6 зрелищных экспериментов, которые приведут в восторг и детей, и взрослых

В жизни всегда есть время и возможности для чего-то чудесного.

1. Подпрыгивающие яйца

Оригинальный эксперимент, который позабавит и детей и взрослых. /Фото: lh6.googleusercontent.com

2. Тайные послания

Таинственность и секреты всегда притягивают детей. /Фото: saposyprincesas.elmundo.es

3. Изменяющий цвет самодельный вулкан

Дети остаются в восторге от такого простого химического опыта. /Фото: i.ytimg.com

4. Яркие краски для цветов

Любителей порисовать тоже есть чем увлечь. /Фото: gtpcuentosyleyendasmar2011.pbworks.com

5. Необычная текстура

С таким экспериментом стоит подготовиться к вопросам. /Фото: i.ytimg.com

6. Игра цветов

Цветные пузырьки в воде способны завораживать. /Фото: i.ytimg.com