Упрямый фермер не уступил властям, и те изощренно отомстили, превратив его дом в остров

Дом, «зажатый» между трассами.
В графстве Йоркшир (северная Англия) есть дом, который находится в довольно неожиданном месте. Он в буквальном смысле зажат между двумя нескончаемыми потоками машин. Когда-то фермер не позволил властям снести его жилище и вот, как они ему отомстили.
Прямо на трассе М62 находится фермерский участок.
Во время прокладки в графстве Йоркшир трассы М62 правительство проводило стандартную процедуру по переселению тех людей, чьи дома находились на пути строительных работ по утвержденному плану. Со всеми удалось договориться полюбовно, кроме Кена Уайлда. Фермеру предлагали щедрую компенсацию, угрожали натравить на него адвокатом, но так ничего и не вышло. Упрямец отстоял право жить на своей земле.
Земельный участок, напоминающий остров.
Делать нечего, пришлось переделывать план и огибать участок с обеих сторон. Инженеры даже придумали себе оправдание, мол, из-за плохого рельефа там тяжело бы было реализовывать качественное строительство. А фермер продолжал жить своей жизнью: пасти овец, выращивать урожай.
Фермерский участок между трассами.
Пол Торп и его семья - новые хозяева фермы.
Сегодня ферма Стот-Холл выглядит как настоящий остров. На ней поселились уже новые хозяева. На вопрос, не мешает ли им постоянный гул от трассы, они отвечают, что шум такой же, как и везде у оживленной дороги.
Так выглядит дом, построенный еще в XVIII веке.
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