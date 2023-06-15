6 зрелищных экспериментов, которые приведут в восторг и детей, и взрослых

В жизни всегда есть время и возможности для чего-то чудесного.
В последнее время дома приходится проводить намного больше времени, чем обычно. Все привычные дела и развлечения быстро надоедают, поэтому стоит попробовать что-то новенькое и необычное. Подборка простых в реализации экспериментов поможет провести время весело и незабываемо. Необычные результаты станут интересны людям любого возраста.
1. Подпрыгивающие яйца
Оригинальный эксперимент, который позабавит и детей и взрослых. /Фото: lh6.googleusercontent.com
Даже сырое яйцо можно заставить подпрыгивать, если знать элементарные основы науки. Для проведения эксперимента понадобится немного терпения, поскольку займет он 2-3 дня. Необходимые компоненты: сырые яйца, прозрачные стеклянные баночки, белый уксус и пищевой краситель по желанию. Яйцо размещается в высокий прозрачный контейнер или банку с широким горлышком, со временем оно будет увеличиваться в размерах, поэтому крайне важно взять просторную емкость. Заливаем яйцо уксусом, через 24 часа его нужно заменить свежим.
После смены уксуса надо дать постоять яйцу еще 2-3 дня. За это время внешняя твердая оболочка полностью растворится, останется только едва заметная тонкая мембрана. Аккуратно промываем яйца теплой водой и можно исследовать их мягкость без скорлупы. Сильно сжимать и давить не рекомендуется, яйцо может растечься, но попробовать поиграть им как мячиком, конечно, можно.
2. Тайные послания
Таинственность и секреты всегда притягивают детей. /Фото: saposyprincesas.elmundo.es
Используя науку, можно сделать невидимые чернила и поиграть в тайных агентов. Это очень просто и одновременно весело. Понадобятся: лимонный сок, ватный тампон, белая бумага и фен. Выдавливаем сок лимана в миску, опускаем туда ватный тампон и им пишем послание на бумаге. По мере высыхания сока надпись будет исчезать. Чтобы снова его проявить, нужно прогреть бумагу феном на минимальной скорости или подержать над свечой. В зависимости от свежести сока будет меняться и цвет проявляемых «невидимых» чернил. Можно поэкспериментировать с разными фруктовыми соками или другими жидкостями, которые найдутся на кухне.
3. Изменяющий цвет самодельный вулкан
Дети остаются в восторге от такого простого химического опыта. /Фото: i.ytimg.com
Несколько ингредиентов, которые обычно всегда есть под рукой, способны создать удивительный изменяющий цвет вулкан прямо дома. На подготовку уйдет всего две-три минуты. Из ингредиентов понадобятся: пластиковая чашка, 3-6 столовых ложек пищевой соды в зависимости от желаемой интенсивности извержения, 1 чайная ложка моющего средства для посуды, 15-60 мл краски по желанию, 1 чашка уксуса.
Чтобы изменить цвет вулкана, нужно взять несколько расцветок краски, например, красную и синюю, тогда в результате смешения получится фиолетовый. Сначала в емкость заливается две трети воды, потом добавляется пищевая сода, моющее для посуды и один цвет краски. Затем все хорошенько перемешивается и заливается уксус, после чего сразу начинается извержение. Добавляем второй цвет и любуемся тем, как вулкан меняет свой оттенок.
Полезный совет от Novate.ru: Лучше всего устраивать показательное извержение цветного вулкана на открытом воздухе. Там легче всего убрать все последствия увлекательного химического опыта. Если нет возможности провести развлечение на улице, стоит выбрать широкую поверхность, легко поддающуюся смыванию: стол или ванну.
4. Яркие краски для цветов
Любителей порисовать тоже есть чем увлечь. /Фото: gtpcuentosyleyendasmar2011.pbworks.com
С помощью пищевого красителя можно создать свой собственный уникальный букет. Обычные белые ромашки или черемуха с улицы превратятся в загадочные сказочные цветы любых расцветок. Цветик-семицветик можно увидеть не только на экране телевизора или ноутбука.
5. Необычная текстура
С таким экспериментом стоит подготовиться к вопросам. /Фото: i.ytimg.com
Иногда одна и та же смесь может быть жидкой и твердой одновременно. И этот научный опыт докажет, что это вполне реально. Если смешать воду с кукурузным крахмалом, можно узнать много чего нового. Сделать жидкость более притягательной для детей поможет яркий пищевой краситель. Иногда полученное вещества может показаться твердым веществом или жидкостью, в зависимости от изменения давления. Это хороший способ рассказать детям не только о том, как температура меняет свойства воды.
Быстрое давление с помощью ложки увеличивает вязкость полученной смеси, сбивая частицы кукурузного крахмала вместе. Ее тяжело будет пробить, даже если попробовать руками. А если медленно окунуть ложку в смесь, она по консистенции будет похожа на воду. Для замешивания такой невероятной «жидкости» понадобится 2 чашки кукурузного крахмала и 1 стакан воды. Если смесь слишком водянистая и не образует твердого вещества, надо добавить больше кукурузного крахмала. Если смесь не капает, как жидкость, добавляем немного больше воды.
6. Игра цветов
Цветные пузырьки в воде способны завораживать. /Фото: i.ytimg.com
Этот простой эксперимент требует наличия растительного масла, воды, пищевых красителей и как можно большего количества таблеток Alka-Seltzer. Однако выглядит все очень эффектно. Чем больше, уже и выше будет емкость для научного эксперимента, тем лучше. Сначала заполняем ее двумя частями масла и одной частью воды, оставив немного места в верхней части для последующего образования пузырьков.
Затем в смесь добавляется несколько капель пищевого красителя. После этого создаем пузырьки с помощью таблеток Alka-Selzer. Сначала можно попробовать добавить четверть таблетки, а потом и больше, чтобы последить, как пузырьки образовываются и двигаются по емкости. Если сделать несколько цветных смесей, а потом соединить их в одну, то пузырьки разных оттенков не будут смешиваться, создавая красивые радужные комбинации.
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