5 простых рецептов домашних скрабов

Скрабы, сделанные из натуральных продуктов, - самое полезное очищающее средство для кожи.
Скраб - это косметическое средство, которое должно быть в доме каждой представительницы прекрасного пола. Он очищает и обновляет кожу, избавляя ее от мертвых клеток. И, конечно же, наибольшую пользу от процедуры пилинга можно получить, если сделать скраб из натуральных ингредиентов в домашних условиях.
1. Скраб на основе соли
Скраб, сделанный из соли и зубной пасты, отлично подойдет представительницам прекрасного пола, которые страдают от проблемной кожи.
Скраб на основе соли с добавлением зубной пасты.
Одну чайную ложку соли нужно смешать с одной чайной ложкой зубной пасты (не гелевого состава). Полученную смесь следует нанести на лицо круговыми движениями (избегая области вокруг глаз) и оставить на 10 минут. Затем смыть скраб сначала теплой, а потом прохладной водой.
2. Скраб на основе кофе
Нужно смолоть необходимое количество зерен или взять кофейную гущу, которая осталась после варки бодрящего напитка.
Скраб на основе кофейных зерен.
Затем добавить немного воды и нанести полученную смесь на лицо круговыми движениями (избегая области вокруг глаз).
3. Скраб на основе сахара
Для того, чтобы приготовить "сладкий" скраб, понадобятся 2 чайных ложки мелкого сахарного песка и 1 чайная ложка очищающего средства кремовой текстуры. Данные ингредиенты нужно перемешать до получения однородной массы, и затем готовый скраб нанести на лицо круговыми движениями (избегая области вокруг глаз).
Скраб на основе сахарного песка с добавлением любого очищающего средства.
Для того, чтобы сделать не одну порцию, необходимо смешать нужное количество сахара и очищающего средства в пропорции 2:1. Полученный скраб следует положить в стеклянную банку с крышкой, а хранить его можно на полке в ванной комнате.
4. Скраб на основе риса
Небольшое количество риса нужно смолоть до мелкой крошки, не превращая крупу в порошок.
Скраб на основе рисовой крупы с добавлением меда.
Затем в рис следует добавить мед и перемешать до образования густой пасты. Полученную смесь нанести на лицо круговыми движениями (избегая области вокруг глаз).
5. Скраб на основе меда
В столовую ложку меда нужно добавить 1,5 чайных ложки молотой корицы. Перемешать ингредиенты до консистенции густой пасты.
Скраб на основе меда с добавлением молотой корицы.
Сладкий и ароматный скраб нанести на лицо круговыми движениями (избегая области вокруг глаз) и подержать на коже в течение 30 минут. Затем умыться сначала теплой, а потом прохладной водой.
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