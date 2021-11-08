Великие режиссеры современности

Как и в случае с величайшими актерами и актрисами, наличие главного режиссера, ответственного за фильм, может сделать фильм как провальным, так и гениальным. Вот десять самых блестящих режиссеров в истории кино.
Уильям Фридкин
В высшей степени талантливый режиссер Фридкин родился в Чикаго, но потом переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру режиссера. Это оказалось отличным шагом, и он сделал свой прорыв с классическим фильмом «Французский связной». Еще более знаковым стал фильм 1973 года «Изгоняющий дьявола». Этот известный оккультный триллер по-прежнему считается одним из самых страшных фильмов.
Фрэнсис Форд Коппола
Наиболее заметным фильмом режиссера был «Апокалипсис сегодня». Другим культовым фильмом режиссера стал «Крестный отец».
Стивен Спилберг
Спилберг является самым знаковым режиссером Голливуда, сооснователем популярной и успешной студии DreamWorks. Его взлет начался с фильма «Челюсти». Фильмы режиссера просто поражают качеством и кассовыми сборами.
Майкл Бэй
С фильмами блокбастерами «Перл-Харбор» и «Трансформеры», Майкл Бэй является одним из лучших режиссеров в современном Голливуде.
Вернер Херцог
Его стиль — арт-хаус. Фильмы Херцога имеют необычный сюжет и выделяют его как творческого гения, который делает все по-своему.
Роман Полански
Блестящего режиссера, Полански невозможно обсуждать без упоминания его истории. Мальчиком он пережил холокост во время Второй мировой войны. Его беременную жену убила банда Чарльза Мэнсона в 1969 году. Возможно это сказалось на характере режиссера. Тем не менее Полански – гений, который подарил миру такие картины как Ребенок Розмари», «Китайский квартал» и «Пианист».
Альфред Хичкок
Хичкок был сказочным режиссером, который умело играл на нервах зрителя. Просмотре его фильмов держал в напряжении.
Акира Куросава
Имея 57-летнюю карьеру и 30 снятых фильмов, Акира Куросава одним из самых влиятельных кинематографистов в истории. Его инновационное использование новых технологий, таких как Wipe или Axial cut, действительно заставило его выделиться, как и его участие в каждом фильме.
Стэнли Кубрик
Конечно, одним из самых любимых и противоречивых кинорежиссеров в истории кино является Стэнли Кубрик. Его перфекционистский стиль часто заставлял его делать 50 дублей одной сцены, но в итоге он всегда получал выдающиеся результаты.
Квентин Тарантино
Это один из самых уважаемых режиссеров, которые появились за последние десятилетия. На самом деле стоит вспомнить, насколько сильное он оказал влияние, когда впервые вышел фильм с «Бешеные псы», а затем «Криминальное чтиво». Отказавшись от обычных правил кино, Тарантино представил нелинейные сюжетные линии, диалоги и определенную гламурность насилия, которая стала его изюминкой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии