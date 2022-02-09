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Древние города, которые поглотила морская пучина


Руины Порта-Ройал (Ямайка). | Фото: farm2.staticflickr.com.

Руины Порта-Ройал (Ямайка). | Фото: farm2.staticflickr.com.

Атлантида считается самым известным местом, которое поглотила морская пучина. Ученые до сих пор теряются в догадках, где может находиться легендарный город. Но параллельно с поисками мифического места исследователи обнаруживают древние города, которые представляют не меньший интерес и историческую значимость. В этом обзоре представлены самые известные найденные затонувшие города.

Самабах (Гватемала)


Самабах - затонувший город в Гватемале. | Фото: dnpr.com.ua.

Самабах - затонувший город в Гватемале. | Фото: dnpr.com.ua.

 

Одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Гватемалы называют озеро Атитлан, а точнее, руины Самабаха, скрытые под толщей воды на глубине 35 м. Древний город майя считался полулегендарным местом, но в 1996 году он был обнаружен дайвером Роберто Самайоа.

По мнению ученых, он ушел под воду более 2000-3000 лет назад. Причиной, во всей видимости, стало землетрясение, вызванное вулканической активностью. На дне озера обнаружены красивые алтари, курильницы, керамические изделия.

Дварка (Индия)


Руины древнего города Дварка.| Фото: 3.bp.blogspot.com.

Руины древнего города Дварка.| Фото: 3.bp.blogspot.com.

В 2002 году совершенно случайно в индийском заливе был найден древний месопотамский город Дварка. Команда аквалангистов, которая исследовала степень загрязнения акватории, на глубине 40 метров обнаружила множество руин. Проведенные исследования показали, что возраст некоторых археологических находок 5-7 тысяч лет. Поднятие уровня воды в океане постепенно привело к тому, что город на берегу исчез с лица земли.

Александрия (Египет)


Статуя льва из Дворца Клеопатры. | Фото: allpravda.info.

Статуя льва из Дворца Клеопатры. | Фото: allpravda.info.

Вследствие землетрясения, произошедшего в 335 году н. э., часть древней Александрии ушла под воду. В 1998 археологическая экспедиция нашла затонувшие районы полиса. Среди руин был обнаружен и знаменитый дворец Клеопатры. Множество артефактов оттуда пополнили коллекции музеев. Раскопки на участке ведутся и сегодня.

Павлопетри (Греция)


Павлопетри - город под водой площадью более 30000 кв. метров. | Фото: images.detik.com.

Павлопетри - город под водой площадью более 30000 кв. метров. | Фото: images.detik.com.

Павлопетри называют самым древним городом, обнаруженным под водой. Он находится примерно в 3-4 метрах ниже уровня воды недалеко от побережья южной Лаконии. Площадь города занимает более 30 тысяч квадратных метров. Под водой найдены дворцы, памятники, гробницы и прочие постройки. Восточное Средиземноморье считается сейсмически активным участком, поэтому город оказался под водой в результате землетрясения. В 2009 году Павлопетри был нанесен на карту.

Порт-Ройал (Ямайка)


Руины Порта-Ройал (Ямайка). | Фото: farm2.staticflickr.com.

Руины Порта-Ройал (Ямайка). | Фото: farm2.staticflickr.com.

Порт-Ройал основали англичане в 1518 году на юго-востоке Ямайки. Со временем его облюбовали пираты Карибского моря, практически превратив в свое логово. 7 июня 1682 года произошло землетрясение, из-за которого две трети площади города оказались под водой. Местные священники назвали катастрофу Божьим наказанием за грехи.

В ходе исследования затонувшей части Порта-Ройал было обнаружено множество курительных трубок, бутылок, исторических документов. Периодически местным властям поступают предложения сделать Порт-Ройал туристической достопримечательностью.

Гераклеон и Канопус (Египет)


Плита с египетскими иероглифами. | Фото: thecultureconcept.com.

Плита с египетскими иероглифами. | Фото: thecultureconcept.com.

В 1996 году команда французских подводных археологов во главе с Франком Годдио приступила к исследованию залива Абу-Кир, расположенного между Александрией и Рашидом. Через три года работы стало известно, что в том районе под толщей воды скрыт город Канопус. В 2012-м году Фрэнк Годдио сообщил, что нашел на морском дне руины Гераклиона, считавшегося городом-побратимом Канопуса. В результате 20 лет исследований из залива было поднято множество статуй греческих богов, фараонов, саркофаги, колонны с надписями. Все это имеет колоссальную ценность для историков и археологов.

Байи (Италия)


Байи - затонувший итальянский город. | Фото: divebuddy.com.

Байи - затонувший итальянский город. | Фото: divebuddy.com.

Байи – римский город. Благодаря горячим источникам, он был излюбленным местом отдыха аристократии. В VIII веке. н. э. город захватили сарацины. К 1500 году Байи практически опустел. Со временем из-за вулканической активности город скрылся под водой.

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Древние города, которые поглотила морская пучина

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