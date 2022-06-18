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16 антиалкогольных плакатов разных лет, пропагандирующих трезвый образ жизни



Советские плакаты против пьянства.

Советские плакаты против пьянства.

Антиалкогольные плакаты из прошлого – настоящий клондайк для современных пиарщиков и авторов социальной рекламы. Возможно, такая агитация сегодня кому-то покажется старомодной, но можно не сомневаться, что приёмы и слоганы обязательно получат отклик у современников. В нашем обзоре плакаты и карикатуры, ставшие журнально-газетным жанром пропаганды против употребления алкоголя.


1. За и против


Плакат рассказывает про крестьянскую семью, в которой глава семьи пьет, а в другой - нет.

Плакат рассказывает про крестьянскую семью, в которой глава семьи пьет, а в другой - нет.

 

2. Мы за крепкую семью


Алкоголь убивает семейную жизнь любого человека.

Алкоголь убивает семейную жизнь любого человека.

 

3. Стыд и срам


Плакат взывает к осознанности своих действий и поступков.

Плакат взывает к осознанности своих действий и поступков.

 

4. Карикатура алкоголика


Мужчина с сизым носом и красными щеками.

Мужчина с сизым носом и красными щеками.

 

5. Дружба крепкая


Алкоголь приносит несчастье и страдания.

Алкоголь приносит несчастье и страдания.

 

6. Дети


Мальчик сын к отцу пришел, и сказала кроха...

Мальчик сын к отцу пришел, и сказала кроха...

 

7. Остановитесь


Вы стоите над пропастью, опомнитесь, вы нужны своей жене и детям.

Вы стоите над пропастью, опомнитесь, вы нужны своей жене и детям.

 

8. Будущее нашей Земли


Бутылка из под вина напоминает силуэт беременной женщины.

Бутылка из под вина напоминает силуэт беременной женщины.

 

9. Спиртные напитки


У представителя сильного пола вместо мозгов нарисованы ряды бутылки.

У представителя сильного пола вместо мозгов нарисованы ряды бутылки.

 

10. Информационная война


Огромное количество плакатов и карикатур распространялось на территории СССР, дабы предотвратить бедствие.

Огромное количество плакатов и карикатур распространялось на территории СССР, дабы предотвратить бедствие.

 

11. Бокалы с ядом


Агитационный плакат про вред алкоголя.

Агитационный плакат про вред алкоголя.

 

12. Дурманящее зелье


Лозунг актуален и в 21 веке.

Лозунг актуален и в 21 веке.

 

13. Агитация


Сравнение пьяного парня со свиньями.

Сравнение пьяного парня со свиньями.

 

14. Пьянству бой


Плакат против потребление алкогольных напитков.

Плакат против потребление алкогольных напитков.

 

15. Реальность


Чем больше ты употребляешь, тем все ниже и ниже ты падаешь.

Чем больше ты употребляешь, тем все ниже и ниже ты падаешь.

 

16. Пропаганда


Агитационная реклама против алкоголя и алкоголизма.

Агитационная реклама против алкоголя и алкоголизма.

 

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16 антиалкогольных плакатов разных лет, пропагандирующих трезвый образ жизни

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16 антиалкогольных плакатов разных лет, пропагандирующих трезвый образ жизниПодписаться на мой Instagram
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