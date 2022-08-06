Полезные продукты, от которых на самом деле мало пользы

Чрезмерная озабоченность здоровым образом жизни заставляет людей пытаться питаться невкусно, зато полезно. С каким облегчением выдохнули едоки, когда диетологи (да благословит их Бог и даст здоровья) заявили, что жиры, белки, углеводы и даже кофе с алкоголем в умеренных дозах необходимы для организма. А всегда ли здорово употреблять так называемую здоровую еду? Перед вами девять продуктов, безупречная репутация которых вызывает большие сомнения.









Смузи и фруктовый сок

Мюсли или овсяные хлопья на завтрак

Продукты с низким содержанием жира или обезжиренные

Безглютеновая продукция

Сухофрукты

Кокосовое масло

Овощные чипсы

Соевое молоко

Тростниковый сахар