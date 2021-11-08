Дети-актеры и их откровенно «взрослые» роли

Работа на съемочной площадке — не детская игра, даже для юного актера. На протяжении всей истории кино дети участвовали в зрелых, сексуальных, иногда даже мучительных сценах. Такие картины, конечно, всегда вызывают серьёзные споры с точки зрения этики: стоит ли несовершеннолетним принимать участие в откровенно «взрослых» сценариях?
Дакота Фаннинг — «Затравленная» (2007)
Сыграла жертву насилия в 12 лет
Сюжет драмы построен вокруг маленькой девочки из неблагополучной семьи, которая обожает Элвиса Пресли. Когда она узнала, что певец приезжает в её город, то стала зарабатывать пародиями на своего кумира. После одного из таких выступлений девочку насилует знакомый, что приводит её к глубочайшей депрессии…
Реакция критиков, зрителей и всевозможных активистских организаций была молниеносной: мать 12-летней Фаннинг призывали лишить родительских прав и отправить в тюрьму за то, что та разрешила дочери сниматься без дублёра. В конце концов фильм не вышел в широкий прокат и собрал лишь $131 000 против бюджета в $3 миллиона. Сама Фаннинг на критику отреагировала так: «Это кино, это называется актерской игрой. Я хотела работать над этим фильмом, потому что думала, что он мог бы помочь человеку, с которым случилось подобное. Фильм мог бы помочь преодолеть тяжёлую жизненную ситуацию».
Натали Портман — «Леон» (1994)
Сыграла ученицу киллера в 12 лет
Натали Портман дебютировала на большом экране в драме «Леон». Её героиня Матильда после убийства всей своей семьи находит убежище у своего соседа, профессионального киллера. Как только девочка узнаёт, чем занимается Леон, она просит научить ее искусству убийства, чтобы отомстить.
В кадре юная Портман курит, убивает и приставляет пистолет к своей голове.
Маколей Калкин — «Хороший сын» (1993)
Сыграл садиста-социопата в 12 лет
Жестокости юного Генри, героя Маколея, нет никакого объяснения. Мальчик играет в «ненормальные» игры, убивая животных и подвергая опасности своих родных. Когда к семье приезжает погостить кузен Марк (в исполнении Элайджа Вуда), он понимает, что у его двоюродного брата психические отклонения, но никто из взрослых его не слушает. Ситуация усугубляется, когда Генри устраивает автокатастрофу, а затем пытается убить собственную мать.
Трудно решить, за чем наблюдать сложнее: за тем, что подросток стремится убивать, или за тем, как озорной Кевин из «Один дома» превращается в маленького психопата. Младшую сестру Генри, которую он пытается убить, сыграла настоящая сестра Калкина Куинн, на момент съемок ей было 8 лет.
Кирстен Данст — «Интервью с вампиром» (1994)
Сыграла взрослую вампиршу в теле маленькой девочки в 11 лет
В книгах «Вампирские хроники» писательницы Энны Райс девочке было всего пять лет, когда вампир «обратил» её. Создатели фильма явно не могли дать настоящей пятилетке такую роль, а вот 11-летняя Кирстен Данст отлично справилась.
Клодия — ребенок-вампир, которая взрослеет только умственно, физически же она навеки заключена в теле маленькой девочки. Кирстен Данст действительно проделала невероятную работу, воплощая идею «старой души».
Оливия Хасси и Клэр Дэйнс «Ромео и Джульетта»
Сыграли Джульетту в 15 и 16 лет
В двух самых известных экранизациях Шекспира режиссёры дали главные роли подросткам. В версии Франко Дзеффирелли 1968 года главной актрисе Оливии Хасси было 15 лет, а её Ромео (Леонард Уайтинг) — 17. В модернизированной версии 1996 года «Ромео + Джульетта» от режиссера База Лурмана Ромео исполнил Леонардо Ди Каприо. На роль Джульетты пробовалась 14-летняя Натали Портман, но её не утвердили, и выбор был сделан в пользу 16-летней Клэр Дэйнс.
Брук Шилдс — «Прелестное дитя» (1978), «Голубая лагуна» (1980)
Сыграла начинающую проститутку в 12 лет
В 12 лет Брук Шилдс сыграла в фильме «Прелестное дитя», где её героиня — дочь проститутки. Хозяйка борделя, где живёт юная Вайолет, и её мать решают, что девочку нужно «вводить в дело», и та, в общем-то, не возражает. Её девственность покупает один из богатых клиентов, который через несколько месяцев берёт Вайолет в жёны.
Через два года Шилдс появилась в другом откровенном фильме — «Голубая лагуна». В 14 лет она играла девушку Эммелин, которая выжила в кораблекрушении и выросла на необитаемом острове вместе с ровесником. В период полового созревания подростки начинают испытывать друг к другу сексуальное влечение. У них появляется ребёнок.
Джоди Фостер — «Таксист» (1976)
Сыграла уличную проститутку в 14 лет
Участие девочки-подростка в таком фильме определённо вызвало волну критики, однако режиссёр Мартин Скорсезе предпринял все меры предосторожности. Перед началом съёмок Фостер прошла психологический тест, а в сексуальных сценах играла её старшая сестра Конни. В итоге Джоди была номинирована на «Оскар», а после триумфа актрису начал преследовать одержимый фанат. Преследователем оказался Джон Хинкли-младший — тот самый, который попытался убить президента Рональда Рейгана в 1981 году, чтобы произвести впечатление на актрису.
Весь состав фильма «Детки» (1995)
«Детки» с Хлоей Севиньи наполнены шокирующими сценами: подростки занимаются беспорядочным незащищенным сексом, передавая ВИЧ, употребляют наркотики. В финальном эпизоде показана сцена изнасилования главной героини, которая не может сопротивляться из-за наркотического опьянения.
Самому старшему из актеров Харольду Хантеру было 19 лет, а самой младшей стала 15-летняя Розарио Доусон.
Хлоя Грейс Морец — «Ужас Амитивилля» (2005), «Пипец» (2010)
Сыграла в фильме ужасов в 7 лет
В «Ужасе Амитивилля», ремейке триллера 1979 года, дебютировала малышка Хлоя Грейс Морец. Она сыграла девочку Челси, которая подружилась с призраком, который преследует её дом. Позже Морец рассказала, что её родители и команда проекта сделали всё возможное, чтобы она не узнала, о чём именно фильм. Ей также не разрешили смотреть премьеру.
Спустя несколько лет Морец сыграла супергероиню Хит-Гёрл в фильмах «Пипец» и «Пипец 2». Убивашка, как героиню окрестили в российском прокате, со своим отцом кроваво уничтожает злодеев. Из-за содержания сексуальных сцен, эпизодов с употреблением наркотиков, нецензурной брани и фрагментов с насилием Хлои Морец вновь не удалось посмотреть собственное кино.
Линда Блэр — «Изгоняющий дьявола» (1973)
Сыграла одержимую демонами в 13 лет
Картина об одержимой девочке была признана одним из самых страшных фильмов XX века. «Изгоняющий дьявола» сказался и на судьбе самой Блэр. Юная актриса повредила спину во время съемок сцены левитации кровати, что повлекло за собой сколиоз. Блэр признается, что фильм не отразился на ее психике, но при этом «Изгоняющий дьявола» действительно повлиял на неё — в первую очередь из-за нежелательного (и часто отрицательного) внимания, которое она получила от прессы и общественности после премьеры.
Тора Бёрч — «Красота по‑американски» (1999)
Сыграла в сцене с раздеванием в 16 лет
В культовой драме Тора Бёрч играет дочь главного героя в исполнении Кевина Спейси. Большая часть фильма сосредоточена на одержимости мужчины подругой дочери, но в сюжет также вплетен роман юной Джейн с соседом. В одной из сцен Джейн раздевается перед окном своей спальни, зная, что Рики снимает её на камеру из соседнего дома. Бёрч было 16 лет, так что ее родители присутствовали на съемочной площадке во время работы над этим эпизодом.
Сью Лайон и Доминик Суэйн — «Лолита»
Сыграли Лолиту в 14 и 15 лет
Классический роман Владимира Набокова был экранизирован Стэнли Кубриком, который пригласил на главную роль 14-летнюю актрису (героине романа — 12 лет). Кубрик в значительной степени обошел все сексуальные моменты романа Набокова, и все же фильм вызвал споры.
Через 30 лет за «Лолиту» взялся режиссер Адриан Лайн. Героиней его фильма стала 15-летняя Доминик Суэйн. Новая экранизация оказалась гораздо ближе к тексту Набокова. Неудивительно, что у фильма возникли проблемы с прокатом.
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