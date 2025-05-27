5 стран с самыми странными запретами, за нарушение которых придётся платить немалый штраф

1. Сингапур

В Сингапару жвачку жевать нельзя. /Фото: advantiko.com

2. Сардиния

Розовый песок Сардинии должен оставаться на Сардинии. /Фото: sardiniadom.com

3. Италия / Франция

В двух странах за подделку оштрафуют./Фото: msk.kp.ru

4. Объединённые Арабские Эмираты

Фанатам этой ФК в Эмиратах нужно быть начеку. /Фото: kickster.ru

5. Австралия

На Зелёном континенте с картошкой нужно быть осторожнее. /Фото: depositphotos.com