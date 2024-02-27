«Париж Ивона»: Неординарный взгляд на французскую столицу 1920-х

Эйфелева башня вид снизу.
Французский журналист Жан Пьер Ив Пети (1886-1969) родился в Бордо, а в молодые годы перебрался в Париж. Там о проникся страстью к фотографии и начал работать в австралийском журнале L'Illustration под псевдонимом Ивон. Он черпал вдохновение в мрачной парижской погоде и в отличие от других фотографов, которые предпочитали снимать в солнечную погоду, предпочитал снимать в то время, когда на улице густые облака и туман. 1920-х годах в Париже он основал фотостудию, где было сделать несколько тысяч фотографий. В этой обзоре великолепная коллекция работ «Париж Ивона».
1. Триумфальная арка возведённая в 1806-1836 годах
Необычный снимок фотографа достопримечательности боком, захватив улицу.
2. Туристическая памятка Парижа
Божественная красота архитектуры в мрачных тонах на переднем фоне с пальмой.
3. Могила неизвестного солдата
Вечный огонь в мемориале горит с 28 января 1921 года.
4. Берега реки Сены
Облака, мост, пейзаж в чёрно-белых тонах.
5. Площадь согласия
Удачный ракурс захвативший площадь с фонтанами.
6. Работы художников на фоне очаровательного пейзажа в пасмурную погоду
Монмартр заполонили художники-портретисты, графики и карикатуристы.
7. Красивая беседка в пасмурную погоду
Жан Пьер Ив Пети крупным планом захватил дерево, что подчёркивает особенность снимка.
8. Площадь в мрачных тонах
Цветы придают снимку особенности и подчёркивают важность деталей.
9. Площадь Парижа 100 лет назад
Памятник на снимке фотографа на фоне необычайного пейзажа это произведение искусства.
10. Река Сена и мост соединяющий два берега
Даже в чёрно-белых тонах Париж Ивона прекрасен.
11. Дворец с колоннами
Фотограф передал красоту архитектуры белого исторического здания.
12. Столица Франции с высоты птичьего полёта
Превосходный вид в пасмурную погоду.
13. Носорог на фоне знаменитой Эйфелевой башни
Туман придаёт снимку эксклюзивности.
14. Памятник оголённой женщине с младенцем на фоне воды
Превосходная площадь с архитектурными скульптурами.
15. Улица Парижа с высоты
Очаровательный снимок Ивона 1920 годов с транспортом на дороге и прекрасной архитектурой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии