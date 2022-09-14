Почему слипаются макароны и еще 8 странных вещей, которые происходят во время готовки

1. Серый налет вокруг желтка в вареном яйце

Налет может быть серого или зеленоватого цвета. / Фото: fb.ru







2. Рыба издает треск, когда разогревается в микроволновке

Греть рыбу в микроволновке - плохая идея

3. Пленка на чае

Пленка на чае появляется из-за плохого качества воды

4. Курица остается розовой, даже если полностью готова

Розовый цвет - не всегда признак сырой курицы. / Фото: pohudejkina.ru

5. Овощной салат быстро вянет

Овощной салат быстро вянет из-за заправки. / Фото: kvashenaya-kapusta.ru





6. Коричневый рис остается твердым внутри, но разваривается снаружи





Коричневый рис нужно класть в кипящую воду

7. Картошка темнеет после варки

Вареный картофель может впоследствии изменить цвет. / Фото: bolshoyvopros.ru

8. Бисквит опадает при остывании

Иногда горячий бисквит и холодный - это два абсолютно разных бисквита

9. Макароны слипаются

Когда макароны слипаются, они напоминают кашу. / Фото: freeimages.com