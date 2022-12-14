7 фильмов с самыми яркими актрисами отечественного кино

Всякой эпохе — свои герои и героини. Однако истинная красота, харизма и талант не стареют.Предлагаем немного поностальгировать и вместе вспомнить любимых персонажей советского кино — смелых, предприимчивых и очаровательных девушек, в глазах у которых небо, а в сердце — мечта.











Человек-амфибия

Маленькая Вера

Блондинка за углом

Сладкая женщина

Собака на сене

Три плюс два

Тихий Дон