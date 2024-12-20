Как быстро сварить яйца всмятку

Ценный лайфхак: как очень просто и быстро накормить всю семью полезным завтраком. Для этого мы сварим яйца без скорлупы, так как это гораздо проще и никому не нужно будет чистить их после варики.

А варить мы будем яйца в сковороде. Да-да, именно в ней, так как это очень удобно.



Как сварить яйца быстро на всю семью

Ставим сковороду на плиту.Наливаем воду примерно на 2/3. И ждем пока вода закипит.Как только вода закипела, огонь убавляем до минимума. Воду в солим.Берем бокал (так как тонкостенная посуда не треснет в момент погружения ее в кипяток) и аккуратно разбиваем в него яйцо, чтобы желток не был поврежден.Затем берем этот бокал с яйцом и очень аккуратно частично погружаем в кипяток, выливая яйцо в воду.Далее повторяем вышеперечисленные действия до нужного количества яиц. Вода не должна бурлить, а сковорода должна находится в покое, чтобы все не перемешалось с водой.На приготовление одного яйца уходит где-то 1,5-2 минуты. Все зависит от размеров и желаемого состояния готовности продукта. Вытаскиваем по одному шумовкой или любой другой лопаткой. Если не хотите в смятку, то подержите ещё 2-3 минуты и они будут в крутую.Завтрак готов!Выглядит очень вкусно и аппетитно.Все это очень быстро и не нужно ничего чистить.