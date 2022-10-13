Джинсовые картины Яна Берри

Наверняка у каждого из нас есть любимая пара джинсов, из которых не хочется вылезать, – настолько они удобные, и выглядят стильно, и чувствуешь себя в них так, словно находишься на вершине мира. И как бывает обидно, когда приходит время с этими джинсами прощаться!







Британский художник Ян Берри (Ian Berry), преданный поклонник джинсов, нашел способ не расставаться с самыми дорогими сердцу вещами, превращая их в произведения искусства. Под псевдонимом Denimu он создает из лоскутков джинсовой ткани потрясающие картины разных оттенков синего цвета. Причем, в работу идут не только участки джинсовой ткани, но и разные джинсовые швы.







Любовь к джинсовой одежде проявилась у художника еще в юном возрасте. Однажды мать отдала его любимые джинсы в прачечную, и мальчику пришлось идти на школьную вечеринку в вельветовых брюках, отчего он чувствовал себя неуверенным и застенчивым. А через несколько лет он увидел, как родители вытряхивали из ящиков одежду, чтобы отдать ее на благотворительность, и был очарован разнообразием цветов и оттенков джинсовой ткани, из которой были пошиты шорты, юбки, куртки и рубашки, лежащие в этой куче.











Вероятно, тогда у него и возникла идея превратить любимую одежду в произведения искусства, которые снова будут радовать людей, но уже в виде оригинальных картин.

Так Ян Берри нашел свое призвание и стал называться Denimu.Картины Яна выглядят очень реалистично, и даже не сразу понятно, что созданы они из джинсовой ткани. И при этом, они, кстати, совсем не напоминают об обычном пэчворке или аппликации. Его работы намного ближе к современному искусству граффити, чем к традиционной живописи.И совсем не удивительно, наверное, что его работы быстро нашли своих поклонников, так что Ян смог все время посвящать своему творчеству. Его картины сейчас приобретают галереи искусств , а выставки регулярно проходят в разных странах мира.Художник раньше рисовал рисунок перед тем, как начать работу над картиной, но сейчас перешел к работе по фотографии. Он переводил фотографию в синий монохром , чтобы было легче подобрать цвета из джинсы, но теперь работает по цветному фото.Обычно Ян покупает джинсовую ткань в рулонах для использования в качестве основы картины, в качестве холста. А верхний слой – сама картина – это всегда джинсы! Вернее, джинсовые изделия. Ян использует брюки, платья, юбки, шорты, куртки – все, что шьется из денима. Такие вещи покупаются в винтажных магазинах, секонд-хендах, в благотворительных магазинах или он их получает в подарок. Иногда покупает в обычных магазинах, если действительно очень понравился цвет. Часто художник использует в картинах и свои собственные джинсы, которые за время носки дополнительно выцветают, обретая дополнительную текстуру.Основа картины – это джинсовая ткань. Деним снаружи, и изнутри, поэтому часто художник называет свои работы «denim on denim».Вырезанные фрагменты из денима нужного оттенка он прикрепляю на основу с помощью специальной клеящей ленты. Если кусочек приклеен, то он уже приклеен намертво. Ян перепробовал массу способов клеевого крепления, и обычный клей оказался хуже всего.Все, что вы видите на картине – это джинсы, и ничего больше. По мнению Яна использовать краски в такой ситуации – это обман. «Деним на дениме» – это ключевая концепция в его работе. Единственное, что он делает – это иногда использует отбеливатель при стирке, чтобы получить более светлые оттенки денима. И очень важны острые ножницы для того, чтобы точно вырезать контур джинсовых фрагментов картины.Небольшое видео о джинсовом художнике.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)