16 антиалкогольных плакатов разных лет, пропагандирующих трезвый образ жизни





Советские плакаты против пьянства.

Антиалкогольные плакаты из прошлого – настоящий клондайк для современных пиарщиков и авторов социальной рекламы. Возможно, такая агитация сегодня кому-то покажется старомодной, но можно не сомневаться, что приёмы и слоганы обязательно получат отклик у современников. В нашем обзоре плакаты и карикатуры



Антиалкогольные плакаты из прошлого – настоящий клондайк для современных пиарщиков и авторов социальной рекламы. Возможно, такая агитация сегодня кому-то покажется старомодной, но можно не сомневаться, что приёмы и слоганы обязательно получат отклик у современников. В нашем обзоре плакаты и карикатуры , ставшие журнально-газетным жанром пропаганды против употребления алкоголя.

1. За и против

Плакат рассказывает про крестьянскую семью, в которой глава семьи пьет, а в другой - нет.

2. Мы за крепкую семью

Алкоголь убивает семейную жизнь любого человека.

3. Стыд и срам

Плакат взывает к осознанности своих действий и поступков.

4. Карикатура алкоголика

Мужчина с сизым носом и красными щеками.

5. Дружба крепкая

Алкоголь приносит несчастье и страдания .

6. Дети

Мальчик сын к отцу пришел, и сказала кроха...

7. Остановитесь

Вы стоите над пропастью, опомнитесь, вы нужны своей жене и детям.

8. Будущее нашей Земли

Бутылка из под вина напоминает силуэт беременной женщины.

9. Спиртные напитки

У представителя сильного пола вместо мозгов нарисованы ряды бутылки.

10. Информационная война

Огромное количество плакатов и карикатур распространялось на территории СССР, дабы предотвратить бедствие.

11. Бокалы с ядом

Агитационный плакат про вред алкоголя.

12. Дурманящее зелье

Лозунг актуален и в 21 веке.

13. Агитация

Сравнение пьяного парня со свиньями.

14. Пьянству бой

Плакат против потребление алкогольных напитков.

15. Реальность

Чем больше ты употребляешь, тем все ниже и ниже ты падаешь.

16. Пропаганда

Агитационная реклама против алкоголя и алкоголизма.