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С нами не соскучишься!

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Как не хотеть есть больше

Как не хотеть есть больше

1. Выпивай стакан воды перед каждым приемом пищи. Недавние исследования показали: люди, которые выпивают 2 стакана воды перед едой, потребляют меньше калорий и интенсивнее теряют вес. Исследователи объясняют это тем, что вода помогает контролировать чувство голода и способствует насыщению.

2. Ешь орехи. Орехи помогают дольше сохранить чувство сытости. Они не повышают уровень сахара в крови, благодаря чему организм не накапливает жиры.

3. Избавься от прозрачных контейнеров для еды. Особенно это важно в рабочее время. Находясь в твоем поле зрения, еда не прекращает соблазнять. Храни продукты подальше от глаз.

4. Посещай тренажерный зал перед работой. Ученые доказали: занимаясь умственной работой целый день, к вечеру ты менее охотно занимаешься спортом. Поэтому не забывай об утренних тренировках, которые помогут тебе поскорей проснуться и активизировать свой организм!

5. Приправляй еду перцем. Добавляя чайную ложку красного перца в еду, ты помогаешь своему организму сжигать большее количество калорий. Особенно важно добавлять его в жирную и соленую пищу.

6. Переходи на дробное питание. Так твой организм не будет страдать от резких перепадов сахара в крови, а значит, и не будет запасаться калориями впрок.

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