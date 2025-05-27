5 стран с самыми странными запретами, за нарушение которых придётся платить немалый штраф

В любом государстве стараются поддерживать дисциплину и правила поведения в обществе. И нередко это делают за счёт запретов, нарушение которых закончится штрафом. Вот только в некоторых местах на планете причины, по которым придётся опустошить кошелёк кажутся настолько странными, будто они на самом деле ненастоящие.
1. Сингапур
В Сингапару жвачку жевать нельзя. /Фото: advantiko.com
В одной из самых современных и прогрессивных стран, Сингапуре, есть интересная статья запрета - там нельзя жевать жвачку, только если она не специальная, медицинская. Причина такого запрета кроется в жарком климате региона, который не даёт жевательной резинке, выброшенной за пределы мусорного бака, застыть - она так и остаётся эластичной и очень клейкой. К слову, забота о соблюдении чистоты Сингапура побудила создать ещё один запрет - на плевки на улице.
2. Сардиния
Розовый песок Сардинии должен оставаться на Сардинии. /Фото: sardiniadom.com
Сардиния - это известный курортный остров в пределах Италии, а его расположение создало на этой относительно небольшой территории массу пляжей, в том числе с розовым песком. И вот он как раз и оказался в числе объектов для запрета: этот песок нельзя вывозить с территории острова. Причём штраф за это, мягко скажем, немаленький: по информации редакции novate.ru, попытка забрать с собой сардинского песочка опустошит кошелёк туриста на целый 3 тысячи евро.
3. Италия / Франция
Сразу два государства с одним и тем же необычным запретом - там нельзя находиться с подделками брендовых вещей - прежде всего, сумок. Причём проверять на подобные реплики будут ещё в аэропорту, и если турист попался на этом деле, то ему придётся заплатить сумму, эквивалентную стоимости сразу двух оригинальных моделей. Наличие такого штрафа объясняется тем, что обе страны являются модными столицами мира, ещё и местом производства многих брендовых вещей, поэтому они и следят за оригинальностью моделей.
4. Объединённые Арабские Эмираты
Фанатам этой ФК в Эмиратах нужно быть начеку. /Фото: kickster.ru
А вот в ОАЭ нужно быть осторожными некоторым футбольным фанатам - тем, которые любят ФК «Барселона». Оказывается, если там носить некоторые из футболок с символикой этой команды, то можно попасть на баснословные 135 тысяч долларов штрафа или вообще угодить за решётку на пару лет. А дело в том, что в какой-то период этот клуб спонсировали «Qatar Airways» - вот за футболки, произведённые в этот период клубом, придётся отвечать перед законом.
5. Австралия
На Зелёном континенте с картошкой нужно быть осторожнее. /Фото: depositphotos.com
В Австралии довольно интересное отношение к запасам картошки оказалось - они там строго нормируются законами. Так, если домовладелец посадил, сам вырастил и выкопал на своём же участке несколько десятков килограмм корнеплода, то ему ничего не будет. Но если он купил больше 50 килограмм картофеля и держит в подвале, то ему выпишут штраф на 5 тысяч австралийских долларов. Причём следят за этим строго - существует даже специальная картофельная инспекция, проверяющая возможных нарушителей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии