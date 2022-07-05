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Простой способ размножения орхидей

Орхидей много не бывает! С этим согласится каждый цветовод. Но не спешите отправляться в магазин за покупкой новых экземпляров для своей коллекции, размножить орхидеи достаточно просто в домашних условиях.
Один из самых простых и эффективных способов размножения орхидей — с помощью цветоносов в пластиковых бутылках.

Простой способ размножения орхидей

Срежьте цветонос острым стерильным инструментом.

Простой способ размножения орхидей

Цветонос следует выбирать так, чтобы на нем было несколько спящих почек. Обязательно обработайте срез перекисью водорода, это поможет предотвратить заболевания растения. Аккуратно счистите с почек чешую, которая защищает их.

Простой способ размножения орхидей

Срежьте горлышко пластиковой бутылки. Поместите срезанное горлышко внутрь бутылки и налейте немного воды. Оберните подготовленный цветонос мхом сфагнум и поместите в бутылку.

Простой способ размножения орхидей

Опрыскайте мох водой. Бутылку накройте пищевой пленкой. С помощью зубочистки сделайте в пленке многочисленные отверстия. Поставьте бутылку в теплое место с температурой порядка 25 градусов.

Простой способ размножения орхидей

Примерно через месяц саженец орхидеи достигнет оптимальных размеров для пересадки. Срежьте часть цветоноса. Место среза обработайте перекисью водорода.

Простой способ размножения орхидей

Срежьте дно пластиковой бутылки, и проделайте отверстия в нижней части.

Простой способ размножения орхидей

Наполните емкость мхом и поместите внутрь саженец.

Регулярно опрыскивайте его.

Простой способ размножения орхидей

После того как корни разрастутся орхидею можно будет пересадить на постоянное место.
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Орхидеиразмножение
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