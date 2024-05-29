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Назад в СССР: Интересная подборка ретро фотографий, снятых в 1960-х годах


Интересная подборка ретро фотографий, снятых в далеких 1960-х годах

Интересная подборка ретро фотографий, снятых в далеких 1960-х годах

1960-е годы в СССР - это время "хрущёвской оттепели", когда люди вздохнули свободной грудью, когда появилась уверенность в завтрашнем дне. Вышла на новый виток и экономика огромный страны. Сегодня приоткрыть завесу времени и заглянуть прошлое, казалось бы, совсем недавнее и уже такое далёкое, позволяют старые фотографии.

1. Крытый павильон на Центральном рынке


Мясной павильон на Центральном рынке. СССР, 1960-е годы.

Мясной павильон на Центральном рынке. СССР, 1960-е годы.

 

2. Хранение сельскохозяйственной техники


Трактора, подготовленные к кратковременному хранению. СССР, 1960-е годы.

Трактора, подготовленные к кратковременному хранению. СССР, 1960-е годы.

 

3. Уличная торговля


Уличная торговля в центре города в начале 1960-х годов.

Уличная торговля в центре города в начале 1960-х годов.

 

4. Советская художница


Жизнерадостная девушка в объективе американского фотографа. СССР, Рига, 1960-е годы.

Жизнерадостная девушка в объективе американского фотографа. СССР, Рига, 1960-е годы.

 

5. Упражнение с «хулахуп»


Девушка крутит обруч на пляже в Риге.

Девушка крутит обруч на пляже в Риге.

 

6. Расфасовочный цех


Расфасовочный цех - вид сверху. СССР, Рига, 1960-е годы.

Расфасовочный цех - вид сверху. СССР, Рига, 1960-е годы.

 

7. Пайка радиодеталей


Очень тонкая работа. СССР, Рига, 1960-е годы.

Очень тонкая работа. СССР, Рига, 1960-е годы.

 

8. Тракторный завод в Харькове


Сборочный цех на Харьковском тракторном заводе имени Серго Орджоникидзе. СССР, 1960-е годы.

Сборочный цех на Харьковском тракторном заводе имени Серго Орджоникидзе. СССР, 1960-е годы.

 

9. Малогабаритный трактор


Трактор малогабаритный МТ-3 предназначен для механизации работ в строительстве, дорожно-коммунальном или сельском хозяйстве. СССР, 1960-е годы.

Трактор малогабаритный МТ-3 предназначен для механизации работ в строительстве, дорожно-коммунальном или сельском хозяйстве. СССР, 1960-е годы.

 

10. Крытый рынок


Торговля рыбой на Центральном рынке. СССР, 1960-е годы.

Торговля рыбой на Центральном рынке. СССР, 1960-е годы.

 

11. Столовая


Столовая в одной из гостиниц. СССР, Рига, 1960-е годы.

Столовая в одной из гостиниц. СССР, Рига, 1960-е годы.

 

12. Нелегкая работа


Матросы отдыхают после выполнения палубных работ. СССР, Рига, 1960-е годы.

Матросы отдыхают после выполнения палубных работ. СССР, Рига, 1960-е годы.

 

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