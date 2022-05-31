Главные правила для пышного цветения клематисов

Клематисы — многолетние лианы, радующие глаз. Ниспадающие с высоты каскадом крупные яркие цветы станут особым украшением участка. Для того чтобы обеспечить красавцам пышное цветение, получить насыщенный цвет и укрепить лиану требуется совсем немного.

Достаточно усвоить правила ухода и ежегодно им следовать.







Чтобы клематисы смогли хорошо наращивать зеленую массу и дали большое количество побегов весной необходимо сделать санитарную обрезку. Суть ее заключается в удалении сухих и сломанных веток. Избавиться на этом этапе нужно и от не перезимовавших побегов. Обрезать ветки необходимо на 1-1.5 см выше распустившихся почек.







Не обойтись без прополки и рыхления уплотнившейся почвы. Именно за счет этого к корням растения будет поступать достаточное количество кислорода.







При внесении подкормки следует учесть, что клематисы не любят кислую почву. Поэтому не стоит использовать азотные удобрения, такие как аммиачная селитра и сульфат аммония. На кислой почве для подкормки лучше использовать кальциевую селитру или известковое молочко. Чтобы приготовить молочко, берем 1 стакан доломитовой муки и разводим в 10 л воды. Под каждый куст нужно внести около 5 л подкормки.

Если почва на участке щелочная или нейтральная, то азотные удобрения не противопоказаны, их нужно развести из расчета 15-20 г на 10 л воды.

Следующий важный момент — защита клематисов от заболеваний, среди которых вилт или увядание является самым опасным и может привести к гибели растения. Отличным средством, в том числе и профилактическим, станет фундазол, который не только защитит лиану от болезни, но в добавок обеззаразит почву.Для борьбы с тлей, паутинным клещом и даже слизнями отлично подойдет фитоверм. Этот биопрепарат не наносит вреда растениям и почве, зато надежно защищает от вредителей.Вот и все премудрости, сделайте так, и клематесы будут вам благодарны и обязательно отблагодарят пышным цветением и буйством красок.