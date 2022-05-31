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Главные правила для пышного цветения клематисов

Клематисы — многолетние лианы, радующие глаз. Ниспадающие с высоты каскадом  крупные яркие цветы станут особым украшением участка. Для того чтобы обеспечить красавцам пышное цветение, получить насыщенный цвет и укрепить лиану требуется  совсем немного. 
Достаточно усвоить правила ухода и ежегодно им следовать.

Главные правила для пышного цветения клематисов

Чтобы клематисы смогли хорошо наращивать зеленую массу и дали большое количество побегов весной необходимо сделать санитарную обрезку. Суть ее заключается в удалении сухих и сломанных веток. Избавиться на этом этапе нужно и от не перезимовавших побегов. Обрезать ветки необходимо на 1-1.5 см выше распустившихся почек.

Главные правила для пышного цветения клематисов

Не обойтись без прополки и рыхления уплотнившейся почвы. Именно за счет этого к корням растения будет поступать достаточное количество кислорода.

Главные правила для пышного цветения клематисов

При внесении подкормки следует учесть, что клематисы не любят кислую почву. Поэтому  не стоит использовать азотные удобрения, такие как аммиачная селитра и сульфат аммония. На кислой почве для подкормки лучше использовать кальциевую селитру или известковое молочко. Чтобы приготовить молочко, берем 1 стакан доломитовой муки и разводим в 10 л воды. Под каждый куст нужно внести около 5 л подкормки.
Если почва на участке щелочная или нейтральная, то азотные удобрения не противопоказаны, их нужно развести из расчета 15-20 г на 10 л воды.


Следующий важный момент — защита клематисов от заболеваний, среди которых вилт или увядание является самым опасным и может привести к гибели растения. Отличным средством, в том числе и профилактическим, станет фундазол, который не только защитит лиану от болезни, но в добавок обеззаразит почву.
Для борьбы с тлей, паутинным клещом и даже слизнями отлично подойдет фитоверм. Этот биопрепарат не наносит вреда растениям и почве, зато надежно защищает от вредителей.
Вот и все премудрости, сделайте так, и клематесы будут вам благодарны и обязательно отблагодарят пышным цветением и буйством красок.
Больше подробностей в видео:


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