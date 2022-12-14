7 фильмов с самыми яркими актрисами отечественного кино

Всякой эпохе — свои герои и героини. Однако истинная красота, харизма и талант не стареют.Предлагаем немного поностальгировать и вместе вспомнить любимых персонажей советского кино — смелых, предприимчивых и очаровательных девушек, в глазах у которых небо, а в сердце — мечта.
Человек-амфибия
После выхода этого фильма на большой экран иностранные критики окрестили Анастасию Вертинскую «сердцем советского кино». Ради роли Гуттиэре она научилась прекрасно плавать и самостоятельно исполнять сложные трюки. Шанс заглянуть в ангельские голубые глаза одной из самых романтичных артисток СССР теперь есть и у вас.
Маленькая Вера
Героиня Натальи Непогода Вера, едва закончив школу, пустилась во все тяжкие. Отныне, стремясь показать, «какая она свободная», девушка пьет, крутит на голове «вавилоны», носит колготки в сеточку и ходит на вечеринки, перерастающие в потасовки с милицией. Движет ли героиней подростковый бунт против родителей, или всему виной начинающаяся перестройка? Смотрите и размышляйте.
Блондинка за углом
Помимо неподражаемого Андрея Миронова, истинное украшение этого фильма — Татьяна Догилева. Ну и пусть ее героиня, которая сначала кажется доброй и неравнодушной, на поверку оказывается скупой и ограниченной приспособленкой. Прекрасная игра и лучистая улыбка исполнительницы искупают все недостатки героини!
Сладкая женщина
Перевоплощение из трогательной, наивной девушки в изворотливую мещанку прекрасно удалось сыграть и Наталье Гундаревой. Всю свою зрелую жизнь «сладкая женщина» Анна, работница кондитерской фабрики, потратила на то, чтобы получше устроиться, а в финале одного за одним лишилась близких людей. Напутствием для всех подобных Анн звучит фраза случайного попутчика: «Главное, ты нас, живых, не забывай».
Собака на сене
Маргарите Тереховой особенно удаются роли средневековых прекрасных дам. Экранизированная пьеса Лопе де Веги не исключение. Героиня Тереховой графиня Диана терзается любовью к своему секретарю Теодоро. Однако молодой человек недостаточно знатен, чтобы составить ее счастье. Решить эту проблему берется ловкий слуга Тристан. Увенчается ли успехом его выдумка, или сбудется старый как мир сюжет комедии разоблачений?
Три плюс два
Еще одна замечательная комедия, движущим механизмом которой выступают две очаровательные Натальи — Кустинская и Фатеева. Тройка молодых москвичей приезжает на свое любимое пляжное место, однако на него уже претендуют две настойчивые девушки. Конфликт быстро перерастает в симпатию…
Тихий Дон
Классическая киноэпопея Сергея Герасимова радует нас целым букетом превосходных актрис и женских характеров: Зинаида Кириенко (Наталья), Элина Быстрицкая (Аксинья), Наталья Архангельская (Дуняша). Фильм о Гражданской войне и в то же время — о верности, семье, товариществе и пронесенной через всю жизнь любви.
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