обложки своего альбома Lou Reed Live

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