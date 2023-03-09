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30 причин влюбиться в Румынию

1. Парламент Румынии сверкает в сумерках




Источник фотографий: Boredpanda.com

Источник фотографий: Boredpanda.com


 

2. Прибой


30 причин влюбиться в Румынию

3. Горы прекрасны


3

4. И замки на горах восхитительны!


4

5. Невероятные виды!


5

6. В Румынию влюбляешься с первого взгляда


6

7. Затаите дыхание…


7

8. Это почти рай


8

9. Пейзаж


9

10. Подземные чудеса


10

11. Незабываемые водопады


11

12. Ещё один готический замок


12

13. А здесь, наверное, жил сам Дракула!


13

14. В горах прячутся симпатичные городки


14

15. Сумеречная площадь


15

16. А как вам эта архитектура?


16

17. Сказочная деревнька


17

18. Лицо в скале


18

19. Национальный праздник


19

20. Зависшая скала


20

21. Пляж так и манит!


21

22. Хотели бы мы оказаться в этих горах!


22

23. Здесь можно увидеть пеликанов, резвящихся в Дунае


23

24. В Румынии есть чистейшие озёра


24

25. И головокружительный серпантин


25

26. Замок Пелеш


26

27. Ночной Бухарест


27

28. Один из знаменитых расписных монастырей Буковины


28

29. Нетронутая природа


29

30. Незабываемая Румыния!


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