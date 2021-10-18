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Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Полки в магазинах пестрят товарами на любой вкус, и часто мы скупаем продукты, которые пригодятся нам гораздо позже. Увы, многие из них портятся и отправляются в мусорку. К счастью, есть простые и проверенные способы, как дольше сохранять припасы свежими.

Мы собрали 14 небанальных лайфхаков от пользователей в интернете. Многие из них мы уже успели опробовать и убедиться, что они действительно работают.
Сохранить огурцы в холодильнике поможет обычная ложка. Положите ее в пакет к огурцам, и они будут оставаться свежими до 2 недель
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Мы успели проверить этот метод и были приятно удивлены: огурцы и правда намного дольше остаются свежими.

Банки с творогом и сметаной лучше хранить в перевернутом виде. Так создается эффект вакуума, что предотвращает размножение бактерий
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Чтобы предотвратить появление насекомых в муке, к ней можно положить кусочек фольги
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Как выяснилось, бабушки многих наших сотрудниц десятилетиями используют этот метод.


Чтобы ягоды дольше оставались свежими, следует промыть их таким раствором: 2 ложки уксуса на 3 стакана воды
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Замороженные томаты можно использовать для приготовления соусов, супов, заправок. Хранятся они в таком виде до полугода

Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Заверните зелень в чуть влажное бумажное полотенце, положите в пакет, выгнав лишний воздух, и отправьте в холодильник.

Она останется свежей и не будет желтеть
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Когда мы готовили эту статью, решили проверить, сработает ли способ. Спустя пару недель зелень действительно осталась такой же свежей.

Чтобы хлеб не заплесневел, можно положить в пакет стебель сельдерея
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Сохранить коричневый сахар свежим и мягким поможет обычный зефир. Просто положите несколько кусочков в пакет или контейнер с сахаром
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Если вы разрезали яблоко, но не смогли съесть все кусочки, можно обернуть их резинкой. Это защитит яблоко от потемнения
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Метод очень удобный, мы успели это понять, когда делали фотографии. И эффект есть, но кратковременный. На неделю яблоки оставлять так точно не стоит.

Чтобы авокадо быстрее дозрело, его нужно поместить в одну емкость с бананом. Он активно выделяет этилен, при помощи которого авокадо быстрее становится спелым
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Сухофрукты стоит хранить в стеклянной банке с герметичной крышкой в прохладном месте. Так они дольше останутся мягкими
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Листья салата лучше обернуть в фольгу. Они будут оставаться хрустящими до 4 недель

Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Мы успели убедиться, что способ работает безотказно. Спустя 10 дней достали листья салата из фольги, и они все такие же свежие.

Чтобы свежие ягоды не склеивались при заморозке, лучше сначала заморозить их на тарелке отдельно друг от друга, а уже потом убрать в пакет
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

Одна наша сотрудница поделилась своим лайфхаком: чтобы обрезанный лимон дольше оставался свежим, можно обмакнуть его в соль и положить в холодильник
Способы хранения продуктов, которые кажутся абсурдными

А у вас есть свои секреты по хранению продуктов? Какие лайфхаки из нашей статьи готовы опробовать?
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