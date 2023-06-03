10 знаменитостей, которые стали жертвами пластики в погоне за совершенством

Испокон веков люди прибегали к различным хитростям и уловкам, чтобы выглядеть на все сто. Исключением не стал и современный мир, который в погоне за шаблонной красотой и новоявленной модой, готов лечь под нож, дабы обрести желанные формы и привлекательную внешность. Однако, несмотря на продвинутые технологии и пластические операции, многие из них становятся провальными, превращая человека далеко не в привлекательную особу, а в настоящее посмешище, вызывающее сочувствие и недоумение.
1. Кенни Роджерс
До и после: Кенни Роджерс.
В это трудно поверить, но изначально довольно-таки привлекательный мужчина, певец и киноактёр Кенни Роджерс по неизвестной на то причине решил прибегнуть к помощи пластического хирурга. Но вместо желаемого результата получил то, что меньше всего ожидал. Из-за неудачного лифтинга, его некогда типично мужское лицо стало отдалённо походить на женское, буквально сводя его с ума от негодования.
2. Донателла Версаче
До и после: Донателла Версаче.
Как оказалось, знаменитая дизайнер и модельер Донателла Версаче в прямом смысле слова стала самой настоящей жертвой и заложницей пластических операций. Несметное количество подтяжек, пластики и различных экспериментов с внешностью привели женщину к тому, что от её естественных черт лица ничего не осталось. И всё, чем она может сейчас удивить окружающих помимо своего таланта создавать элегантную одежду для известного бренда, так это её неестественно большая и пухлая верхняя губа, а также практически восковая кожа.
3. Джоан Риверс
До и после: Джоан Риверс.
В отличие от большинства знаменитостей, американская актриса и комедиантка Джоан Риверс без стеснения говорит о том, что ей сделали многочисленные пластические операции, в том числе подтяжку век, лица и шеи, а также изменили форму губ, сделав их более пухлыми. Несмотря на всё это, женщина, считая себя самым настоящим произведением искусства, утверждает, что ни о чём не жалеет. Хотя, многие сходятся во мнениях, поговаривая о том, что в случае с ней, пластические хирурги «перестарались».
4. Джоселин Вильденштейн
До и после: Джоселин Вильденштейн.
Многие с уверенностью могут сказать о том, что Джоселин Вильденштейн считается одним из самых лучших примеров, связанных с неудачной пластической хирургией. И совсем неудивительно, ведь некогда сексапильная и очаровательная «Женщина-львица из Нью-Йорка» сделала не одну и даже не две, а целых двенадцать пластических операций, чтобы вернуть охладевшего к ней мужа. И как бы она не старалась делать подтяжку лица и бровей, корректировать подбородок и губы, перекраивать веки и менять разрез глаз, дабы придать им кошачью форму – всё оказалось тщетно и напрасно: любимый к ней так и не вернулся.
5. Майкл Джексон
До и после: Майкл Джексон.
Майкл Джексон – ещё один пример чрезмерного злоупотребления пластическими операциями. Легенда, идол, суперзвезда и бог в одном лице, он радовал публику своими песнями и потрясающе пластичными танцами, вызывающими мурашки по коже от каждого движения. Но мало кто знает о том, что улыбчивый и самоотверженный на сцене Майкл, за кулисами страдал дисморфобией (психическое состояние). Буквально ненавидя собственную внешность, постоянно выискивая в ней (несуществующие) дефекты, он не единожды ложился под нож, стараясь изменить себя до неузнаваемости. И в итоге, ему это отчасти удалось: более светлая кожа, нос с небольшими узкими ноздрями, изменённый подбородок и губы – лишь малая часть того, к чему стремилась звезда. Но, как оказалось, даже подобные изменения не принесли долгожданного удовлетворения, и эксперименты над внешностью продолжались не один год, вынуждая Джексона сидеть на сильнейших обезболивающих.
6. Хейди Монтанг
До и после: Хейди Монтанг.
Если верить слухам и сплетням, то звезда реалити-шоу Хейди Монтанг сделала десять пластических операций за один день! Только представьте себе, на что она отважилась, дабы повысить собственную популярность и рейтинг: подтяжка и коррекция формы бровей, ринопластика, ботокс на лбу, удаление лишнего жира на щеках, подбородке и шее, липосакция бёдер, увеличение груди и ягодиц, уменьшение талии и изменение формы ушей. И всё ради того, чтобы стать более востребованной и популярной на телевидении. Но по словам Хейди, она сожалеет о своём отчаянном поступке, поговаривая о том, что на её теле шрамов больше, чем у людей, попавших в автокатастрофу.
7. Дженнифер Грей
До и после: Дженнифер Грей.
Дженнифер Грей по праву можно считать идеальным примером того, как простая ринопластика (операция на носу) может изменить вашу внешность. Фактически, её слегка большой и длинный нос считали уникальной и отличительной чертой её тела, такой как губы Джулии Робертс, или зубные щели Дэвида Леттермана. Но звезда «Грязных танцев» посчитала иначе и решила избавиться от того самого раздражающего длинного кончика, сделав нос по всем меркам идеальным, потеряв при этом свою привлекательность и индивидуальность, а также роли в кино.
8. Микки Рурк
До и после: Микки Рурк.
Микки Рурк – актёр и экс-боксёр тоже решил лечь под нож. Помимо пересадки волос, он сделал подтяжку лица и век, но как оказалось, результат лучше не стал. И, к огромному сожалению, кинозвезда полностью утратила свою индивидуальность, став одним из шаблонных клише.
9. Кэррот Топ
До и после: Кэррот Топ.
Видимо американский актёр и комик Кэррот Топ пришёл к тому, к чему изначально стремился. Сделав ряд пластических операций, он стал походить на мультяшного персонажа, нежели на живого человека. А его брови в ходе хирургических манипуляций стали более выпуклыми и неестественными, в то время как кожа, подверженная лазерной и химической коррекции, приобрела желтоватый оттенок, делая его лицо похожим на восковую маску.
10. Присцилла Пресли
До и после: Присцилла Пресли.
Трудно себе представить, как бы отреагировал Элвис (будь он жив), увидав свою жену такой. Возможно, он был бы просто шокирован тем, как изменилась его возлюбленная. И совсем неудивительно. Ведь несколько лет назад Присцилла Пресли сделала ряд довольно-таки неудачных экспериментов с собственной внешностью, из-за чего её лицо стало похожим на безэмоциональную восковую маску.
По материалам сайта inspiredot.net
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