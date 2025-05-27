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5 стран с самыми странными запретами, за нарушение которых придётся платить немалый штраф




В любом государстве стараются поддерживать дисциплину и правила поведения в обществе. И нередко это делают за счёт запретов, нарушение которых закончится штрафом. Вот только в некоторых местах на планете причины, по которым придётся опустошить кошелёк кажутся настолько странными, будто они на самом деле ненастоящие.
Вашему вниманию восьмёрка государств, которые могут похвастаться самыми нетривиальными штрафами.

1. Сингапур


В Сингапару жвачку жевать нельзя. /Фото: advantiko.com

В Сингапару жвачку жевать нельзя. /Фото: advantiko.com

 

В одной из самых современных и прогрессивных стран, Сингапуре, есть интересная статья запрета - там нельзя жевать жвачку, только если она не специальная, медицинская. Причина такого запрета кроется в жарком климате региона, который не даёт жевательной резинке, выброшенной за пределы мусорного бака, застыть - она так и остаётся эластичной и очень клейкой. К слову, забота о соблюдении чистоты Сингапура побудила создать ещё один запрет - на плевки на улице.

2. Сардиния


Розовый песок Сардинии должен оставаться на Сардинии. /Фото: sardiniadom.com

Розовый песок Сардинии должен оставаться на Сардинии. /Фото: sardiniadom.com


Сардиния - это известный курортный остров в пределах Италии, а его расположение создало на этой относительно небольшой территории массу пляжей, в том числе с розовым песком. И вот он как раз и оказался в числе объектов для запрета: этот песок нельзя вывозить с территории острова. Причём штраф за это, мягко скажем, немаленький: по информации редакции novate.ru, попытка забрать с собой сардинского песочка опустошит кошелёк туриста на целый 3 тысячи евро.

3. Италия / Франция


В двух странах за подделку оштрафуют. /Фото: msk.kp.ru

В двух странах за подделку оштрафуют.
/Фото: msk.kp.ru

 

Сразу два государства с одним и тем же необычным запретом - там нельзя находиться с подделками брендовых вещей - прежде всего, сумок. Причём проверять на подобные реплики будут ещё в аэропорту, и если турист попался на этом деле, то ему придётся заплатить сумму, эквивалентную стоимости сразу двух оригинальных моделей. Наличие такого штрафа объясняется тем, что обе страны являются модными столицами мира, ещё и местом производства многих брендовых вещей, поэтому они и следят за оригинальностью моделей.

4. Объединённые Арабские Эмираты


Фанатам этой ФК в Эмиратах нужно быть начеку. /Фото: kickster.ru

Фанатам этой ФК в Эмиратах нужно быть начеку. /Фото: kickster.ru

 

А вот в ОАЭ нужно быть осторожными некоторым футбольным фанатам - тем, которые любят ФК «Барселона». Оказывается, если там носить некоторые из футболок с символикой этой команды, то можно попасть на баснословные 135 тысяч долларов штрафа или вообще угодить за решётку на пару лет. А дело в том, что в какой-то период этот клуб спонсировали «Qatar Airways» - вот за футболки, произведённые в этот период клубом, придётся отвечать перед законом.

5. Австралия


На Зелёном континенте с картошкой нужно быть осторожнее. /Фото: depositphotos.com

На Зелёном континенте с картошкой нужно быть осторожнее. /Фото: depositphotos.com

 

В Австралии довольно интересное отношение к запасам картошки оказалось - они там строго нормируются законами. Так, если домовладелец посадил, сам вырастил и выкопал на своём же участке несколько десятков килограмм корнеплода, то ему ничего не будет. Но если он купил больше 50 килограмм картофеля и держит в подвале, то ему выпишут штраф на 5 тысяч австралийских долларов. Причём следят за этим строго - существует даже специальная картофельная инспекция, проверяющая возможных нарушителей.

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