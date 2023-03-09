30 причин влюбиться в Румынию

1. Парламент Румынии сверкает в сумерках
Источник фотографий: Boredpanda.com
2. Прибой
3. Горы прекрасны
4. И замки на горах восхитительны!
5. Невероятные виды!
6. В Румынию влюбляешься с первого взгляда
7. Затаите дыхание…
8. Это почти рай
9. Пейзаж
10. Подземные чудеса
11. Незабываемые водопады
12. Ещё один готический замок
13. А здесь, наверное, жил сам Дракула!
14. В горах прячутся симпатичные городки
15. Сумеречная площадь
16. А как вам эта архитектура?
17. Сказочная деревнька
18. Лицо в скале
19. Национальный праздник
20. Зависшая скала
21. Пляж так и манит!
22. Хотели бы мы оказаться в этих горах!
23. Здесь можно увидеть пеликанов, резвящихся в Дунае
24. В Румынии есть чистейшие озёра
25. И головокружительный серпантин
26. Замок Пелеш
27. Ночной Бухарест
28. Один из знаменитых расписных монастырей Буковины
29. Нетронутая природа
30. Незабываемая Румыния!
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