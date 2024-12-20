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Как быстро сварить яйца всмятку

Ценный лайфхак: как очень просто и быстро накормить всю семью полезным завтраком. Для этого мы сварим яйца без скорлупы, так как это гораздо проще и никому не нужно будет чистить их после варики.
А варить мы будем яйца в сковороде. Да-да, именно в ней, так как это очень удобно.

Как сварить яйца быстро на всю семью



Ставим сковороду на плиту. Наливаем воду примерно на 2/3. И ждем пока вода закипит.



Как только вода закипела, огонь убавляем до минимума. Воду в солим.
Берем бокал (так как тонкостенная посуда не треснет в момент погружения ее в кипяток) и аккуратно разбиваем в него яйцо, чтобы желток не был поврежден.



Затем берем этот бокал с яйцом и очень аккуратно частично погружаем в кипяток, выливая яйцо в воду.




Далее повторяем вышеперечисленные действия до нужного количества яиц. Вода не должна бурлить, а сковорода должна находится в покое, чтобы все не перемешалось с водой.



На приготовление одного яйца уходит где-то 1,5-2 минуты. Все зависит от размеров и желаемого состояния готовности продукта. Вытаскиваем по одному шумовкой или любой другой лопаткой. Если не хотите в смятку, то подержите ещё 2-3 минуты и они будут в крутую.



Завтрак готов!



Выглядит очень вкусно и аппетитно.



Все это очень быстро и не нужно ничего чистить.
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варка
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