Простой способ размножения орхидей

Орхидей много не бывает! С этим согласится каждый цветовод. Но не спешите отправляться в магазин за покупкой новых экземпляров для своей коллекции, размножить орхидеи достаточно просто в домашних условиях.

Один из самых простых и эффективных способов размножения орхидей — с помощью цветоносов в пластиковых бутылках.







Срежьте цветонос острым стерильным инструментом.







Цветонос следует выбирать так, чтобы на нем было несколько спящих почек. Обязательно обработайте срез перекисью водорода, это поможет предотвратить заболевания растения. Аккуратно счистите с почек чешую, которая защищает их.







Срежьте горлышко пластиковой бутылки. Поместите срезанное горлышко внутрь бутылки и налейте немного воды. Оберните подготовленный цветонос мхом сфагнум и поместите в бутылку.







Опрыскайте мох водой. Бутылку накройте пищевой пленкой. С помощью зубочистки сделайте в пленке многочисленные отверстия. Поставьте бутылку в теплое место с температурой порядка 25 градусов.







Примерно через месяц саженец орхидеи достигнет оптимальных размеров для пересадки. Срежьте часть цветоноса. Место среза обработайте перекисью водорода.







Срежьте дно пластиковой бутылки, и проделайте отверстия в нижней части.







Наполните емкость мхом и поместите внутрь саженец.

Регулярно опрыскивайте его.После того как корни разрастутся орхидею можно будет пересадить на постоянное место.